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Програмне забезпечення для 3D моделювання - Найпопулярніші застосунки - Болівія
Програмне забезпечення для 3D-моделювання включає програми, призначені для створення базових тривимірних моделей об’єктів або персонажів. Ці інструменти часто містять додаткові функції, такі як 3D-малювання для додавання текстур, освітлення та кольору, що дозволяє створювати детальні та реалістичні моделі. Коли моделі будуть готові, їх можна анімувати та оживити за допомогою інструментів 3D-візуалізації та анімації. Такі галузі, як телебачення та кіно, ігри, маркетинг і віртуальна реальність, все більше покладаються на ці 3D-інструменти для своїх проектів. Графічні дизайнери можуть використовувати невідтворені 3D-моделі безпосередньо для веб-сайтів і медіа-кадров. Однак програмне забезпечення, спеціально розроблене для проектування архітектурних будівель, цивільного будівництва чи інших функцій, пов’язаних із САПР, не класифікується як програмне забезпечення для 3D-моделювання.
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Vectary
vectary.com
Створіть захоплюючий досвід для веб-сайту електронної комерції за допомогою Vectary Web AR Viewer і тривимірного конфігуратора продукту. Публікуйте вміст 3D і доповненої реальності на будь-якому веб-сайті на всіх мобільних платформах - iOS і Android. Дозвольте відвідувачам веб-сайту отримати поперед...
Artflow
artflow.ai
Artflow дозволяє користувачам створювати візуальний контент за допомогою ШІ. Ми твердо віримо у звільняючий акт творчості та хочемо дозволити будь-кому створювати та ділитися своїми творіннями зі світом, експериментувати в позитивному середовищі та виражати себе за допомогою цього нового середовища.
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim — це інструмент на основі штучного інтелекту, який перетворює 2D-зображення на 3D-моделі. Розроблений із зосередженням на галузях ігор, AR/VR, електронної комерції та 3D-друку, він допомагає створювати готові до виробництва 3D-ресурси з фотографій. Інструмент працює так, що користувач завант...
Coohom
coohom.com
Програмне забезпечення для 3D-рендерінгу та візуалізації продукту з потужними функціями AR та VR, призначене для дизайну інтер’єру, домашнього декору, кухні та ванної кімнати, гостинності, освітлення, покращення дому, реконструкції та будівництва! Перетворіть роздрібну торгівлю, виробництво та елект...
SelfCAD
selfcad.com
Проблема: програмне забезпечення професійного рівня 3D важко освоїти, тоді як програмне забезпечення початкового рівня затримується та обмежене. І обидва вони вимагають кількох програм для виконання завдання 3D-друку. Рішення SelfCAD пропонує можливості професійного рівня, його легко освоїти, він шв...
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS пропонує повні програмні засоби 3D, які дозволяють створювати, моделювати, публікувати та керувати своїми даними. Продукти SOLIDWORKS прості в освоєнні та використанні, вони допомагають вам краще проектувати продукти.
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me — це крос-ігрова платформа для аватарів для метавсесвіту. Він дозволяє створити 3D-аватар із селфі та використовувати його в понад 600 сумісних програмах та іграх. Ви можете досліджувати віртуальні світи у VRChat, приєднуватися до зустрічей у MeetinVR або вести трансляцію для своїх ш...
Modsy
modsy.com
Перетворіть свій простір за допомогою онлайн-послуг Modsy з дизайну інтер’єру. Робота з досвідченими дизайнерами інтер'єру. Необмежена кількість переглядів. Почніть сьогодні.
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX — це найпотужніша безкоштовна платформа для співпраці в 3D-дизайні, 100% онлайн. Віддалено співпрацюйте з колегами над 3D-проектами та легко діліться своєю роботою з клієнтами. Створюйте Web3D, AR і VR миттєво, без рядка коду.
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab — це високоефективна програма для 3D-скульптури, оптимізована для пристроїв віртуальної реальності. Програмне забезпечення використовує переваги технології VR, щоб забезпечити захоплюючий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволяє дизайнерам ліпити в 3D-просторі, надаючи їм новий рів...
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Нова галузева логістична платформа для будівельних майданчиків cmBuilder демократизує 4D-логістику будівельних майданчиків завдяки швидким і легким хмарним робочим процесам, потужним можливостям моделювання послідовності та неперевершеній співпраці в режимі реального часу.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek — це хмарна платформа для моделювання та аналізу активів, яка перетворює дані (зображення безпілотників, датчики, теплові дані, GPS, BIM, LiDAR) в інтерактивні 3D-цифрові двійники, до яких можна безпечно отримати доступ через веб-браузер. Проводьте візуальні перевірки зі свого столу, маючи...
TilesView
tilesview.ai
Tilesview — це програмне забезпечення на основі ШІ, яке допоможе клієнтам створити ідеальний дизайн для їхніх приміщень. Він відображає тривимірне зображення будь-якої кімнати з вибраними плитками. Він пропонує широкий вибір попередніх переглядів кімнат у різних категоріях. Для найкращого брендингу ...
Imagine.io
imagine.io
Створюйте приголомшливі зображення за допомогою потужності 3D. Оживіть свої продукти за допомогою 3D. Все з вашого браузера. imagine.io дозволяє створювати візуальні ефекти продукту з високою конверсією для вашого магазину, соціальної мережі чи будь-де.
VREE Labs
vree.ai
У VREE Labs ми виконуємо місію трансформувати ландшафт електронної комерції за допомогою нашої технології Generative 3D — безперебійного перетворення лише кількох зображень зі сторінки продукту в 3D-моделі для AR/VR Commerce шляхом розробки рішень для 3D-моделювання на основі штучного інтелекту та М...
Avataar
avataar.ai
Avataar революціонізує індустрію завдяки можливостям просторового оповідання, переходячи в нову еру візуальних відкриттів, забезпечуючи генеративні візуальні враження на основі ШІ. Її перша в світі платформа Computer Vision на основі штучного інтелекту використовує підхід глибокого навчання, щоб ств...
Prontto
prontto.co
Prontto спрощує доставку професійного дизайну всього за 24 години. Ми замінюємо дорогі власні команди та ненадійних фрілансерів на платний формат. Отримайте всі зручності за незначну ціну. Він повністю асинхронний, і ви можете запросити необмежену кількість членів команди для керування панеллю запит...
Quixel
quixel.com
Quixel Suite — це найпростіший у використанні набір інструментів текстурування на сьогоднішній день, який дозволяє значно прискорити конвеєрний і традиційний робочий процес.
Sibe
sibe.io
Sibe — це хмарна платформа для безпечного перегляду, обміну та отримання відгуків щодо 3D-проектів. Його використовують керівники продуктів і проектів, інженери, дизайнери, маркетологи, фрілансери та клієнти; це єдине джерело правди. За допомогою Sibe користувачі можуть взаємодіяти з моделями, залиш...