Програмне забезпечення інструментів зворотного зв’язку 360 - Найпопулярніші застосунки - Швеція

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Інструменти зворотного зв’язку 360 призначені для оптимізації процесу проведення оглядів 360, які передбачають збір відгуків від співробітників, їхніх керівників і прямих підлеглих. Ці інструменти особливо корисні під час циклів перевірки продуктивності, що дозволяє ефективно збирати інформацію з усіх рівнів організації. Рецензенти можуть надати відгук про ефективність роботи колег, стиль керівництва керівника або загальний досвід роботи. Ці інструменти, якими зазвичай керує відділ кадрів, полегшують розподіл 360 опитувань між командами. Вони допомагають роботодавцям оцінити настрої співробітників з різних питань, таких як різноманітність робочих місць, управлінська компетентність і достойні члени команди. Зрештою, інструменти зворотного зв’язку 360 сприяють вдосконаленню, пропонуючи співробітникам і менеджерам цінні перспективи, які не можуть бути передані через стандартні ділові взаємодії.
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM, який використовується понад 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500, є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та аналізу опитувальних досліджень. За допомогою CoreXM ви можете об’єднати відокремлені або передані на аутсорсинг операції в цілісну наскрізну платформу для всіх ідей, які ви хочете збирати та використовувати. Завдяки можливостям і рішенням для кожного відділу CoreXM допоможе вам охопити свою аудиторію, де б вона не була, гарантуючи, що ви отримаєте інформацію швидше, ніж будь-коли раніше. Ви навіть можете створювати власні проекти або використовувати проекти, розроблені експертами Qualtrics — для бренду, аналізу клієнтів, дослідження продуктів або досвіду співробітників — щоб ви могли діяти там, де це найбільше потрібно. За допомогою Qualtrics CoreXM ви дозволяєте кожному фіксувати, аналізувати та ділитися корисною інформацією, а також використовувати її для визначення або вдосконалення існуючих продуктів, послуг і досвіду. Настав час підвищити ефективність даних вашого досвіду за допомогою найбільш гнучкого у світі рішення для сучасних досліджень і відгуків. 1) Зосередьтеся на правильних результатах. Підтримуйте кожне рішення за допомогою прогнозної інформації та рекомендацій на основі ШІ, щоб вживати правильних дій і покращувати досвід. Це включає текстову аналітику на основі штучного інтелекту для розуміння відкритого відгуку в масштабі, звітність для кожної зацікавленої сторони та багато іншого. 2) Спрощене складне дослідження. Створюйте, налаштовуйте та змінюйте будь-який дослідницький проект за лічені хвилини за допомогою інтерфейсу користувача «наведіть і клацніть», методологій, підтриманих доктором наук, і надійної бібліотеки з понад 100 типів питань і шаблонів, розроблених дослідниками. Усе готове до використання, без кодування. 3) Підвищення швидкості та гнучкості. Масштабуйте доступ до аналітичних даних у всій організації за допомогою спеціально створених рішень, робочих процесів і легкої співпраці. Додайте до цього гнучку платформу з неперевершеною інтеграцією в системи, які вже використовує ваша організація. 4) Економте час і гроші. Стандартизуйте своє дослідження на єдиній платформі, щоб побудувати комплексну систему запису для всіх даних ваших респондентів. Станьте дослідником із ШІ, який виконує за вас важку роботу, пропонуючи рекомендації щодо покращення якості опитування та сумісності. 5) Консолідація та оптимізація досліджень Завдяки одній уніфікованій системі, яка об’єднує та централізує здатність кожного слухати, розуміти та реагувати на відгуки та можливості досвіду, глибше вивчати дані, розробляти особистий досвід у масштабі та різко підвищити ефективність дослідження. 6) Зменшення ризику Qualtrics CoreXM має неперевершену безпеку корпоративного рівня, функціональність відповідності та управління, сертифіковану GDPR, HITRUST, ISO 27001 і FedRAMP. 7) Розширте свою пропускну здатність за допомогою експертів за запитом. Зробіть так, щоб ваші дані працювали на вас більше. Заручіться нашими дослідницькими службами та мережею партнерів для підтримки з розробки, аналітики, звітності та пошуку респондентів. Крім того, завдяки повністю гнучкій моделі залучення, використовуйте нас стільки чи менше, скільки вам потрібно. Основні характеристики продукту Qualtrics CoreXM - Експертні шаблони - Конструктор опитувань за допомогою перетягування - Автоматизовані рішення XM - Настроювані теми опитування - Повні інструменти для співпраці - Розширена логіка опитування - Управління квотами - Вбудована методологія, керована штучним інтелектом, і аналіз якості запитань (ExpertReview) - Аналітика та інтелект на основі AI (Stats iQ & Text iQ) - Перехресні таблиці — Доступ REST API для системної інтеграції - Розсилка СМС - Сумісність з WCAG 2.0 - Підтримка електронною поштою та чатом
