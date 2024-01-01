Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Synctera» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Ми усуваємо розрив між громадськими банками та фінансовими технічними компаніями. Надаючи вам швидкі, безпечні та масштабовані партнерські банківські рішення, ми усуваємо складність інтеграції та будуємо мости. Ми тут, щоб супроводжувати всі сторони через процес адаптації та далі, створюючи транзакційні відносини, засновані на довірі.

Вебсайт: synctera.com

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