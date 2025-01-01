Програмне забезпечення інструментів зворотного зв’язку 360 - Найпопулярніші застосунки

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Інструменти зворотного зв’язку 360 призначені для оптимізації процесу проведення оглядів 360, які передбачають збір відгуків від співробітників, їхніх керівників і прямих підлеглих. Ці інструменти особливо корисні під час циклів перевірки продуктивності, що дозволяє ефективно збирати інформацію з усіх рівнів організації. Рецензенти можуть надати відгук про ефективність роботи колег, стиль керівництва керівника або загальний досвід роботи. Ці інструменти, якими зазвичай керує відділ кадрів, полегшують розподіл 360 опитувань між командами. Вони допомагають роботодавцям оцінити настрої співробітників з різних питань, таких як різноманітність робочих місць, управлінська компетентність і достойні члени команди. Зрештою, інструменти зворотного зв’язку 360 сприяють вдосконаленню, пропонуючи співробітникам і менеджерам цінні перспективи, які не можуть бути передані через стандартні ділові взаємодії.
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Keka HR
keka.com
Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.
JotForm
jotform.com
Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics — платформа для управління досвідом, яка дозволяє створювати опитування, аналізувати дані та отримувати інсайти для покращення бізнес-процесів.
Valence
valence.co
Valence - це платформа для менеджерів, яка сприяє здоров'ю команди, з'єднанню та продуктивності, надаючи інструменти для моніторингу та покращення роботи команди.
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow - платформа для створення опитувань, що дозволяє збирати відгуки клієнтів та співробітників через різні канали, включаючи офлайн-режим.
Macorva
macorva.com
Macorva - це платформа для управління продуктивністю, зворотним зв'язком та задоволеністю клієнтів, яка використовує штучний інтелект для аналізу даних і покращення досвіду.
Slidergap
spidergap.com
Slidergap - онлайн-інструмент для створення 360° відгуків, допомагає в розвитку персоналу, зручний для компаній будь-якого розміру.
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv - платформа для збору анонімних відгуків співробітників, включаючи опитування та 360-градусні оцінки ефективності.
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam - платформа інсайтів для рад, що покращує прийняття рішень шляхом збору та аналізу даних про працівників та громаду.
Feebee
getfeebee.io
Feebee - платформа для стартапів, яка інтегрується з Slack, спрощує управління зворотним зв'язком та підвищує залученість співробітників.
Klaar
klaarhq.com
Klaar - це B2B SaaS платформа для управління ефективністю, цілей, зворотнього зв'язку та залучення працівників, що допомагає компаніям покращувати продуктивність команд.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR — це набір інструментів для управління життєвим циклом співробітників у компанії, включно з адаптацією, збором зворотного зв'язку та управлінням кар'єрою.
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews - це платформа для управління інженерією, що надає візуальні дані про прогрес команд, огляди коду та підключається до Jira та GitHub.
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro - платформа для створення онлайн оцінок з автоматичним генеруванням персоналізованих звітів, зручними інтеграціями та відповідністю GDPR.
TruScore
truscore.com
TruScore - це додаток для збору 360-градусного зворотного зв'язку з можливістю налаштування та управління процесом. Ви можете використовувати свій контент або наш.
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