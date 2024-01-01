Платформа даних Synatic — це комбінація iPaaS, ESB, ETL і API Management, створена для забезпечення цілісного рішення, яке надає цінності з неймовірною швидкістю. Завдяки простим у користуванні інструментам у поєднанні з функціями корпоративного рівня ми скорочуємо час і витрати на інтеграцію даних, автоматизацію та аналітику до 80% за розумною ціною. Наша хмара, ваша хмара, на прем. Без коду, низький код, ваш код. Готові рішення або налаштовані з нуля. Synatic робить все.

Вебсайт: synatic.com

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