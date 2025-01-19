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Програмне забезпечення для 3D моделювання - Найпопулярніші застосунки - Реюньйон
Програмне забезпечення для 3D-моделювання включає програми, призначені для створення базових тривимірних моделей об’єктів або персонажів. Ці інструменти часто містять додаткові функції, такі як 3D-малювання для додавання текстур, освітлення та кольору, що дозволяє створювати детальні та реалістичні моделі. Коли моделі будуть готові, їх можна анімувати та оживити за допомогою інструментів 3D-візуалізації та анімації. Такі галузі, як телебачення та кіно, ігри, маркетинг і віртуальна реальність, все більше покладаються на ці 3D-інструменти для своїх проектів. Графічні дизайнери можуть використовувати невідтворені 3D-моделі безпосередньо для веб-сайтів і медіа-кадров. Однак програмне забезпечення, спеціально розроблене для проектування архітектурних будівель, цивільного будівництва чи інших функцій, пов’язаних із САПР, не класифікується як програмне забезпечення для 3D-моделювання.
Запит на новий застосунок
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS пропонує повні програмні інструменти 3D, які дозволяють створювати, моделювати, публікувати дані та керувати ними. Продукти SOLIDWORKS прості в освоєнні та використанні, вони допомагають вам краще проектувати продукти.
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab — це високоефективна програма для 3D-скульптури, оптимізована для пристроїв віртуальної реальності. Програмне забезпечення використовує переваги технології VR, щоб забезпечити захоплюючий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволяє дизайнерам ліпити в 3D-просторі, надаючи їм новий рівень контролю та творчої свободи. За допомогою Shapelab користувачі можуть легко створювати високоякісні 3D-ресурси для використання в якості реквізиту, персонажів, концепцій для додатків, ігор і віртуальних світів, а також цифрових концепт-артів і розкадровок. Використання Shapelab полігонів замість вокселів дозволяє створювати приголомшливі, добре деталізовані та реалістичні 3D-ресурси, а також імпортувати та редагувати великі та складні 3D-сканування.
TilesView
tilesview.ai
Tilesview — це програмне забезпечення на основі ШІ, яке допоможе клієнтам створити ідеальний дизайн для їхніх приміщень. Він відображає тривимірне зображення будь-якої кімнати з вибраними плитками. Він пропонує широкий вибір попередніх переглядів кімнат у різних категоріях. Для найкращого брендингу компанії він дозволяє клієнтам використовувати логотип своєї компанії під час створення або попереднього перегляду кімнат. Інтеграція TilesView у веб-сайт проста і пропонує клієнтам додатковий інструмент для прийняття рішень щодо продуктів клієнтів. Його технологія дозволяє легко завантажувати дизайн плитки, щоб розширити портфоліо продуктів клієнтів для показу клієнтам. Він допомагає клієнтам створювати різні макети та візерунки, щоб створювати їхні улюблені проекти, створюючи попередній перегляд. Просто змішайте дві або більше плиток разом. У попередньому перегляді кімнати клієнти можуть розглядати глянсову плитку як матову поверхню, так що клієнти можуть мати свободу уяви. Зберігайте попередній перегляд кімнат у вигляді зображень або PDF-файлів і діліться ними в соціальних мережах.
Prontto
prontto.co
Prontto спрощує доставку професійного дизайну всього за 24 години. Ми замінюємо дорогі власні команди та ненадійних фрілансерів на платний формат. Отримайте всі зручності за незначну ціну. Він повністю асинхронний, і ви можете запросити необмежену кількість членів команди для керування панеллю запитів! Наші клієнти розвивають види діяльності, які вимагають великого досвіду, точності, знань і навчання; плинність персоналу та витрати, пов’язані з часом адаптації, становлять загрозу для їхнього бізнесу. Ми допомагаємо їм зменшити накладні витрати, пов’язані з наймом, обладнанням та офісним приміщенням.
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX — це найпотужніша безкоштовна платформа для співпраці в 3D-дизайні, 100% онлайн. Віддалено співпрацюйте з колегами над 3D-проектами та легко діліться своєю роботою з клієнтами. Створюйте Web3D, AR і VR миттєво, без рядка коду.
