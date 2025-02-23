Програмне забезпечення інструментів зворотного зв’язку 360 - Найпопулярніші застосунки - Таджикистан

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Інструменти зворотного зв’язку 360 призначені для оптимізації процесу проведення оглядів 360, які передбачають збір відгуків від співробітників, їхніх керівників і прямих підлеглих. Ці інструменти особливо корисні під час циклів перевірки продуктивності, що дозволяє ефективно збирати інформацію з усіх рівнів організації. Рецензенти можуть надати відгук про ефективність роботи колег, стиль керівництва керівника або загальний досвід роботи. Ці інструменти, якими зазвичай керує відділ кадрів, полегшують розподіл 360 опитувань між командами. Вони допомагають роботодавцям оцінити настрої співробітників з різних питань, таких як різноманітність робочих місць, управлінська компетентність і достойні члени команди. Зрештою, інструменти зворотного зв’язку 360 сприяють вдосконаленню, пропонуючи співробітникам і менеджерам цінні перспективи, які не можуть бути передані через стандартні ділові взаємодії.
Запит на новий застосунок
JotForm
jotform.com
Потужні понад 25 мільйонів користувачів у всьому світі, потужні форми Jotform та набір інструментів без коду досить гнучкі для малого бізнесу та достатньо надійних для підприємств. Jotform допомагає організаціям перейти від зайнятості до меншої роботи з формами, які використовують умовну логіку, приймають платежі, генерують звіти, автоматизують робочі процеси тощо. Продукти Jotform полегшують будь -яку команду впорядкувати свої процеси. Параметри безмежні за допомогою 10 000 шаблонів Jotform, сотні інтеграції та майже 400 віджетів. Jotform має рішення для вашої організації; Наші потужні форми це роблять!
Keka HR
keka.com
Наймання-це не просто одноетапне досягнення, оскільки він передбачає різні складні фази через подорож. А пошук правильного таланту - це кроки до побудови успішного ділового середовища. Отже, Keka оснащує вас приголомшливими функціями, такими як пошук кандидатів у багатоплатформу, технічні оцінки, показники та ін., Що допоможе вам запропонувати досвід найму на майбутньому за допомогою системи відстеження заявників Keka. Keka HR - це людей, що сприяють людям. Він автоматизує процеси та допомагає побудувати мотивовану та віддану культуру на робочому місці, перетворюючи вашу компанію з добра на велику. За допомогою Keka ви можете сприяти високопродуктивній культурі, яка адаптується, розвивається та масштабує, що робить вашу команду більш ефективною. Як лідер в галузі технічних технологій для малих та середніх підприємств, Кека є універсальним і придатним для всіх галузей.
Macorva
macorva.com
Платформа, що працює на AI, що працює на AI, революціонує спосіб поводження з управлінням продуктивністю, зворотним зв'язком та задоволеністю клієнтів. Його рішення об'єднують зворотний зв'язок без тертя, передову аналітику та штучний інтелект для перетворення розуміння на цілеспрямовані ресурси та плани реагування, які допомагають організації максимально використати дані про її досвід. Замість того, щоб зануритися в дані, він використовує променистий AI, щоб звільнити час і більше зосередитись на діях, що створюють вражаючі зміни. Від підключення кожного працівника та менеджера з перевіреними наступними кроками до закриття циклу зворотного зв’язку та вдосконалення результатів, Radiant AI є особистим тренером у боротьбі з кращим працівником та досвідом клієнтів. Macorva EX-це вдосконалена платформа досвіду працівників, що працюють на AI, з опитуваннями, пульсовими чеками, оцінкою залучення, тестуванням, аналізом драйверів, відгуками 360 ° тощо. Це без особливих зусиль створює динамічний, зручний для мобільних пристроїв, залучаючи досвід відгуків та розблокує ключові уявлення з автоматизованими, інтуїтивно зрозумілими звітами. Він витрачає менше часу на аналіз та більше часу, вживаючи заходів з променистим ШІ, з'єднавши кожного працівника та менеджера з перевіреними наступними кроками, щоб закрити цикл зворотного зв'язку та покращити результати. З такими функціями, як сповіщення SMS -опитування та здатність виявляти видатних працівників, Macorva Ex дає можливість краще керувати командою, визнати мовчазних суперзірок та зменшити ризики польоту. Macorva CX забезпечує залучення досвіду клієнтів Omnichannel (CSAT/CES), досвід бренду (чистий бал промоутер), досвід продуктів та опитування цифрових досвіду для отримання діючої інформації протягом усієї