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і вдосконалені функції дизайну, що робить її провідним розробником онлайн-форм для організацій у всьому світі. Він широко використовується для створення платіжних форм, форм для створення потенційних клієнтів, реєстраційних форм, контактних форм, форм заявок тощо.
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, технічна оцінка, системи показників тощо, які допоможуть вам запропонувати перспективний досвід найму за допомогою системи відстеження кандидатів Keka.
Macorva
macorva.com
Платформа Macorva на базі штучного інтелекту революціонізує спосіб управління продуктивністю, відгуками та задоволеністю клієнтів. Його рішення поєднують безперебійний зворотний зв’язок, розширену аналітику та штучний інтелект для перетворення інформації в цільові ресурси та плани реагування, які допомагають організації максимально ефективно використовувати отримані дані. Замість того, щоб загрузнути в даних, він використовує Radiant AI, щоб звільнити час і більше зосередитися на діях, які створюють вражаючі зміни. Від зв’язку кожного працівника та керівника з перевіреними наступними кроками до замикання циклу зворотного зв’язку та покращення результатів, Radiant AI є особистим інструктором у покращенні взаємодії з працівниками та клієнтами. Macorva EX — це передова платформа для роботи з працівниками на базі штучного інтелекту, яка включає опитування, перевірку пульсу, підрахунок залученості, порівняльний аналіз, аналіз драйверів, eNPS, зворотний зв’язок 360° тощо. Він без особливих зусиль створює динамічні, зручні для мобільних пристроїв, цікаві відгуки та розблоковує ключову інформацію за допомогою автоматизованих інтуїтивно зрозумілих звітів. Він витрачає менше часу на аналіз і більше часу на виконання дій завдяки Radiant AI, зв’язуючи кожного співробітника та керівника з перевіреними наступними кроками, щоб замкнути цикл зворотного зв’язку та покращити результати. Завдяки таким функціям, як SMS-повідомлення про опитування та здатність ідентифікувати видатних співробітників, Macorva EX дає змогу краще керувати командою, розпізнавати мовчазних суперзірок і зменшувати ризики втечі. Macorva CX забезпечує захоплюючий багатоканальний досвід роботи з клієнтами (CSAT/CES), досвід роботи з брендом (оцінка Net Promoter Score), досвід роботи з продуктом і опитування цифрового досвіду для отримання корисної інформації протягом усього шляху клієнта. Він створює детальні користувацькі інформаційні панелі за кілька секунд і генерує звіти штучного інтелекту для виявлення тенденцій і виявлення викидів. Його передовий штучний інтелект навіть створює персоналізовані сценарії спілкування, щоб відповідати на кожне окреме опитування. Він отримує вищі відсотки відповідей завдяки опитуванням, орієнтованим на мобільні пристрої, і без особливих зусиль підвищує репутацію в Інтернеті за допомогою соціальних оглядів, згенерованих ШІ. Macorva CX забезпечує глибше розуміння шляху клієнта, допомагаючи покращити їхній досвід і бізнес. Macorva MX розроблено для оптимізації процесу управління та підвищення продуктивності команди за допомогою ресурсів, створених штучним інтелектом, і централізованого зберігання всіх даних про продуктивність співробітників. Його платформа слухає та вчиться на даних, включає цілі компанії та культурні цінності для автоматичного створення оглядів ефективності, планів розвитку, OKR, цілей SMART тощо. Ці створені за допомогою штучного інтелекту функції економлять керівнику понад 100 годин на рік, дозволяючи приймати обґрунтовані рішення та підвищувати продуктивність для досягнення цілей компанії. Macorva легко інтегрується з понад 80 платформами HRIS і CX, оптимізуючи робочі процеси та спрощуючи керування даними шляхом автоматичної синхронізації інформації про співробітників і клієнтів. Весь його інтерфейс підтримує кілька мов і повну локалізацію.
