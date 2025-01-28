Програмне забезпечення 3PL - Найпопулярніші застосунки - Буркіна-Фасо

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Стороннє програмне забезпечення для логістики (3PL) обслуговує функції ланцюга постачання, передані стороннім виконавцям, наприклад транспортування та складування. Для компаній, які не мають власних складів або автопарків, постачальники 3PL можуть керувати цими послугами від їхнього імені. Це програмне забезпечення дозволяє провайдерам 3PL планувати, планувати та контролювати операції ланцюжка поставок для своїх клієнтів, які також мають доступ до системи для забезпечення більшої прозорості. У той час як деякі програмні рішення 3PL розроблені спеціально для аутсорсингу, інші можуть використовуватися як постачальниками 3PL, так і компаніями, які керують власним ланцюгом поставок всередині себе. Програмне забезпечення 3PL, інтегроване в ширший пакет управління ланцюгом поставок компанії, працює разом із системами управління транспортуванням і складом. Крім того, із розвитком електронної комерції програмне забезпечення 3PL все більше потребує інтеграції з платформами електронної комерції.
Запит на новий застосунок
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — це простий бізнес-інструмент, який усуває головний біль бренду в управлінні запасами та об’єднує всі канали електронної комерції та оптових продажів в один централізований центр. Інтегруйте, оптимізуйте та плавно масштабуйте свій бренд за ціною, що залишить бюджет у вашому банку для інших потреб. Завітайте до штаб-квартири Blastramp, перш ніж приймати будь-які рішення щодо багатоканального рішення для керування замовленнями та запасами. Ми прагнемо зробити гігантський стрибок для брендкінду! ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Створено для невеликого, але зростаючого бренду з кількома каналами продажів - Надійні функції управління запасами та замовленнями - Централізований центр керує всім життєвим циклом від заводського замовлення на замовлення до керування поверненнями. - Функції CRM, орієнтовані на замовлення, консолідують комунікацію між персоналом бренду, постачальниками, торговими представниками, 3PL/складом і клієнтами. - Проста структура ціноутворення (без прихованих комісій) ІНТЕГРАЦІЯ: ERP - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) ІНТЕГРАЦІЯ: ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ТА ОПТОВИЙ ПРОДАЖ - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor ІНТЕГРАЦІЇ: ОБЛІК І POS - Xero - Quickbooks Online - ІНТЕГРАЦІЯ Quickbooks Desktop: ДОСТАВКА ТА ВИКОНАННЯ - ShipStation - ІНТЕГРАЦІЯ 2Ship: ПАРТНЕРИ 3PL - Logiwa - Виконання AMS - Виконання NRI - Виконання Verde
Zenventory
zenventory.com
Zenventory дасть вам більше грошей за ваші гроші, ніж будь-яке інше рішення на ринку. Ця зручна платформа легко керує запасами, виконує замовлення та обробляє доставку. Кожен план включає необмежену кількість користувачів – як це круто? Об’єднайте свою електронну комерцію, бухгалтерію, склад і доставку під одним дахом за допомогою нашого універсального рішення. Налаштуйте Zenventory відповідно до ваших унікальних потреб за підтримки нашої оперативної служби підтримки. Найкраща частина? Технічна допомога включена в усі підписки. Давайте разом спростимо ваш бізнес!
OneRail
onerail.com
OneRail — це провідне багатоканальне рішення для виконання завдань, яке поєднує найкраще у своєму класі програмне забезпечення з логістикою як послугою, що забезпечує надійність і швидкість, щоб допомогти компаніям виконати свої обіцянки доставки. Завдяки підключеній у режимі реального часу мережі з 12 мільйонів водіїв OneRail підбирає потрібний транспортний засіб для правильної доставки, щоб бренди зменшили витрати та збільшили потужність для швидкого масштабування свого бізнесу. Цей підхід, що включає людей і платформу, включає цілодобову команду винятків у США, яка забезпечує своєчасну доставку на 99%. OneRail нещодавно було визнано журналом Inc. Best Workplaces 2023, посіла 23 місце в списку найкращих стартапів Америки Forbes і 48 місце в рейтингу Inc. 5000. Щоб дізнатися більше про OneRail, відвідайте OneRail.com.
