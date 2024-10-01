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Програмне забезпечення інструментів зворотного зв’язку 360 - Найпопулярніші застосунки - Острів Норфолк
Інструменти зворотного зв’язку 360 призначені для оптимізації процесу проведення оглядів 360, які передбачають збір відгуків від співробітників, їхніх керівників і прямих підлеглих. Ці інструменти особливо корисні під час циклів перевірки продуктивності, що дозволяє ефективно збирати інформацію з усіх рівнів організації. Рецензенти можуть надати відгук про ефективність роботи колег, стиль керівництва керівника або загальний досвід роботи. Ці інструменти, якими зазвичай керує відділ кадрів, полегшують розподіл 360 опитувань між командами. Вони допомагають роботодавцям оцінити настрої співробітників з різних питань, таких як різноманітність робочих місць, управлінська компетентність і достойні члени команди. Зрештою, інструменти зворотного зв’язку 360 сприяють вдосконаленню, пропонуючи співробітникам і менеджерам цінні перспективи, які не можуть бути передані через стандартні ділові взаємодії.
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Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і вдосконалені функції дизай...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM використовується більш ніж 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500. Qualtrics CoreXM є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та ан...
Valence
valence.co
Valence — це єдина платформа для командної роботи для менеджерів, яка прискорює здоров’я команди, підключення та продуктивність, необхідні для сучасного робочого місця. Valence надає кожному менеджеру інструменти та інформацію, необхідні для розуміння стану здоров’я своєї команди в режимі реального ...
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow — це наскрізна багатоканальна платформа для керування досвідом, яка об’єднує такі інструменти Customer Experience та Employee Experience, як-от NPS, Offline, Chat, Classic і 360° Surveys, які орієнтовані на мобільні пристрої, дуже привабливі та зручні для користувача. Завдяки розмовном...
Macorva
macorva.com
Платформа Macorva на базі штучного інтелекту революціонізує спосіб управління продуктивністю, відгуками та задоволеністю клієнтів. Його рішення поєднують безперебійний зворотний зв’язок, розширену аналітику та штучний інтелект для перетворення інформації в цільові ресурси та плани реагування, які до...
Slidergap
spidergap.com
Spidergap — це онлайн-інструмент, розроблений для створення та проведення 360° оцінювання зворотного зв’язку, що робить особистий розвиток легким! Завдяки звітам із відгуками, орієнтованим на співробітників, одержувачі відгуків можуть швидко визначити пріоритети вдосконалення та вжити заходів. Spide...
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam тут, щоб допомогти радам зрозуміти суть найважливішого. Замінюючи здогадки статистичними даними, наша платформа аналітичних даних для співробітників і спільноти дозволяє розумніше та швидше приймати рішення, щоб ваша рада могла зосередити ресурси там, де вони принесуть найбільше значення...
Feebee
getfeebee.io
Feebee — це трансформаційна платформа для стартапів, яка плавно інтегрується зі Slack, щоб змінити культуру зворотного зв’язку. Він об’єднує основні інструменти, такі як 360° огляди ефективності, оцінки, визнання, цінності компанії та опитування eNPS, на одній зручній платформі. Спрощуючи управління...
Klaar
klaarhq.com
Керівники персоналу та відділи кадрів понад 150 організацій у всьому світі довіряють і люблять Klaar як їхню систему дій на основі штучного інтелекту, яка поєднує в собі безперервне управління ефективністю, планування й готовність наступників, наставництво та опитування щодо залучення працівників. З...
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR — це повний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти вам керувати життєвим циклом співробітників у вашій компанії. Ви можете вибрати з різноманітних рішень, які допоможуть вам спростити процес адаптації, збирати інформацію та відгуки від ваших співробітників, збирати документацію, ке...
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews — це платформа управління розробкою, яка революціонізує вимірювання продуктивності, надаючи керівникам інженерів візуальне уявлення про прогрес розробки їхніх команд, перевірки коду, надані окремими особами, і сам написаний код. Отримавши дані в реальному часі з інженерних інструмен...
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro — це програмна платформа для створення онлайн-оцінювання, яка автоматично створює персоналізовані звіти. Дізнайтеся, чому консультанти та компанії, такі як Capgemini, EDF і Bare International, автоматизують надання персоналізованих порад за допомогою Pointerpro. Незалежно від того, чи ваш...
TruScore
truscore.com
Зворотній зв’язок 360 і хостинг із високотехнологічним обслуговуванням і налаштуванням – ваш чи наш вміст. Ми допомагаємо вам розробити та керувати всім процесом зворотного зв’язку 360.