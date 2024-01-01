Альтернативи - Synctera

Modulr

modulrfinance.com

Ми є цифровою платформою, яка усуває необхідність використовувати ваш банк для банківських рахунків і платежів. Ми автоматизуємо ваші платіжні потоки, вбудовуємо платежі у вашу платформу та даємо вам змогу створювати нові платіжні продукти та послуги. Все з одного API.