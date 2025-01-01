Програмне забезпечення для 3D моделювання - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для 3D-моделювання включає програми, призначені для створення базових тривимірних моделей об’єктів або персонажів. Ці інструменти часто містять додаткові функції, такі як 3D-малювання для додавання текстур, освітлення та кольору, що дозволяє створювати детальні та реалістичні моделі. Коли моделі будуть готові, їх можна анімувати та оживити за допомогою інструментів 3D-візуалізації та анімації. Такі галузі, як телебачення та кіно, ігри, маркетинг і віртуальна реальність, все більше покладаються на ці 3D-інструменти для своїх проектів. Графічні дизайнери можуть використовувати невідтворені 3D-моделі безпосередньо для веб-сайтів і медіа-кадров. Однак програмне забезпечення, спеціально розроблене для проектування архітектурних будівель, цивільного будівництва чи інших функцій, пов’язаних із САПР, не класифікується як програмне забезпечення для 3D-моделювання.
Запит на новий застосунок
Vectary
vectary.com
Vectary - це платформа для створення інтерактивних 3D-дизайнів у браузері, що дозволяє редагувати і публікувати 3D-контент без кодування.
Artflow
artflow.ai
ArtFlow - додаток для цифрового малювання, який дозволяє користувачам створювати візуальний контент з допомогою AI на пристроях Android.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS - це CAD-програмне забезпечення для 3D-дизайну, що дозволяє створювати, модифікувати та управляти даними продуктів.
SelfCAD
selfcad.com
SelfCAD – програма для 3D-моделювання, що дозволяє створювати, редагувати та готувати моделі до 3D-друку без потреби в додатковому програмному забезпеченні.
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim - це інструмент на базі AI для перетворення 2D-зображень у 3D-моделі, що підходить для ігор, AR/VR та електронної комерції.
Coohom
coohom.com
Coohom - платформа для 3D візуалізації та дизайну інтер'єру, що дозволяє створювати плани поверхів та реалізувати проекти в реалістичному форматі.
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me - це платформа для створення 3D-аватарів з селфі, які можна використовувати в понад 600 іграх та додатках.
Modsy
modsy.com
Modsy - це онлайн-сервіс дизайну інтер'єру, що використовує AI для створення 3D-візуалізацій, дозволяючи користувачам експериментувати з дизайном приміщень.
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX - це безкоштовна онлайн-платформа для 3D-дизайну, що дозволяє співпрацювати над проектами в реальному часі та створювати AR/VR досвіди.
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab - це програма для 3D моделювання віртуальної реальності, що дозволяє створювати детальні цифрові об'єкти та концепції.
TilesView
tilesview.ai
TilesView - програма на основі ШІ для створення 3D-дизайнів кімнат з вибраними плитками, з можливістю збереження та спільного використання прев'ю.
Imagine.io
imagine.io
Imagine.io - це платформа для створення 3D-візуалізацій, що дозволяє виробникам легко створювати фотореалістичний контент без досвіду в 3D-дизайні.
VREE Labs
vree.ai
VREE Labs перетворює зображення товарів у 3D моделі для AR/VR комерції, спрощуючи процес та знижуючи витрати.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
cmBuilder.io - платформа для логістики будівельних майданчиків, що забезпечує швидкі хмарні робочі процеси, симуляцію послідовності та реальну співпрацю.
Avataar
avataar.ai
Avataar - платформа, що генерує відео з продуктів за допомогою AI, забезпечуючи інтерактивний досвід для бізнесу і покращуючи маркетингові стратегії.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek - це платформа для моделювання активів, що дозволяє аналізувати дані з дронів та сенсорів, створюючи 3D-моделі для віддалених перевірок і моніторингу.
Quixel
quixel.com
Quixel - набір інструментів для текстурування, що полегшує створення 3D-контенту з доступом до бібліотеки фотограмметрії Megascans.
Sibe
sibe.io
Sibe – хмарна платформа для перегляду, обміну та отримання відгуків по 3D-дизайнам. Доступна на будь-якому пристрої, підтримує всі популярні формати.
Prontto
prontto.co
Prontto - це додаток для отримання професійних дизайнів за 24 години з гнучкою оплатою. Замінює команди та фрилансерів, знижує витрати на найм персоналу.
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