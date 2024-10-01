Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення 3PL - Найпопулярніші застосунки - Малайзія

Стороннє програмне забезпечення для логістики (3PL) обслуговує функції ланцюжка поставок, передані стороннім виконавцям, наприклад транспортування та складування. Для компаній, які не мають власних складів або автопарків, постачальники 3PL можуть керувати цими послугами від їхнього імені. Це програмне забезпечення дозволяє провайдерам 3PL планувати, планувати та контролювати операції ланцюжка поставок для своїх клієнтів, які також мають доступ до системи для забезпечення більшої прозорості. У той час як деякі програмні рішення 3PL розроблені спеціально для аутсорсингу, інші можуть використовуватися як постачальниками 3PL, так і компаніями, які керують власним ланцюгом поставок всередині себе. Програмне забезпечення 3PL, інтегроване в більш широкий пакет управління ланцюгом поставок компанії, працює разом із системами управління транспортуванням і управлінням складом. Крім того, із розвитком електронної комерції програмне забезпечення 3PL все більше потребує інтеграції з платформами електронної комерції.