Quixel
quixel.com
Quixel Suite — це найпростіший у використанні набір інструментів текстурування на сьогоднішній день, який дозволяє значно прискорити конвеєрний і традиційний робочий процес.
Imagine.io
imagine.io
Створюйте приголомшливі зображення за допомогою потужності 3D. Оживіть свої продукти за допомогою 3D. Все з вашого браузера. imagine.io дозволяє створювати візуальні ефекти продукту з високою конверсією для вашого магазину, соціальної мережі чи будь-де. imagine.io — це B2B SaaS-стартап, який створив просту у використанні платформу для створення 3D-контенту, яка дає змогу меблям, аксесуарам для дому, виробникам текстилю та іншим створювати приголомшливий фотореалістичний 3D-контент без жодної інженерної підготовки чи 3D-проектування. Його передова технологія 3D-графіки в реальному часі створена командою 3D-експертів із технологією рендерингу на основі хмари, загорнутою в простий у використанні веб-інтерфейс. Це допомагає клієнтам створювати 3D-зображення за лічені хвилини замість годин чи днів у порівнянні зі студійною зйомкою за невелику частину вартості. Доведено, що його 3D-вміст суттєво економить час і гроші, водночас значно покращуючи продажі та прибутки. Ви можете думати про це як про Canva для 3D. Зекономте 70% витрат і 80% часу на створення зображень продукту Значно підвищте коефіцієнт конверсії електронної комерції з 55% до понад 500% Швидше створюйте прототипи та отримуйте попередні замовлення перед виготовленням Створюйте високоякісні фотореалістичні 3D-зображення, відео, віртуальні демонстраційні зали та досвід доповненої реальності Кому довіряють понад 130 провідних виробників і роздрібних продавців.
Sibe
sibe.io
Sibe — це хмарна платформа для безпечного перегляду, обміну та отримання відгуків щодо 3D-проектів. Його використовують керівники продуктів і проектів, інженери, дизайнери, маркетологи, фрілансери та клієнти; це єдине джерело правди. За допомогою Sibe користувачі можуть взаємодіяти з моделями, залишати коментарі щодо конкретних деталей, отримувати відгуки від своєї команди, порівнювати різні версії та багато іншого. Він доступний на будь-якому пристрої, будь-де та підтримує всі поширені формати файлів 3D.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Нова галузева логістична платформа для будівельних майданчиків cmBuilder демократизує 4D-логістику будівельних майданчиків завдяки швидким і легким хмарним робочим процесам, потужним можливостям моделювання послідовності та неперевершеній співпраці в режимі реального часу.
SelfCAD
selfcad.com
Проблема: програмне забезпечення професійного рівня 3D важко освоїти, тоді як програмне забезпечення початкового рівня затримується та обмежене. І обидва вони вимагають кількох програм для виконання завдання 3D-друку. Рішення SelfCAD пропонує можливості професійного рівня, його легко освоїти, він швидкий і не потребує жодних додаткових програм для виконання завдання 3D-друку. SelfCAD робить те саме для індустрії 3D CAD, що Wix робила для індустрії веб-дизайну, а Canva – для індустрії графічного дизайну. Цільові ринки Користувачі 3D-моделювання середнього рівня, засновники B2C і B2B2C Аарон Брейер, засновник і президент Джордж Вайнбергер, генеральний директор
Modsy
modsy.com
Перетворіть свій простір за допомогою онлайн-послуг Modsy з дизайну інтер’єру. Робота з досвідченими дизайнерами інтер'єру. Необмежена кількість переглядів. Почніть сьогодні.
VREE Labs
vree.ai
У VREE Labs ми виконуємо місію трансформувати ландшафт електронної комерції за допомогою нашої технології Generative 3D — безперебійного перетворення лише кількох зображень зі сторінки продукту в 3D-моделі для AR/VR Commerce шляхом розробки рішень для 3D-моделювання на основі штучного інтелекту та Методи глибокого навчання, які дозволяють нашим партнерам і користувачам миттєво генерувати високоточні 3D-моделі за значно менших витрат і без технічних зусиль. Наші методи скорочують вартість і час на 99% і максимізують ROI. Наша мета: 1. Економія часу та коштів, 2. Виключіть ручні процеси, 3. Позбавте вас від логістичного головного болю, 4. Створіть простий у використанні інструмент «зроби сам» замість того, щоб попросити експертів третьої сторони.
