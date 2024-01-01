Альтернативи - Sync
Google Drive
google.com
Google Drive – це служба зберігання та синхронізації файлів, розроблена Google. Google Drive, запущений 24 квітня 2012 року, дозволяє користувачам зберігати файли на своїх серверах, синхронізувати файли на різних пристроях і ділитися файлами. Окрім веб-сайту, Google Drive пропонує додатки з автономн...
iCloud
icloud.com
Увійдіть в iCloud, щоб отримати доступ до своїх фотографій, відео, документів, нотаток, контактів тощо. Використовуйте свій Apple ID або створіть новий обліковий запис, щоб почати користуватися службами Apple.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (раніше відомий як SkyDrive) — це служба розміщення файлів і служба синхронізації, якою керує Microsoft як частина веб-версії Office. Уперше запущений у серпні 2007 року OneDrive дозволяє користувачам зберігати файли та особисті дані, як-от налаштування Windows або ключі відновлен...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox — це служба розміщення файлів, якою керує американська компанія Dropbox, Inc. зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, яка пропонує хмарне зберігання, синхронізацію файлів, персональну хмару та клієнтське програмне забезпечення. Dropbox була заснована в 2007 році студентами Массачусетс...
TeraBox
terabox.com
Забезпечте мережеве резервне копіювання та синхронізацію файлів. Функція з великим простором, високою швидкістю, безпекою та стабільністю, підтримкою прискорення веб-освіти та мобільних телефонів. Зареєструйтеся зараз, щоб отримати 1 ТБ безкоштовного місця для зберігання
iCloud Drive
icloud.com
За допомогою iCloud Drive ви можете безпечно зберігати свої файли в iCloud і отримувати доступ до них на iCloud.com і комп’ютерах iPhone, iPad, iPod touch, Mac і Windows. Ви також можете автоматично зберігати всі файли в папках «Робочий стіл» і «Документи» на вашому Mac в iCloud Drive. Таким чином в...
MEGA
mega.io
Mega (стилізований великими літерами як MEGA) або Mega.nz — це служба хмарного зберігання та розміщення файлів, яку пропонує компанія Mega Limited, розташована в Окленді. Послуга пропонується переважно через веб-додатки. Мегамобільні програми також доступні для Windows Phone, Android та iOS. Mega ві...
Proton Drive
proton.me
Proton Drive дозволяє безпечно зберігати та ділитися конфіденційними документами та мати до них доступ будь-де.
TeleDrive
teledriveapp.com
Ваше безкоштовне необмежене хмарне сховище. Проект із відкритим кодом, який дасть вам те, на що ви заслуговуєте. Використання API Telegram як необмеженого сховища. Отже, ви можете завантажувати скільки завгодно без обмежень.
Multcloud
multcloud.com
Multiple Cloud Storage Manager: міграція, переміщення, синхронізація, копіювання, резервне копіювання та передача хмарних файлів за допомогою MultCloud, який підтримує Dropbox, Box, Google Drive, Mega, OneDrive та FTP тощо.
Amazon Drive
amazon.com
Amazon Drive, раніше відомий як Amazon Cloud Drive, — це хмарне сховище, яким керує Amazon. Сервіс пропонує безпечне хмарне сховище, резервне копіювання файлів, обмін файлами та друк фотографій. За допомогою облікового запису Amazon можна передавати файли та папки та керувати ними з кількох пристрої...
IONOS
ionos.com
Доступ до всього світу IONOS: контракти, продукти та дані про клієнтів, замовлення або зміна послуг – тепер захищений паролем вхід.
Yandex Disk
disk.yandex.com
Завантажуйте файли, просто перетягуючи їх у вікно браузера, виконуйте пакетні операції з файлами та папками та публікуйте їх одразу після завантаження. Яндекс.Диск зберігає ваші файли, що б не сталося.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud необхідний для збереження особистої інформації з ваших пристроїв у безпеці, актуальності та доступності, де б ви не були. На iCloud.com ви можете отримати доступ до своїх фотографій, файлів тощо з будь-якого веб-браузера. Зміни, які ви вносите, синхронізуватимуться з вашим iPhone та іншими пр...
Internxt
internxt.com
Безпечне зберігання файлів
Backblaze
backblaze.com
Backblaze є постачальником даних для зберігання даних. Він пропонує два продукти: B2 Cloud Storage – служба зберігання об’єктів, схожа на S3 від Amazon. Комп’ютерне резервне копіювання – онлайн-інструмент резервного копіювання, який дозволяє користувачам Windows і macOS створювати резервні копії с...
IDrive
idrive.com
IDrive забезпечує онлайн-резервне копіювання в хмару для ПК, Mac, iPhone, Android та інших мобільних пристроїв в ОДНОМУ обліковому записі за одну низьку плату
NinjaRMM
ninjaone.com
Зробіть свою ІТ-команду ефективнішою за допомогою програмного забезпечення RMM, яке автоматизує управління ІТ, підвищує ефективність технічного персоналу та покращує прибутки.
OpenDrive
opendrive.com
Хмарне сховище «все в одному». Необмежене хмарне сховище, резервне копіювання та керування вмістом у хмарі.
Datto
datto.com
Datto, Inc. — американська компанія з кібербезпеки та резервного копіювання даних. Заснована в 2007 році в Норуолку, штат Коннектикут, у 2017 році вона стала дочірньою компанією Vista Equity Partners і об’єдналася з Autotask Corporation.
Aruba Cloud
arubacloud.com
Відкрийте для себе Aruba Cloud, Cloud для вас! Хмарні обчислення на основі використання, Cloud PRO & VPS, приватна хмара, служби зберігання, резервного копіювання та моніторингу.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync — це проста, потужна та легка у використанні служба обміну файлами, синхронізації файлів і резервного копіювання в Інтернеті. На відміну від Dropbox, SugarSync дозволяє створювати резервні копії існуючої структури папок. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО протягом 30 днів і почніть вже сьогодні!
ShareFile
sharefile.com
Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій дл...
SimpleBackups
simplebackups.com
Автоматизуйте резервне копіювання для всіх ваших серверів, баз даних (MySQL, PostgreSQL, MongoDB) і сегментів. Підключіть будь-яке сховище, швидке відновлення та спокій.
Carbonite
carbonite.com
Хмарне програмне забезпечення резервного копіювання від Carbonite допомагає захистити ваші особисті та ділові дані від поширених форм втрати даних. Спробуйте Carbonite і завантажте безкоштовну пробну версію вже сьогодні!
Axcient
axcient.com
Комплексні рішення для резервного копіювання та аварійного відновлення для MSP Єдина платформа для надійного, простого у використанні безперервності бізнесу та аварійного відновлення майже для всіх випадків використання MSP
Pulseway
pulseway.com
Pulseway — це повне програмне забезпечення для віддаленого моніторингу та керування (RMM), що включає автоматизацію, встановлення виправлень, дистанційне керування та виявлення мережі. Почніть роботу з безкоштовного інструменту та оновлюйте його в міру зростання.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Зробіть свої зустрічі та вебінари власними – позначте білими мітками та налаштуйте бренд для всіх комунікацій вашої організації. Оптимізуйте та спростіть онлайн-зустрічі, презентації та вебінари. Немає потреби в кількох платформах або окремих облікових записах – все це можна зробити в Cloudpresenter...
Jottacloud
jottacloud.com
Доступ до всього, надійно зберігається Незалежно від того, чи є ви фізичною особою, сім’єю чи бізнесом, Jottacloud дозволяє вам зберігати, ділитися та бути продуктивним, де б ви не були.