Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TableAgent» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

TableAgent — це 100% безкоштовна система бронювання ресторанів у хмарі. За допомогою TableAgent ви можете будь-коли здійснювати бронювання, керувати ними та отримувати доступ до них із будь-якого пристрою, включаючи телефони та планшети. Ні щомісячної плати, ні програмного забезпечення для встановлення.

Вебсайт: tableagent.com

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