Slidergap
spidergap.com
Spidergap — це онлайн-інструмент, розроблений для створення та проведення 360° оцінювання зворотного зв’язку, що робить особистий розвиток легким! Завдяки звітам із відгуками, орієнтованим на співробітників, одержувачі відгуків можуть швидко визначити пріоритети вдосконалення та вжити заходів. Spidergap — це ідеальне рішення для великих чи малих організацій, від 10 до 10 000 членів, і зазвичай це улюблений вибір кадрів, персоналу з навчання та розвитку, команд лідерів і консультантів. Створення та керування оцінками ніколи не було таким веселим і зручним! Онлайн-дизайнер Spidergap пропонує чудовий досвід перетягування для створення повністю настроюваних анкет. Крім того, організації можуть додати власний стиль за допомогою індивідуального брендування. Звіти з відгуками та особисті плани розвитку - це приємно розуміти, тримаючи кінцеву мету в полі зору. Вони чітко демонструють результати роботи співробітників, найсильніші сторони та сфери, які потребують додаткової уваги. Звіти Spidergap також містять пропозиції від колег щодо того, як використовувати сильні сторони та усунути слабкі місця. Плани розвитку легко створювати як самими працівниками, так і за допомогою менеджера чи тренера, зосереджуючись на трьох-п’яти вибраних сферах для вдосконалення. Ці плани містять чіткий перелік дій, які допоможуть співробітникам досягти максимальної продуктивності. А для тих, хто любить деталі, додаток до звіту містить вичерпну розбивку всіх відгуків, включаючи поточну ефективність, бажану ефективність і цілі щодо покращення. Готові покрутити Spidergap? Спробуйте безкоштовно та приєднуйтеся до вечірки особистого розвитку!
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow — це наскрізна багатоканальна платформа для керування досвідом, яка об’єднує такі інструменти Customer Experience та Employee Experience, як-от NPS, Offline, Chat, Classic і 360° Surveys, які орієнтовані на мобільні пристрої, дуже привабливі та зручні для користувача. Завдяки розмовному інтерфейсу ваші опитування нагадують спілкування в чаті та на цілих 40% збільшують відсоток проходження опитувань. Його ключові особливості включають: * Опитування, схожі на чат, які перемикаються зі статичних на динамічні розмови. * Класичні опитування, які задають одне запитання за раз. * Офлайн-опитування, які дозволяють збирати відгуки навіть у найвіддаленіших місцях без Інтернету. * Offline Survey App, який служить кіоском для офлайн-збору даних. * Опитування NPS для вимірювання настроїв клієнтів за допомогою одного запитання. * Хмара слів NPS і аналіз настроїв, щоб отримати детальне уявлення про настрої клієнтів. * 360° оцінювання для оцінки продуктивності співробітників за різними компетенціями та створення особистих планів розвитку. * Багатомовні опитування для перекладу ваших опитувань мовами на ваш вибір. * Широкий діапазон типів запитань для збору різноманітних даних від респондентів. * Інформаційна панель без клацань і високорозвинені фільтри звітів для створення глибоких звітів. * Ефективне керування користувачами для оптимізації робочого процесу. * Біле маркування для налаштування кожного елемента вашого опитування. * Допоміжні облікові записи для незалежного керування опитуваннями в одному батьківському обліковому записі. * Єдиний вхід для входу на нашу платформу одним клацанням миші. * IP-обмеження, щоб обмежити доступ до облікового запису лише надійними місцями та мережами. * Автоматизація опитування з повторюваним режимом для вимірювання пульсу клієнтів або співробітників через регулярні проміжки часу. * Обмін опитуваннями через безліч каналів із найпростішими варіантами обміну. * Ефективна інтеграція, щоб уникнути проблем із використанням кількох програм. * Спеціальний CSS, щоб додати власного індивідуального штриху до кожного опитування. * Робочі процеси для автоматизації повторюваних завдань і підвищення ефективності дій.
