Програмне забезпечення для 3D моделювання - Найпопулярніші застосунки - Пуерто-Рико

Vectary

vectary.com

Vectary — це платформа для створення інтерактивних 3D-проектів, які надихають, навчають і вирішують проблеми. Без завантажень, без коду – все в браузері. Високофункціональний і вдосконалений 3D-процес для поєднання ідей, процесів і людей. Під керівництвом двох підприємців, Міхала Коора, який також є промисловим дизайнером, і Павола Совіса, відзначеного нагородами розробника програмного забезпечення, Vectary отримала початкові інвестиції у 2016 році від Blue Yard Capital та від EQT Vectures у 2020 році. Створюйте захоплюючі враження для реального світу. Публікуйте вміст 3D і доповненої реальності на будь-якому веб-сайті на всіх платформах за допомогою Vectary Web AR і повнофункціонального інструменту 3D-дизайну. Співпрацюйте над проектами як команда онлайн. ОНЛАЙН Доступ з будь-якого місця та в будь-який час – кожна модель створюється у браузері та зберігається в хмарі під обліковим записом вашої компанії. ПРОСТИЙ У КОРИСТУВАННІ ІНСТРУМЕНТ Завдяки спрощеному інтерфейсу користувача VECTARY орієнтована на групи користувачів, які хочуть засвоїти 3D-дизайн і очікують швидких результатів професійного вигляду. БІБЛІОТЕКА МІЛЬЙОНІВ Безкоштовні 3D-сцени, моделі та матеріали, тому вам не доведеться починати з нуля. Зберіть свою першу сцену, просто перетягнувши її, і отримайте реалістичний результат за лічені хвилини. ФОТОРЕАЛІСТИЧНИЙ РЕНДЕР Фотореалістична візуалізація – Vectary Photon дає змогу переглядати вихідні дані візуалізації з відстеженням шляху фізично в браузері, не витрачаючи дні на вивчення правильних налаштувань. ПРОГРАМА ПЕРЕГЛЯДУ ТА КОНФІГУРАТОРА WEB AR Миттєво перегляньте свій дизайн у доповненій реальності або вставте свою 3D-модель на веб-сайт так само просто, як відео YouTube. Створюйте інтерактивні 3D-конфігуратори з власними матеріалами, анімацією та формами завдяки Vectary Viewer API. Для попереднього перегляду AR не потрібно встановлювати додаткову програму. СПІВПРАЦЯ Файли Vectary доступні лише в Інтернеті, тому вся команда завжди бачить останню версію, може залишити відгук із 3D-коментарями або продовжити роботу колеги. Керуйте всім на інформаційній панелі, схожій на Google Drive. ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ Імпортуйте та конвертуйте понад 60 форматів 3D-файлів, у тому числі файли CAD, експортуйте у файли, готові до AR, за лічені секунди. Експорт Vectary підтримує USDZ, GLTF тощо. Оптимізуйте свою геометрію в процесі за допомогою інструментів редагування Vectary 3D. ПЛІГІН SKETCH ТА FIGMA Спеціальні 3D-макети та елементи для Figma та Sketch. Використовуйте 3D-макети та елементи у своєму улюбленому інструменті. Встановіть будь-який режим перегляду. Створюйте власні макети та 3D-елементи.