подорожі клієнтів. Він робить детальні спеціальні інформаційні панелі за кілька секунд і генерує звіти AI для виявлення тенденцій та виявлення людей. Її вдосконалений AI навіть створює персоналізовані сценарії спілкування для відповіді на кожне індивідуальне опитування. Він отримує більш високі показники відповідей за допомогою мобільних досліджень і без зусиль підвищує репутацію в Інтернеті за допомогою соціальних відгуків, що генеруються AI. Macorva CX забезпечує глибше розуміння подорожі клієнта, допомагаючи покращити свій досвід та бізнес. Macorva MX призначений для упорядкування процесу управління та підвищення продуктивності команди за допомогою ресурсів, що генеруються AI, та централізованого зберігання для всіх даних про ефективність роботи працівників. Його платформа слухає та вчиться з даних, включає цілі компанії та культурні цінності, щоб автоматично генерувати огляди ефективності, плани розвитку, OKRS, розумні цілі тощо. Ці функції, що генеруються AI, заощаджують менеджера понад 100 годин на рік, що дозволяє поінформовані рішення та діяти в результаті досягнення цілей компанії. Macorva безперешкодно інтегрується з понад 80+ платформами HRIS та CX, впорядкування робочих процесів та спрощення управління даними, автоматично синхронізуючи інформацію працівників та клієнтів. Весь його інтерфейс підтримує декілька мов та повну локалізацію.
Qualtrics
qualtrics.com
Використовується більш ніж 13 000 брендів та 75% Fortune 500, Qualtrics Corexm-це найбільш довірена, розумна та масштабована платформа для управління досвідом. Qualtrics Corexm - це основоположний інструмент дослідження для побудови, запуску та аналізу досліджень опитування. За допомогою Corexm ви можете залучити операції SILED або ATORTED у цілісну, кінцеву платформу для всіх розумінь, які ви хочете зібрати та діяти. Завдяки можливостям та рішенням для кожного відділу, Corexm допомагає вам охопити свою аудиторію, де б вони не були, гарантуючи, що ви отримуєте розуміння швидше, ніж будь -коли раніше. Ви навіть можете створити власні проекти або використовувати проекти, розроблені експертами з Qualtrics - для бренду, розуміння клієнтів, досліджень продуктів або досвіду працівників - щоб ви могли вжити заходів, де це найбільше потрібно. За допомогою Qualtrics Corexm ви дозволяєте кожному захоплювати, аналізувати та ділитися діючими розуміннями та використовувати їх для ідентифікації або вдосконалення існуючих продуктів, послуг та досвіду. Настав час підвищити ефективність даних свого досвіду з найбільш гнучким рішенням у світі для сучасних досліджень та відгуків. 1) Зосередьтеся на правильних результатах, що розширюють можливість кожного рішення за допомогою прогнозних розумінь та рекомендацій, що працюють на AI, щоб вжити правильних дій та покращити досвід. Сюди входить AI-керована текстова аналітика, щоб зрозуміти відкритий зворотний зв'язок у масштабі, звітність для кожного зацікавленого сторонів та багато іншого. 2) Складні дослідження зробили прості створення, налаштування та зміну будь-якого дослідницького проекту за лічені хвилини за допомогою користувача з точкою та клацанням, докторантом на доктор наук, та надійної бібліотеки з більш ніж 100 типів питань та шаблонів, розроблених науковцями. Усі готові до використання, без кодування ніколи не потрібно. 3) Доступ до швидкості та спритності доступу до досвіду розуміння в організації з спеціально побудованими рішеннями, робочими процесами та легкою співпрацею. Додайте до цього гнучку платформу з неперевершеними інтеграцією в системи, які ваша організація вже використовує. 4) Економте час та гроші стандартизуйте свої дослідження на одній платформі, щоб створити всебічну систему запису для всіх даних вашого респондента. Станьте експертом з досліджень з AI, який робить для вас важкий підйом, пропонуючи рекомендації щодо покращення якості та сумісності опитування. 5) Консолідувати та впорядкувати дослідження за допомогою однієї уніфікованої системи, яка з'єднує та централізує здатність кожного слухати, розуміти та діяти на зворотній зв'язок та переживати можливості, заглиблюватися в дані, розробляти особистий досвід у масштабі та різко підвищити ефективність досліджень. 6) Зменшити експозицію ризику, що містить непереможну функцію безпеки, відповідності та управління, Qualtrics Corexm-GDPR, Hitrust, ISO 27001 сертифікований та FedRamp. 7) Розгорніть пропускну здатність за допомогою експертів на вимогу, що ваші дані працюють важче для вас. Зарахуйте наші дослідницькі послуги та мережу партнерів для підтримки дизайну, аналітики, звітності та пошуку респондентів. Крім того, завдяки повністю гнучкій моделі залучення використовуйте нас стільки, скільки вам потрібно. Основні функції продукту Qualtrics Corexm - Шаблони, розроблені експертом -Builder опитування - Автоматизовані рішення XM - настроювані теми опитування - Повні інструменти співпраці - Просунута логіка опитування - Управління квотами -Вбудована методологія та аналіз якості питань (Expertreview) - Аналітика та інтелект, що працює на AI (статистика IQ & Text IQ) - Перехресні - Доступ до API REST для інтеграції системи - Розподіл SMS - WCAG 2.0 - Підтримка електронної пошти та чату
