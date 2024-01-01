Альтернативи - Syncloop

Appsmith

Appsmith

appsmith.com

Припиніть боротися з даними, шукати ідеальну бібліотеку React і кодувати все з нуля. Створюйте внутрішні інструменти в 10 разів швидше за допомогою Appsmith.

Hasura Cloud

Hasura Cloud

hasura.io

Hasura надає вам миттєві API GraphQL і REST для нових і існуючих джерел даних. Підключіть Hasura до своїх даних і отримуйте API менш ніж за хвилину.

Presto API

Presto API

prestoapi.com

PrestoAPI — це один із небагатьох хмарних інструментів для створення REST API. Це дозволяє розробникам миттєво генерувати RESTful API з будь-якого джерела даних, усуваючи бекенд-розробку сучасних мобільних, веб-додатків і додатків IoT.

BuildShip

BuildShip

buildship.com

BuildShip — це візуальний бекенд-конструктор з низьким кодом, який дозволяє миттєво надсилати API, заплановані завдання та функції бекенда-хмари. Завдяки штучному інтелекту створюйте власні вузли робочого процесу, підключайтеся до будь-якого інструменту, бази даних і створюйте масштабовану серверну ...

Koxy AI

Koxy AI

koxy-ai.web.app

Koxy AI — це платформа без програмного коду для створення серверної частини без коду та нульової конфігурації на основі ШІ. Завдяки Koxy AI ви отримуєте хмарний безсерверний бекенд, який обслуговується з 35 регіонів світу на межі, базу даних Koxy (на основі JSON) з необмеженим обсягом пам’яті, конст...

Jetic

Jetic

jetic.io

Jetic — це хмарний API та платформа інтеграції додатків на основі Apache Camel, що дозволяє розробникам розробляти, надавати та підтримувати масштабовані API та інтеграції.

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