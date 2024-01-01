Systran

Systran

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Вебсайт: systransoft.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Інструмент перекладу для всього вашого тексту. Легко перекладайте свій текст за допомогою вікна перекладу SYSTRAN.
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Reference
Послуги машинного перекладу

Вебсайт: systransoft.com

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Google Translate

Google Translate

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DeepL Translator

DeepL Translator

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Microsoft Translator

Microsoft Translator

bing.com

Yandex Translate

Yandex Translate

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U-Dictionary Translator

U-Dictionary Translator

u-dictionary.com

Microsoft Translator Conversations

Microsoft Translator Conversations

translator.microsoft.com

네이버 파파고

네이버 파파고

papago.naver.com

iTranslate Web

iTranslate Web

itranslate.com

Translate.com

Translate.com

translate.com

百度翻译

百度翻译

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Lingva Translate

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Google Translation Hub

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