Slidergap
spidergap.com
Spidergap — це онлайн-інструмент, розроблений для створення та проведення 360° оцінювання зворотного зв’язку, що робить особистий розвиток легким! Завдяки звітам із відгуками, орієнтованим на співробітників, одержувачі відгуків можуть швидко визначити пріоритети вдосконалення та вжити заходів. Spidergap — це ідеальне рішення для великих чи малих організацій, від 10 до 10 000 членів, і зазвичай це улюблений вибір кадрів, персоналу з навчання та розвитку, команд лідерів і консультантів. Створення та керування оцінками ніколи не було таким веселим і зручним! Онлайн-дизайнер Spidergap пропонує чудовий досвід перетягування для створення повністю настроюваних анкет. Крім того, організації можуть додати власний стиль за допомогою індивідуального брендування. Звіти з відгуками та особисті плани розвитку - це приємно розуміти, тримаючи кінцеву мету в полі зору. Вони чітко демонструють результати роботи співробітників, найсильніші сторони та сфери, які потребують додаткової уваги. Звіти Spidergap також містять пропозиції від колег щодо того, як використовувати сильні сторони та усунути слабкі місця. Плани розвитку легко створювати як самими працівниками, так і за допомогою менеджера чи тренера, зосереджуючись на трьох-п’яти вибраних сферах для вдосконалення. Ці плани містять чіткий перелік дій, які допоможуть співробітникам досягти максимальної продуктивності. А для тих, хто любить деталі, додаток до звіту містить вичерпну розбивку всіх відгуків, включаючи поточну ефективність, бажану ефективність і цілі щодо покращення. Готові покрутити Spidergap? Спробуйте безкоштовно та приєднуйтеся до вечірки особистого розвитку!
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow-це кінець до кінця платформи управління досвідом Omnichannel, яка поєднує досвід роботи з клієнтами та інструменти для досвіду працівників, такі як NPS, офлайн, чат, класичний та 360 ° опитування, які є мобільними, дуже привабливими та зручними для користувачів. Розмовний інтерфейс дозволяє вашим опитувам забезпечити досвід роботи в чаті та збільшує рівень завершення опитування на цілих 40%. Його ключові особливості включають: * Опитування, що нагадують чат, які переходять від статичних до динамічних розмов. * Класичні опитування, які задають одне питання за раз. * Офлайн-опитування, які дозволяють збирати відгуки навіть з найменших місць, без Інтернету. * Додаток офлайн -опитування, який служить кіоск для збору даних в режимі офлайн. * Опитування NPS для вимірювання настроїв клієнта за допомогою одного питання. * Хмара слів NPS та аналіз настроїв, щоб отримати глибокий погляд на настрої клієнта. * Оцінки 360 ° для оцінки ефективності працівників у різних компетенціях та створення планів особистого розвитку. * Багатомовні опитування для перекладу ваших опитувань на мови на ваш вибір. * Широкий спектр типів питань для збору різноманітних даних від респондентів. * Клацніть на інформаційній панелі та високодосконалених фільтрів звітів для створення проникливих звітів. * Ефективне управління користувачами для оптимізації робочого процесу. * Біле маркування, щоб налаштувати кожен елемент вашого опитування. * Підрозділи для управління опитуваннями незалежно під одним батьківським рахунком. * Єдиний вхід, щоб увійти на нашу платформу лише одним клацанням. * Обмеження IP для обмеження доступу до облікового запису лише до надійних місць та мереж. * Автоматизація опитування за допомогою режиму повторювального режиму для вимірювання імпульсу клієнтів або імпульсу працівників через регулярні проміжки часу. * Обстеження обміну на безлічі каналів з найпростішими варіантами обміну. * Ефективні інтеграції, щоб уникнути клопоту використання декількох програмного забезпечення. * Спеціальний CSS, щоб додати власний особистий дотик до кожного опитування. * Робочі процеси для автоматизації повторюваних завдань та підвищення ефективності дій.