TruScore
truscore.com
Зворотній зв’язок 360 і хостинг із високотехнологічним обслуговуванням і налаштуванням – ваш чи наш вміст. Ми допомагаємо вам розробити та керувати всім процесом зворотного зв’язку 360.
Valence
valence.co
Valence — це єдина платформа для командної роботи для менеджерів, яка прискорює здоров’я команди, підключення та продуктивність, необхідні для сучасного робочого місця. Valence надає кожному менеджеру інструменти та інформацію, необхідні для розуміння стану здоров’я своєї команди в режимі реального часу, втручання в ефективні керовані бесіди та встановлення та відстеження спільних зобов’язань щодо вдосконалення команди. Прості у використанні веб-модулі командного досвіду Valence усувають потребу в дорогих тренерах і втручанні команди талантів, ставлячи менеджерів на керівне місце їх командного досвіду. Управління ніколи не було важчим, і Valence полегшує тягар, який несуть менеджери, допомагаючи їм розвивати та підтримувати свої команди, а також підвищувати продуктивність і вдосконалення.
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro — це програмна платформа для створення онлайн-оцінювання, яка автоматично створює персоналізовані звіти. Дізнайтеся, чому консультанти та компанії, такі як Capgemini, EDF і Bare International, автоматизують надання персоналізованих порад за допомогою Pointerpro. Незалежно від того, чи ваша мета — розширити свій бізнес, залучити потенційних клієнтів або заощадити час за допомогою автоматизації, Pointerpro полегшить вам роботу. Ми інтегруємося з усіма вашими улюбленими програмами та надсилаємо зібрані дані куди завгодно. Ми маємо сертифікат ISO 27001:2022! Ця сертифікація підкреслює відданість Pointerpro досягненню глобальних стандартів і вселяє впевненість у надійність і безпеку своїх послуг. Забронюйте демонстрацію вже сьогодні!
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews — це платформа управління розробкою, яка революціонізує вимірювання продуктивності, надаючи керівникам інженерів візуальне уявлення про прогрес розробки їхніх команд, перевірки коду, надані окремими особами, і сам написаний код. Отримавши дані в реальному часі з інженерних інструментів, таких як Jira та GitHub, Snapshot робить процес розробки програмного забезпечення більш видимим. Допомагаючи кодифікувати та вимірювати прогрес, він забезпечує прозорість і узгодженість між окремими особами та командами, що призводить до вищої швидкості, даних у реальному часі та задоволення від роботи. Snapshot поєднує повсякденну діяльність із загальною продуктивністю компанії за допомогою штучного інтелекту, вносячи контекст і релевантність у щоденну роботу, що веде до продуктивніших і більш повноцінних інженерів.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR — це повний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти вам керувати життєвим циклом співробітників у вашій компанії. Ви можете вибрати з різноманітних рішень, які допоможуть вам спростити процес адаптації, збирати інформацію та відгуки від ваших співробітників, збирати документацію, керувати цілями та кар’єрними шляхами. Зберігання всіх даних про людей в одному місці дозволить вам швидко приймати найкращі можливі рішення щодо своїх співробітників.
