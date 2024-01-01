Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tab Payments by Tab» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Легко приймайте платежі та отримуйте більше прямих бронювань. За допомогою Payments by Tab ми допоможемо вам легко стягувати кошти з кредитних і дебетових карток гостя заздалегідь і особисто, з безкоштовними виплатами у бажаній валюті.

Вебсайт: business.tab.travel

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