TruScore
truscore.com
Зворотній зв’язок 360 і хостинг із високотехнологічним обслуговуванням і налаштуванням – ваш чи наш вміст. Ми допомагаємо вам розробити та керувати всім процесом зворотного зв’язку 360.
Valence
valence.co
Valence — це єдина платформа для командної роботи для менеджерів, яка прискорює здоров’я команди, підключення та продуктивність, необхідні для сучасного робочого місця. Valence надає кожному менеджеру інструменти та інформацію, необхідні для розуміння стану здоров’я своєї команди в режимі реального часу, втручання в ефективні керовані бесіди та встановлення та відстеження спільних зобов’язань щодо вдосконалення команди. Прості у використанні веб-модулі командного досвіду Valence усувають потребу в дорогих тренерах і втручанні команди талантів, ставлячи менеджерів на керівне місце їх командного досвіду. Управління ніколи не було важчим, і Valence полегшує тягар, який несуть менеджери, допомагаючи їм розвивати та підтримувати свої команди, а також підвищувати продуктивність і вдосконалення.
Pointerpro
pointerpro.com
PointerPro - це програмна платформа для створення онлайн -оцінок, які автоматично генерують персоналізовані звіти. Дізнайтеся, чому консультанти та компанії, такі як Capgemini, EDF та Bare International, автоматизують надання персоналізованих порад із PointerPro. Незалежно від того, чи є мета масштабувати свій бізнес, генерувати потенційні клієнти чи заощадити час за допомогою автоматизації, вказівка полегшує для вас речі. Це допомагає перетворити свій досвід на інструмент, який надає персоналізовані поради в масштабі. PointerPro дає можливість вам: * Надайте більше цінності своїм клієнтам, використовуючи свій досвід * Економте час, автоматизуючи повторювані завдання та зосередившись на стратегічній роботі * Розвивайте свій бізнес без необхідності розширити свою команду
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews — це платформа управління розробкою, яка революціонізує вимірювання продуктивності, надаючи керівникам інженерів візуальне уявлення про прогрес розробки їхніх команд, перевірки коду, надані окремими особами, і сам написаний код. Отримавши дані в реальному часі з інженерних інструментів, таких як Jira та GitHub, Snapshot робить процес розробки програмного забезпечення більш видимим. Допомагаючи кодифікувати та вимірювати прогрес, він забезпечує прозорість і узгодженість між окремими особами та командами, що призводить до вищої швидкості, даних у реальному часі та задоволення від роботи. Snapshot поєднує повсякденну діяльність із загальною продуктивністю компанії за допомогою штучного інтелекту, вносячи контекст і релевантність у щоденну роботу, що веде до продуктивніших і більш повноцінних інженерів.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR — це повний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти вам керувати життєвим циклом співробітників у вашій компанії. Ви можете вибрати з різноманітних рішень, які допоможуть вам спростити процес адаптації, збирати інформацію та відгуки від ваших співробітників, збирати документацію, керувати цілями та кар’єрними шляхами. Зберігання всіх даних про людей в одному місці дозволить вам швидко приймати найкращі можливі рішення щодо своїх співробітників.