Klaar
klaarhq.com
Керівники персоналу та відділи кадрів понад 150 організацій у всьому світі довіряють і люблять Klaar як їхню систему дій на основі штучного інтелекту, яка поєднує в собі безперервне управління ефективністю, планування й готовність наступників, наставництво та опитування щодо залучення працівників. З Klaar вперше керівники відділу кадрів мають доступ до порівняльних зовнішніх даних, які допомагають відповісти на запитання
Feebee
getfeebee.io
Feebee — це трансформаційна платформа для стартапів, яка плавно інтегрується зі Slack, щоб змінити культуру зворотного зв’язку. Він об’єднує основні інструменти, такі як 360° огляди ефективності, оцінки, визнання, цінності компанії та опитування eNPS, на одній зручній платформі. Спрощуючи управління продуктивністю та розвиваючи почуття приналежності через узгодження з цінностями компанії, Feebee дає стартапам можливість стимулювати зростання та безпосередньо вирішувати проблеми утримання. З Feebee оптимізуйте процеси зворотного зв’язку, підвищте залученість співробітників і розкрийте весь потенціал свого стартапу в сучасному конкурентному бізнес-середовищі.
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam тут, щоб допомогти радам зрозуміти суть найважливішого. Замінюючи здогадки статистичними даними, наша платформа аналітичних даних для співробітників і спільноти дозволяє розумніше та швидше приймати рішення, щоб ваша рада могла зосередити ресурси там, де вони принесуть найбільше значення. Завдяки AskYourTeam ви отримуєте релевантні та практичні відомості. Коли ви можете виміряти вплив цих дій, щоб перевірити та відзначити прогрес або, якщо потрібно, повернути речі на правильний шлях. Таким чином ми допомагаємо радам розвивати культуру постійного вдосконалення та вражаючих змін. Це те, що піднімає нас з ліжка щоранку. Чому варто вибрати AskYourTeam? 100% ОРІЄНТАЦІЯ НА РАДУ - Ми розуміємо, що працює для побудови процвітаючих спільнот УНІВЕРСАЛЬНЕ РІШЕННЯ - Єдина проста у використанні платформа для аналізу як спільноти, так і співробітників ІНСУТТІЯ ДО ДІЙ - Отримайте релевантну інформацію - зосередьтеся на найбільш ефективних діях - виміряйте прогрес ДОВІРЯЮТЬ ПОНАД 50 РАДАМИ В АВСТРАЛІЇ ТА НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ. Наші рішення ГОЛОС СПІВРОБІТНИКІВ Доторкніться до життєвого досвіду своїх співробітників за допомогою нашої платформи інформації про співробітників, спеціально створеної для рад. Створюйте високоефективні, заангажовані команди та залучайте їх до формування того, що і як ваша рада забезпечує вашій громаді. ГОЛОС ГРОМАДИ Легко зрозумійте, що найважливіше для людей у вашій громаді та їхні погляди на конкретні питання чи плани, щоб ви могли розробляти та надавати послуги ради, які найкраще відповідають їхнім потребам. ОГЛЯДИ ПОСЛУГ Пристосуйте свої послуги до мінливих потреб спільноти. Огляди послуг можуть здатися ще одним тягарем для ваших ресурсів. Але за допомогою AskYourTeam ви можете змінити те, як ваша рада узгоджує планування та надання послуг із вашими річними та десятирічними планами. Розставте пріоритети для оглядів послуг, щоб найкращим чином задовольнити мінливі потреби вашої спільноти, визначити можливості для піднесення та оцінити свій вплив для постійного вдосконалення. ПЕРЕВІДНИЙ МЕНЕДЖЕР Перевірений спосіб підвищити продуктивність вашої ради та визначити пріоритети для дій, які матимуть найбільше значення. Excellence Manager, розроблений компанією Thrive35 і підтримується AskYourTeam, допомагає радам оцінювати свою ефективність відповідно до Австралійської системи бізнес-досконалості (ABEF), міжнародно визнаної бізнес-моделі для забезпечення організаційної досконалості.
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