Avataar
avataar.ai
Avataar революціонізує індустрію завдяки можливостям просторового оповідання, переходячи в нову еру візуальних відкриттів, забезпечуючи генеративні візуальні враження на основі ШІ. Її перша в світі платформа Computer Vision на основі штучного інтелекту використовує підхід глибокого навчання, щоб створити інтерактивний досвід для різних підприємств, брендів і користувачів. Маючи понад 10 патентів і очолюючи 3D-комерцію в Khronos, Avataar є лідером у розвитку нейронних інновацій і робить внесок у встановлення стандартів сумісності в галузі. Стратегічне партнерство компанії з основними зацікавленими сторонами, такими як Khronos, Nvidia, Meta, Google, AWS, а також з інвесторами-блакитними фішками (Sequoia Capital і Tiger Global), підкреслює її прагнення здійснити революційні зміни в глобальному масштабі, переосмислити досвід роботи з продуктами та візуальне відкриття, як ніколи раніше.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek — це хмарна платформа для моделювання та аналізу активів, яка перетворює дані (зображення безпілотників, датчики, теплові дані, GPS, BIM, LiDAR) в інтерактивні 3D-цифрові двійники, до яких можна безпечно отримати доступ через веб-браузер. Проводьте візуальні перевірки зі свого столу, маючи повну картину стану активів з міліметровими деталями. Отримайте детальну інформацію без відвідування сайту. Використовуйте потужні інструменти для аналізу структурних дефектів. Переглядайте моделі поруч, щоб спостерігати за змінами. Покращте прогнозне технічне обслуговування, ретельно відстежуючи тенденції. Використовується власниками активів та інженерами для мінімізації ризиків і оптимізації робочих процесів. - Перевірка активів за години, а не за тижні - Скорочення персоналу на місці - Зниження витрат до 90% - Охоплення 90%+ активу (замість 20% репрезентативної перевірки)
Coohom
coohom.com
Coohom — це провідна платформа 3D-візуалізації та дизайну інтер’єрів, яка дозволяє компаніям і дизайнерам без зусиль створювати 3D-плани поверхів за лічені хвилини та відтворювати дизайн-проекти з приголомшливою деталізацією з роздільною здатністю до 16K за лічені секунди. Coohom має спеціальний інструмент для 3D-проектування кухні та ванної кімнати, який спрощує складність і стимулює масштабований розвиток бізнесу для виробників і торгових посередників. За допомогою таких інструментів, як 3D Viewer і AR, це може зменшити матеріальні витрати та підвищити конверсію продажів. Функція Inspiration Spaces оптимізує залучення продукту та залучення потенційних клієнтів. Понад 8 мільйонів дизайнерів і 35 000 підприємств по всьому світу щодня покладаються на Coohom, що робить його спільнотою, якій довіряють. Coohom пропонує професійні послуги як фізичним особам, так і підприємствам. Її рішення для 3D-візуалізації були представлені в престижних виданнях, зокрема Forbes, TechNode, Panels & Furniture Asia, FurnitureToday, HomeAccents, Kitchen & Bath Business і Fame+. Coohom також є гордим промисловим партнером Американського товариства дизайнерів інтер’єру (ASID).
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim — це інструмент на основі штучного інтелекту, який перетворює 2D-зображення на 3D-моделі. Розроблений із зосередженням на галузях ігор, AR/VR, електронної комерції та 3D-друку, він допомагає створювати готові до виробництва 3D-ресурси з фотографій. Інструмент працює так, що користувач завантажує зображення або опис потрібної моделі. Потім штучний інтелект Каедіма починає створювати модель на основі цих вхідних даних. Після створення початкової моделі вона проходить процес перегляду та вдосконалення майстром Kaedim, який забезпечує оптимальну якість. Після цього готову модель можна завантажити. Інструмент Kaedim особливо корисний для прискорення термінів розвитку активів. Він також включає ринок із різноманітним вибором готових до використання 3D-ресурсів. Kaedim створено завдяки тісній співпраці з митцями, щоб забезпечити відповідність результатів промисловим стандартам. Застосування Kaedim поширюється не тільки на ігри, але й на інші галузі.