KleverCargo
klevercargo.com
KleverCargo – це веб-платформа, яка об’єднує транспортні компанії, склади та тих, хто потребує їх послуг. Платформа пошуку партнерів для логістичної біржі в режимі реального часу, яка забезпечує швидке бронювання B2B, інтегровану документообіг і необмежений доступ на будь-якому пристрої.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote — це інтелектуальна складська платформа, що надає гнучкі та повністю керовані рішення для компаній, що швидко розвиваються.
It's here
itshere.com
Звичайно, Аміре. Ось оновлена відповідь, яка включає видимість та оптимізацію ланцюга постачання: It's Here Delivery — провідна компанія-розробник програмного забезпечення, що спеціалізується на технологіях ланцюга постачання. Ми пропонуємо комплексну платформу «все-в-одному», розроблену для оптимізації операцій для компаній електронної комерції, компаній 3PL, дистриб’юторів і тих, хто займається доставкою «останньої милі». Наші рішення включають розширене управління складом, оптимізацію доставки, керування розподілом, видимість ланцюга постачання та автоматичне планування зустрічей. Завдяки бездоганній інтеграції API наша платформа підвищує ефективність, оптимізує операції в ланцюзі поставок і знижує витрати для наших клієнтів.
Fulfillrite
fulfillrite.com
Найнадійніше ім'я у виконанні замовлень. Підвищуйте рівень задоволеності клієнтів і швидше розширюйте свій бізнес разом із партнером із логістики, який буде продовженням вашої команди. Послуги включають доставку в той же день, відстеження замовлень і запасів у реальному часі, спеціальне обслуговування клієнтів і знижки на основі обсягу.
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP спрощує логістику за допомогою одного входу для керування всіма перевезеннями, включаючи керування вхідними та вихідними вантажами між посилками, LTL, TL, океаном і міжнародним повітряним транспортом. FreightPOP пропонує бездоганну інтеграцію у ваш поточний стек технологій (ERP, WMS, CRM) і легко налаштовується для ВАШИХ існуючих робочих процесів і процесів без місяців підготовки. Завдяки підключенню до понад 300 перевізників, ERP, WMS і тарифним майданчикам легко отримати найкращі тарифи та оптимізувати процеси доставки. Найкраща у своєму класі підтримка клієнтів – доступна через чат, електронну пошту та телефон. Довіряють такі користувачі, як Forever21, NewEgg, Toshiba та найбільші світові автовиробники.
Shipwell
shipwell.com
Платформа TMS від Shipwell — це комплексне рішення для управління транспортуванням, яке допомагає підприємствам будь-якого розміру оптимізувати свої транспортні операції, зменшити витрати та підвищити ефективність. Завдяки TMS від Shipwell компанії можуть керувати всіма видами транспорту, включаючи вантажоперевезення, залізницю, повітря та океан, на одній платформі, забезпечуючи єдине уявлення про свій ланцюг поставок. Платформа TMS від Shipwell пропонує широкий спектр функцій, зокрема: Управління перевізниками: легко керуйте та вибирайте перевізників із широкої мережі перевізників на основі їхніх тарифів, пропускної здатності та рівня обслуговування. Оптимізація маршруту: оптимізуйте маршрути доставки на основі різноманітних критеріїв, таких як вартість, час доставки та вимоги до доставки. Видимість відправлення: отримуйте видимість своїх відправлень у реальному часі, від отримання до доставки, і відстежуйте відправлення всіма видами транспорту. Аудит і оплата вантажів: автоматизуйте перевірку рахунків-фактур і процес оплати, забезпечуючи точне виставлення рахунків і знижуючи ризик завищення вартості. Звітність і аналітика: отримуйте доступ до повної звітності та аналітики для моніторингу витрат на транспортування, продуктивності перевізника та інших ключових показників. Платформа TMS від Shipwell також має широкі можливості налаштування, що дозволяє підприємствам адаптувати платформу до своїх конкретних потреб та інтегрувати її з існуючими системами, такими як WMS та ERP. Завдяки платформі Shipwell TMS підприємства можуть: Підвищити ефективність: автоматизувати ручні процеси, зменшити кількість помилок і оптимізувати маршрути, що призведе до швидшої та ефективнішої доставки. Зменште витрати: оптимізуйте вибір перевізника, зменшіть кількість помилок при доставці та автоматизуйте аудит і оплату вантажів, що призведе до зниження витрат на транспортування. Покращення видимості: отримуйте видимість у режимі реального часу всіх відправлень усіма видами транспорту, забезпечуючи більший контроль і прозорість ланцюжка поставок