Klaar
klaarhq.com
Керівники персоналу та відділи кадрів понад 150 організацій у всьому світі довіряють і люблять Klaar як їхню систему дій на основі штучного інтелекту, яка поєднує в собі безперервне управління ефективністю, планування й готовність наступників, наставництво та опитування щодо залучення працівників. З Klaar вперше керівники відділу кадрів мають доступ до порівняльних зовнішніх даних, які допомагають відповісти на запитання
Feebee
getfeebee.io
Feebee — це трансформаційна платформа для стартапів, яка плавно інтегрується зі Slack, щоб змінити культуру зворотного зв’язку. Він об’єднує основні інструменти, такі як 360° огляди ефективності, оцінки, визнання, цінності компанії та опитування eNPS, на одній зручній платформі. Спрощуючи управління продуктивністю та розвиваючи почуття приналежності через узгодження з цінностями компанії, Feebee дає стартапам можливість стимулювати зростання та безпосередньо вирішувати проблеми утримання. З Feebee оптимізуйте процеси зворотного зв’язку, підвищте залученість співробітників і розкрийте весь потенціал свого стартапу в сучасному конкурентному бізнес-середовищі.
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam тут, щоб допомогти радам зрозуміти суть найважливішого. Замінюючи здогадки статистичними даними, наша платформа аналітичних даних для співробітників і спільноти дозволяє розумніше та швидше приймати рішення, щоб ваша рада могла зосередити ресурси там, де вони принесуть найбільше значення. Завдяки AskYourTeam ви отримуєте релевантні та практичні відомості. Коли ви можете виміряти вплив цих дій, щоб перевірити та відзначити прогрес або, якщо потрібно, повернути речі на правильний шлях. Таким чином ми допомагаємо радам розвивати культуру постійного вдосконалення та вражаючих змін. Це те, що піднімає нас з ліжка щоранку. Чому варто вибрати AskYourTeam? 100% ОРІЄНТАЦІЯ НА РАДУ - Ми розуміємо, що працює для побудови процвітаючих спільнот УНІВЕРСАЛЬНЕ РІШЕННЯ - Єдина проста у використанні платформа для аналізу як спільноти, так і співробітників ІНСУТТІЯ ДО ДІЙ - Отримайте релевантну інформацію - зосередьтеся на найбільш ефективних діях - виміряйте прогрес ДОВІРЯЮТЬ ПОНАД 50 РАДАМИ В АВСТРАЛІЇ ТА НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ. Наші рішення ГОЛОС СПІВРОБІТНИКІВ Доторкніться до життєвого досвіду своїх співробітників за допомогою нашої платформи інформації про співробітників, спеціально створеної для рад. Створюйте високоефективні, заангажовані команди та залучайте їх до формування того, що і як ваша рада забезпечує вашій громаді. ГОЛОС ГРОМАДИ Легко зрозумійте, що найважливіше для людей у вашій громаді та їхні погляди на конкретні питання чи плани, щоб ви могли розробляти та надавати послуги ради, які найкраще відповідають їхнім потребам. ОГЛЯДИ ПОСЛУГ Пристосуйте свої послуги до мінливих потреб спільноти. Огляди послуг можуть здатися ще одним тягарем для ваших ресурсів. Але за допомогою AskYourTeam ви можете змінити те, як ваша рада узгоджує планування та надання послуг із вашими річними та десятирічними планами. Розставте пріоритети для оглядів послуг, щоб найкращим чином задовольнити мінливі потреби вашої спільноти, визначити можливості для піднесення та оцінити свій вплив для постійного вдосконалення. ПЕРЕВІДНИЙ МЕНЕДЖЕР Перевірений спосіб підвищити продуктивність вашої ради та визначити пріоритети для дій, які матимуть найбільше значення. Excellence Manager, розроблений компанією Thrive35 і підтримується AskYourTeam, допомагає радам оцінювати свою ефективність відповідно до Австралійської системи бізнес-досконалості (ABEF), міжнародно визнаної бізнес-моделі для забезпечення організаційної досконалості.
Spectiv
decisionwise.com
SPECTIV - це спеціально побудована платформа для ваших потреб прослуховування працівників з опитувань залучення працівників до оцінок зворотного зв'язку на 360 градусів. Навіщо користуватися SPECTIV? - Автоматизація без стресу - Звіт про світовий клас - Промисловість та глобальний тестування - заздалегідь побудовані шаблони опитування/оцінки, - інтегрується з вашим HRIS - і багато іншого
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