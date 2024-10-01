Найпопулярніші Нещодавно додані 401(k) Програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Велика Британія

Програмне забезпечення 401(k) дозволяє організаціям пропонувати та керувати пенсійними планами для своїх співробітників, забезпечуючи дотримання державних постанов. Ці платформи використовуються для розробки пенсійного плану компанії, вибору інвестиційних варіантів, залучення працівників, керування внесками та відстеження участі працівників через адміністративну панель. Вони також надають інтерфейс для співробітників, щоб керувати своїми внесками, приймати інвестиційні рішення та виконувати такі дії, як пролонгації, позики та розподіл. На відміну від пенсійних планів, які фінансуються роботодавцем і забезпечують гарантовану щомісячну виплату після виходу на пенсію, плани 401(k) включають внески працівників і дозволяють працівникам контролювати свої інвестиції.