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket — це програмне забезпечення ERP для автотранспортних компаній. Rose Rocket — це комплексна система управління транспортуванням (TMS) № 1, яка отримала найвищий рейтинг і відзначена нагородами, яка допомагає тисячам транспортних і логістичних компаній (брокерів, перевізників і вантажовідправників) оптимізувати й автоматизувати свій бізнес. Rose Rocket — це програмне забезпечення для управління транспортуванням (TMS), яке вибирають Unigroup, United Van Lines, Gulf Relay, Canada Cartage, Mayflower і тисячі інших, щоб максимізувати дохід і ефективність замовлень, отримати найкращі тарифи для своїх клієнтів, безперебійну відправку, максимізувати відстеження ELD і відстежувати видимість, мінімізувати час для отримання готівки та безпечно інтегруватися з існуючими інтеграціями робочого процесу.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge - це модульне і масштабоване рішення для автоматизації складних операцій електронної комерції. Shipedge є повністю веб-базою, його основними модулями є системи управління замовленнями та управління складами для автоматизації операцій з електронної комерції. Ми допомагаємо компаніям створити ефективне виконання замовлення, керуючи одним або декількома складами (мереж виконання). Інші модулі включають повернення та обмін, багаторічна доставка, управління пропозиціями, багатоканальні інтеграції, маршрутизація замовлень, 3PL рахунки, мобільні програми WMS та багато іншого. Рішення управління замовленнями Shipedge (OMS) з'єднує всі можливі джерела запасів до багатьох каналів продажу в Інтернеті. Порядки з маршрутами Shipedge до найкращого місця інвентаризації, вирішуючи між доставкою магазину або вибору, центрами виконання або складами партнерів, включаючи управління перехресними причалами між вашими дистрибуторськими центрами. Інші модулі включають управління постачальниками, прогнозування запасів. Shipedge зменшує витрати на запас та доставку, при цьому покращуючи досвід клієнтів. Комплексна система управління складами Shipedge (WMS) розроблена для центрів виконання електронної комерції, що проводяться з багатогранних операцій. Він включає технологію штрих-кодування, мобільні додатки для смартфонів, управління проектами, алгоритми упаковки, комплексні прибутки та біржі, швидкість доставки, лот/серійний контроль#/закінчення терміну дії та багато іншого. Shipedge використовує передові веб-та бездротові технології для впорядкування та спрощення операцій, що усуває помилки, оптимізуючи використання простору та зменшення витрат на оплату праці. Shipedge - це найбільш всебічне рішення OMS та WMS для спрощення та автоматизації складних операцій електронної комерції.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse є постачальником послуг і логістики для швидкозростаючих брендів DTC. Ми керуємо глобальною мережею високопродуктивних складів, об’єднаних потужними технологіями. Масштабуйте з ефективністю найбільших світових брендів.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, так і для продавця. Використовуючи співвідношення Ideal Order™ як золотого стандарту KPI, наші цілі полягають у тому, щоб максимізувати ефективність, прибутковість і задоволеність клієнтів для кожного замовлення. Для цього компанія Etail Solutions створила значний арсенал інструментів, спеціально створених для керування зв’язками даних «багато-до-багатьох» в онлайн-світі: • Наша інтеграційна платформа виділяється своєю здатністю обробляти кілька протоколів (API/EDI/ Плоскі файли тощо), агрегувати та нормалізувати дані з усіх джерел, а також бездоганно інтегрувати свою екосистему електронної комерції в інтегровану мережу, яку ви контролюйте, відстежуйте та керуйте з єдиної централізованої платформи, забезпечуючи при цьому цілісність транзакцій та інтеграцію з вашими основними системами обліку, щоб підтримувати ваші фінанси, інвентар та всі інші дані в актуальному стані. • Наші можливості керування каталогом і запасами надають вам неперевершений контроль над тим, як ви продаєте, розподіляєте, публікуєте та оптимізуєте запаси в усіх каналах збуту та за типами каналів збуту, а також ефективно керуєте та плануєте розміщення та виконання запасів у кількох мережах. мережа виконання місцезнаходження. Це відбувається