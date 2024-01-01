TableAgent

TableAgent

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Вебсайт: tableagent.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

TableAgent — це 100% безкоштовна система бронювання ресторанів у хмарі. За допомогою TableAgent ви можете будь-коли здійснювати бронювання, керувати ними та отримувати доступ до них із будь-якого пристрою, включаючи телефони та планшети. Ні щомісячної плати, ні програмного забезпечення для встановлення.

Вебсайт: tableagent.com

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