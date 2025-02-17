Програмне забезпечення для 3D-друку - Найпопулярніші застосунки - Есватіні

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Програмне забезпечення для 3D-друку перетворює цифрові креслення у фізичні об’єкти за допомогою 3D-принтерів, діючи як посередник для перекладу дизайнів із програмного забезпечення для 3D-моделювання в дані для друку. Це включає розчленування складних моделей на керовані секції, що дозволяє принтеру створювати об’єкти шар за шаром з точністю. Серед важливих особливостей програмного забезпечення для 3D-друку є створення опорних структур для виступаючих елементів, які можуть поставити під сумнів можливості самого принтера. Крім того, шаблони заповнення, що налаштовуються, пропонують вибір дизайнів для заповнення внутрішнього простору об’єкта, надаючи контроль над міцністю та надійністю кінцевого відбитка. Ці можливості покращують якість і довговічність надрукованих об’єктів. Програмне забезпечення легко інтегрується з різними інструментами 3D-проектування, спрощуючи передачу дизайнів. Критично важливий для сумісності та точності, він надає параметри параметрів матеріалу та калібрування принтера. Крім того, функції попереднього перегляду та моделювання дозволяють проактивно виявляти потенційні проблеми перед початком процесу друку, забезпечуючи більш плавну роботу та кращі результати.
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Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad — це простий онлайн-інструмент для 3D-дизайну та 3D-друку для мас. Незалежно від того, чи ви дизайнер, хобі, вчитель чи дитина, ви можете використовувати Tinkercad для створення іграшок, прототипів, домашнього декору, моделей Minecraft, ювелірних виробів – список справді нескінченний!
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint — це зручний веб-інтерфейс для вашого 3D-принтера.
Altair One
altairone.com
Altair One™ пропонує динамічний спільний доступ до технології моделювання та аналізу даних, а також масштабованих HPC і хмарних ресурсів, усе в одному місці.
Jiga
jiga.io
Постачання виготовлених деталей — процес дуже ручний і трудомісткий. З постійними зв’язками з постачальниками через електронні листи та електронні таблиці ланцюжки поставок стають неефективними, повільними та схильними до помилок. Jiga робить пошук запчастин швидким і безпроблемним. Використовуючи Jiga, ви: - Знаходите правильних перевірених постачальників - Спілкуєтеся з ними напряму - Усуваєте тертя щодо пропозицій і замовлень - Відстежуєте пропозиції, деталі, перегляди та замовлення Підтримувані виробничі послуги включають обробку з ЧПУ, 3D-друк, листовий метал, лиття під тиском, друковані плати на замовлення та більше.
Onshape
onshape.com
Onshape дає змогу найбільш інноваційним компаніям швидше розробляти кращі продукти. Onshape — це єдине хмарне рішення для розробки продуктів, яке об’єднує САПР, керування даними та аналітику на одній платформі. Onshape, лідер у сфері хмарних CAD і PDM, є єдиною системою, створеною для повного використання всіх переваг, які може запропонувати хмара. Onshape усуває проблеми з контролем версій і втратою даних, характерні для файлових САПР, що дозволяє командам прискорити час виходу на ринок і порадувати своїх клієнтів. Сьогодні Onshape є найшвидше зростаючою платформою розробки продуктів CAD/PDM у світі, яка розвивається в 7 разів швидше, ніж галузь САПР загалом. Маючи понад 4 мільйони користувачів у всьому світі, провідні компанії по всьому світу покладаються на Onshape, щоб спростити й оптимізувати процес розробки своїх продуктів. Заснована в 2012 році компанія Onshape була придбана компанією PTC у листопаді 2019 року і працюватиме як бізнес-підрозділ SaaS у компанії.
Shapeways
shapeways.com
Shapeways — це провідна платформа, яка переосмислює створення продуктів за допомогою послуг з проектування, виробництва та продажу за допомогою 3D-друку.
Fictiv
fictiv.com
Fictiv — це операційна система для виробництва на замовлення, яка дозволяє швидше, легше та ефективніше отримувати та постачати механічні частини. Наша інтелектуальна система, що підтримується найкращими в своєму класі спеціалістами з операцій, керує мережею перевірених і керованих партнерів по всьому світу для швидкого, високоякісного виробництва, від пропозиції до доставки. На сьогоднішній день Fictiv виготовив понад 20 мільйонів деталей як для компаній на ранній стадії розвитку, так і для великих підприємств, допомагаючи їм швидко впроваджувати інновації та швидше виводити продукти на ринок.
BuildBee
buildbee.com
Хмарне програмне забезпечення для зрізів і керування з інтегрованим середовищем блокового кодування, базовими функціями моделювання, такими як генератор форм для печива та генератор літофану, а також спрощений робочий процес. Він має такі чудові функції, як автоматичний інструмент відновлення пошкоджених файлів, інструмент розбиття великих моделей на частини, які можна роздрукувати (з автоматично створеними роз’ємами), детальний переглядач g-коду, зворотний зв’язок із відеокамерою в реальному часі та чергування завдань. Він використовує машинне навчання, щоб давати вказівки щодо «придатності для друку» кожної моделі. Робочий процес дуже простий і легкий для освоєння, але він все ще має опцію детального керування налаштуваннями. Він дає дуже хороші стабільні результати друку та працює з більшістю принтерів FFF і деякими SLA. Він ідеально підходить для домашнього, навчального або корпоративного використання з інструментами керування автопарком і групами, а також можливістю повністю віддаленого або настільного підключення. Налаштуйте свій принтер один раз, а потім запустіть і відстежуйте його віддалено з програми Android або будь-якого браузера.
SelfCAD
selfcad.com
Проблема: програмне забезпечення професійного рівня 3D важко освоїти, тоді як програмне забезпечення початкового рівня затримується та обмежене. І обидва вони вимагають кількох програм для виконання завдання 3D-друку. Рішення SelfCAD пропонує можливості професійного рівня, його легко освоїти, він швидкий і не потребує жодних додаткових програм для виконання завдання 3D-друку. SelfCAD робить те саме для індустрії 3D CAD, що Wix робила для індустрії веб-дизайну, а Canva – для індустрії графічного дизайну. Цільові ринки Користувачі 3D-моделювання середнього рівня, засновники B2C і B2B2C Аарон Брейер, засновник і президент Джордж Вайнбергер, генеральний директор
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