завдяки можливості зв’язати кожен список у всіх онлайн-каналах і кожне джерело доступності запасів до єдиного основного SKU в базовій одиниці вимірювання для кожного товару, який ви продаєте. • Наша система керування замовленнями — це повномасштабна платформа розподіленого керування замовленнями (DOM), яка оптимізує кожне замовлення за: • будь-яким методом (власний інвентар чи власність постачальника, ваш DC, дистриб’ютор, роздрібна торгівля чи відправник або навіть перехресний док-станція) • Будь-які місця або типи місць – 3PL, дистриб’ютори, кілька DC і навіть у кількох системах запису. • Будь-яке пакування (картонізація) – оптимізуйте розмір коробки, кількість або навіть смугу, щоб мінімізувати витрати на транспортування. • Будь-які перевізники та рівні обслуговування, заощаджуючи гроші на кожному замовленні. Чим розгалуженішою є ваша мережа доставки, тим більше грошей ми можемо вам заощадити. • Планування запасів у кількох місцях – мінімізуйте витрати на виконання та транспортування, розуміючи ідеальний попит за SKU за місцем виконання. Легко об’єднуйте попит по всіх каналах і визначте справжню швидкість за місцем для SKU на основі запасів, які мали бути доставлені з кожного місця, а не того, що було доставлено з кожного місця. • Наша аналітика та аналіз ідеальних замовлень може моделювати найкращий сценарій для всіх ваших операцій електронної комерції та надавати вам дані про те, як реалізувати це в реальному житті для кожного замовлення! Ідеальний порядок допоможе вам прийняти обґрунтовані рішення про те, як мінімізувати втрачений чистий прибуток і як максимізувати прибуток від електронної комерції вашого бізнесу – від операцій ланцюга постачання до управління запасами, виконання замовлень і доставки. • І так багато іншого – багатоканальний PIM, глобальний контроль ціноутворення з кількома валютами, інтеграція ERP і WMS, керування життєвим циклом лістингу, конкурентоспроможне й автоматичне переоцінювання, контроль таксономії, автоматизація роботи та контроль тощо... Etail Solutions має вирощувався роками, вирішуючи одну складну реальну комерційну проблему за одною. Ми розробляємо кожну функцію та функцію, щоб оптимізувати здатність наших клієнтів рости та прибутково масштабуватися, з місією створити ідеальне комерційне середовище для кожного з наших клієнтів! Успіх клієнта: після роботи на нашій платформі лише 1 рік середній темп зростання клієнтів склав 138%. Після 2 років роботи на платформі середній темп зростання клієнтів збільшився ще на 70% порівняно з кінцем першого року. Якщо порівнювати з початком першого року, середній темп зростання клієнтів становив 282% за перші два роки.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon живе, дихає і мріє про транспорт і логістику. Наша платформа управління транспортуванням забезпечує роботу найдосвідченішої мережі вантажовідправників, експедиторів, перевізників, роздрібних продавців і одержувачів вантажів у світі. За допомогою наших центрів додатків ви можете оцифрувати свої наскрізні процеси управління транспортуванням — від закупівель до розрахунків — і все між ними. Приєднуйтеся до найширшої логістичної мережі з 1300+ підключених вантажовідправників, 145000+ перевізників і 100+ роздрібних торговців.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — далекоглядний технологічний лідер, який зосереджений на створенні майбутнього багатоканального виконання. Завдяки нашій неперевершеній мережі з понад 1500 підключених 3PL і набору інтегрованих хмарних платформ для управління складами, замовленнями та запасами ми дозволяємо сучасним продавцям і брендам задовольняти попит у будь-якому місці за допомогою надзвичайної гнучкості та масштабу без болісної міграції платформи.
Flowspace
flow.space
Flowspace забезпечує незалежне виконання. Хмарне програмне забезпечення компанії OmniFlow забезпечує перегляд у режимі реального часу запасів, замовлень і активності виконання, централізуючи всі джерела замовлень на одній інформаційній панелі. Інтегрований у гнучку мережу з понад 150 центрів виконання по всій країні, Flowspace дає можливість брендам забезпечувати ефективне та надійне виконання через різні канали, вигідно та в масштабі.
uShip
uship.com
uShip робить доставку мотоциклів, човнів та інших великогабаритних предметів швидкою та доступною, підключаючи вас до нашої мережі перевізників, які змагаються за ваше відправлення.
