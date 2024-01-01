Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sytex» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Sytex — це платформа управління проектами для Field Infrastructure, починаючи з Telecom. Наприклад, такі компанії, як Telefonica та Claro, використовують Sytex для створення та обслуговування своїх мереж.

Вебсайт: sytex.io

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