Artflow
artflow.ai
Artflow дозволяє користувачам створювати візуальний контент за допомогою ШІ. Ми твердо віримо у звільняючий акт творчості та хочемо дозволити будь-кому створювати та ділитися своїми творіннями зі світом, експериментувати в позитивному середовищі та виражати себе за допомогою цього нового середовища.
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me — це крос-ігрова платформа для аватарів для метавсесвіту. Він дозволяє створити 3D-аватар із селфі та використовувати його в понад 600 сумісних програмах та іграх. Ви можете досліджувати віртуальні світи у VRChat, приєднуватися до зустрічей у MeetinVR або вести трансляцію для своїх шанувальників за допомогою LIV – і все це з вашим особистим аватаром, який представляє вас у віртуальних світах. Будь-який розробник може інтегрувати Ready Player Me у свої програми та ігри за допомогою нашого безкоштовного SDK для аватарів. Він сумісний з Unity та Unreal Engine і чудово працює в Інтернеті, мобільних і настільних платформах.
Vectary
vectary.com
Vectary — це платформа для створення інтерактивних 3D-проектів, які надихають, навчають і вирішують проблеми. Без завантажень, без коду – все в браузері. Високофункціональний і вдосконалений 3D-процес для поєднання ідей, процесів і людей. Під керівництвом двох підприємців, Міхала Коора, який також є промисловим дизайнером, і Павола Совіса, відзначеного нагородами розробника програмного забезпечення, Vectary отримала початкові інвестиції у 2016 році від Blue Yard Capital та від EQT Vectures у 2020 році. Створюйте захоплюючі враження для реального світу. Публікуйте вміст 3D і доповненої реальності на будь-якому веб-сайті на всіх платформах за допомогою Vectary Web AR і повнофункціонального інструменту 3D-дизайну. Співпрацюйте над проектами як команда онлайн. ОНЛАЙН Доступ з будь-якого місця та в будь-який час – кожна модель створюється у браузері та зберігається в хмарі під обліковим записом вашої компанії. ПРОСТИЙ У КОРИСТУВАННІ ІНСТРУМЕНТ Завдяки спрощеному інтерфейсу користувача VECTARY орієнтована на групи користувачів, які хочуть засвоїти 3D-дизайн і очікують швидких результатів професійного вигляду. БІБЛІОТЕКА МІЛЬЙОНІВ Безкоштовні 3D-сцени, моделі та матеріали, тому вам не доведеться починати з нуля. Зберіть свою першу сцену, просто перетягнувши її, і отримайте реалістичний результат за лічені хвилини. ФОТОРЕАЛІСТИЧНИЙ РЕНДЕР Фотореалістична візуалізація – Vectary Photon дає змогу переглядати вихідні дані візуалізації з відстеженням шляху фізично в браузері, не витрачаючи дні на вивчення правильних налаштувань. ПРОГРАМА ПЕРЕГЛЯДУ ТА КОНФІГУРАТОРА WEB AR Миттєво перегляньте свій дизайн у доповненій реальності або вставте свою 3D-модель на веб-сайт так само просто, як відео YouTube. Створюйте інтерактивні 3D-конфігуратори з власними матеріалами, анімацією та формами завдяки Vectary Viewer API. Для попереднього перегляду AR не потрібно встановлювати додаткову програму. СПІВПРАЦЯ Файли Vectary доступні лише в Інтернеті, тому вся команда завжди бачить останню версію, може залишити відгук із 3D-коментарями або продовжити роботу колеги. Керуйте всім на інформаційній панелі, схожій на Google Drive. ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ Імпортуйте та конвертуйте понад 60 форматів 3D-файлів, у тому числі файли CAD, експортуйте у файли, готові до AR, за лічені секунди. Експорт Vectary підтримує USDZ, GLTF тощо. Оптимізуйте свою геометрію в процесі за допомогою інструментів редагування Vectary 3D. ПЛІГІН SKETCH ТА FIGMA Спеціальні 3D-макети та елементи для Figma та Sketch. Використовуйте 3D-макети та елементи у своєму улюбленому інструменті. Встановіть будь-який режим перегляду. Створюйте власні макети та 3D-елементи.