FarEye
fareye.com
Платформа управління доставкою FarEye перетворює доставку в конкурентну перевагу. Роздрібна торгівля, електронна комерція та сторонні логістичні компанії використовують унікальну комбінацію FarEye з оркестровки, видимості в режимі реального часу та фірмового досвіду клієнтів, щоб спростити складну логістику доставки «останньої милі». Платформа FarEye дозволяє підприємствам підвищити лояльність і задоволеність споживачів, зменшити витрати та підвищити ефективність роботи. Продукти FarEye орієнтовані на ключові напрямки доставки замовлення до дверей, щоб ефективно виконати процес доставки «останньої милі», забезпечуючи безперебійний досвід споживача: Доставка: зустрічайте клієнтів там, де вони є, пропонуючи гнучкі варіанти доставки. Оптимізуйте доставку за допомогою кількох операторів для досягнення максимальної ефективності та своєчасної доставки. Відстеження: забезпечуйте видимість на рівні відправлення в режимі реального часу протягом усього шляху від замовлення до доставки, уникайте затримок і збоїв. Маршрут: зробіть доставку більш прибутковою за допомогою динамічного планування маршруту на основі обмежень і розкладу. Виконання: пришвидшення операцій крос-доків і водіїв, що сприяє пришвидшенню операцій у центрі доставки або на складі. Досвід: забезпечте фірмову, диференційовану взаємодію з клієнтами протягом усього процесу до та після покупки – від відстеження замовлень і планування до повідомлень про доставку до повернення та обміну. Платформа FarEye пропонує брендам, вантажовідправникам і перевізникам гнучкість, гнучкість і масштабованість, необхідні для задоволення бізнес-вимог, дотримання заходів щодо сталого розвитку та вирішення проблем з упевненістю та довірою. Технологія FarEye забезпечує прозорість і адаптивність, щоб спростити величезну складність логістики «останньої милі», доставляючи ваші посилки вчасно та щоразу. Кожен бізнес, який вважає себе орієнтованим на клієнта, повинен перетворитися на дистриб’юторську та логістичну компанію. Ось чому світові лідери, як-от Dominoz, Gordon Food Services, Tata Steel, Hilti, Bluedart, Helofresh і понад 150 брендів, довіряють FarEye роботу на «останній милі» та досвід доставки клієнтам.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk керується єдиним керівним принципом: допомагати брендам електронної комерції розвиватися за допомогою технологічних рішень для виконання завдань, які дозволяють підприємцям менше напружуватися та більше розвиватися. У нас понад 2000 співробітників на 12 найсучасніших підприємствах у США, Канаді, Мексиці та Європі. Ми є найшвидше зростаючим американським стороннім постачальником логістичних послуг (3PL) для DTC, B2B і роздрібної торгівлі, який спеціалізується на сприянні стабільному зростанню брендів електронної комерції всіх розмірів і вертикалей. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.shipmonk.com
ShipHero
shiphero.com
Швидка доставка через електронну комерцію коштує менше з ShipHero. Незалежно від того, чи хочете ви позбутися головного болю, пов’язаного з керуванням власним складом, або керувати власним складом краще й ефективніше, у ShipHero є рішення. Ви шукаєте: 99%+ Точність доставки На 30% Швидша доставка Зменшення складських витрат на 35% Збільшення комплектації втричі | ShipHero
ShipBob
shipbob.com
ShipBob — це глобальна платформа виконання замовлення, яка підтримує понад 7000 брендів електронної комерції з глобальною мережею з понад 30 центрів виконання завдань у США, Канаді, Великобританії, ЄС та Австралії. Ми фізично зберігаємо товари наших продавців, а потім підбираємо, пакуємо та відправляємо їх того ж дня, коли надходять замовлення, відповідно до їхніх унікальних специфікацій. Наша власна платформа виконання замовлення дозволяє брендам керувати, редагувати та налаштовувати замовлення, відстежувати рівень запасів у реальному часі в будь-якому місці, отримувати сповіщення про повторне замовлення та покращувати взаємодію з багатоканальними покупцями. ShipBob підтримує безліч спеціальних функцій, зокрема: виконання транскордонних замовлень, доставку з нейтральним викидом вуглецю, розширення B2B, 100% покриття для 2-денної доставки та індивідуальне розпакування.
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
Розумне ціноутворення для ринку LSP. Greenscreens.ai був створений для брокерів і 3PL, які хочуть отримати більше прибутків!
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