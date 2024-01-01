Альтернативи - Switchboard
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
Miro
miro.com
Miro — це онлайн-платформа для спільної дошки, яка дозволяє розподіленим командам ефективно працювати разом, від мозкового штурму за допомогою цифрових наліпок до планування та керування гнучкими робочими процесами.
Jamboard
google.com
Jamboard — це система інтерактивної дошки, розроблена Google як частина Google Workspace, раніше відомої як G Suite. Він був офіційно анонсований 25 жовтня 2016 року. Він має 55-дюймовий сенсорний дисплей 4K і сумісний для онлайн-співпраці через кросплатформну підтримку через безкоштовний пакет Goog...
TeamViewer Web
teamviewer.com
Віддалена підтримка, як ніколи раніше. Все, що вам потрібно, на одній платформі. Відкрийте для себе бездоганну та безпечну роботу з абсолютно новим TeamViewer.
Lucid
lucid.app
Lucid — це єдиний візуальний пакет для співпраці, який дає командам можливість переходити від уявлення майбутнього до його побудови.
MURAL
mural.co
Наша платформа та професійні послуги дозволяють інноваційним командам думати та співпрацювати візуально для вирішення важливих проблем. Просто запишіть те, що думаєте, на наліпках. Потім упорядкуйте списки, блок-схеми, діаграми, рамки, методи та малюнки, щоб активізувати та вирівняти свою команду.
Scrintal
scrintal.com
Ніби у Міро та Обсидіана народилася дитина. Упорядковуйте та об’єднуйте свої атомарні нотатки за допомогою методу Зеттелкастен. Переглядайте всі свої думки в одному місці та легко діліться ними.
Gliffy
gliffy.com
Створюйте діаграми UML, блок-схеми, каркаси тощо. Наше безкоштовне програмне забезпечення для діаграм та онлайн-інструменти для діаграм покращують співпрацю та спілкування.
Fibery
fibery.io
Нескінченно гнучкий робочий простір для підключення всіх процесів компанії без коду. Створюйте простори, об’єднуйте їх разом, запрошуйте товаришів по команді і зробити щось круте.
Padlet
padlet.com
Padlet — це цифрове полотно для створення чудових проектів, якими легко ділитися та співпрацювати. Він працює як аркуш паперу. Ми даємо вам порожню сторінку - падлет - і ви можете розміщувати на ній все, що завгодно. Перетягніть відео, запишіть інтерв’ю, зробіть селфі, напишіть власні текстові допис...
Zoho Assist
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Explain Everything
explaineverything.com
Навчайте, презентуйте, створюйте ескізні нотатки, записуйте відео та працюйте разом – усе це на дошці Explain Everything. Порівняно з іншими інструментами, Explain Everything є швейцарським армійським ножем серед програм для дошок. Завдяки його унікальній універсальності відкриваються нові можливост...
GoTo
goto.com
GoTo — це уніфікована комунікаційна платформа, яка включає в себе системні рішення для відеоконференцій, вебінарів і телефону за єдиною низькою ціною. Дізнайтеся більше сьогодні.
Creately
creately.com
Програмне забезпечення для візуального робочого простору для спільної роботи над мозковим штурмом, плануванням, виконанням і аналізом проектів. Співпраця в реальному часі, нескінченне полотно та потужні можливості створення діаграм.
Weje
weje.io
Новий спосіб збирати, упорядковувати та ділитися будь-чим на віртуальних онлайн-дошках за допомогою безкоштовної платформи для командної співпраці.
Magma
magma.com
Приєднуйтеся до спільноти понад 1 мільйона художників і студій, які використовують Magma, щоб обдумувати та створювати ідеї за допомогою цифрового малювання на спільному полотні в режимі реального часу. Розпочніть сеанс спільного малювання безпосередньо у своєму браузері, встановлення програмного за...
Conceptboard
conceptboard.com
Нескінченне полотно для всієї вашої команди. Працюйте разом, візуально за допомогою спільної онлайн-дошки Conceptboard.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
SmartDraw
smartdraw.com
Простий і потужний редактор блок-схем.
Ayoa
ayoa.com
Думайте інакше, досягайте більшого. Ayoa — це інклюзивний комплексний додаток для створення інтелектуальних карт, дошки та спільної роботи, призначений для сприйняття відмінностей, підвищення творчості та досягнення результатів.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — це онлайн-дошка для спільної роботи, яка об’єднує різні інструменти для підвищення ефективності команди та вільної уяви команди
Limnu
limnu.com
Limnu — найкраща онлайн-дошка для спільної роботи.
Splashtop
splashtop.com
Splashtop — це сімейство програмного забезпечення для віддаленого робочого стола та програмного забезпечення для віддаленої підтримки, розроблене компанією Splashtop Inc. Splashtop дозволяє користувачам віддалено отримувати доступ або віддалено підтримувати комп’ютери з настільних і мобільних пристр...
Collaboard
collaboard.app
Співпраця стала візуальною. Відкрийте для себе потужність цієї цифрової дошки та вдосконаліть спосіб роботи з вашим підприємством.
Cacoo
cacoo.com
Програмне забезпечення для онлайн-схем для створення та безпечного обміну блок-схемами, каркасами, UML-моделями, мережевими діаграмами тощо. Більше 2,5 мільйонів користувачів. Почніть з безкоштовного облікового запису!
Voiceflow
voiceflow.com
Спільна платформа для створення агентів ШІ. Команди використовують Voiceflow для розробки, тестування та запуску чату чи голосових агентів ШІ — разом, швидше та в масштабі.
Aha!
aha.io
Увійдіть у свій Aha! робочий простір. У вас ще немає облікового запису? Підпишіться на безкоштовну 30-денну пробну версію програмного забезпечення №1 у світі для створення дорожньої карти.
Consolto
consolto.com
ВІДЕОЧАТ З КЛІЄНТАМИ ПРЯМО З ВАШОГО ВЕБ-САЙТУ Організуйте високоякісні відеозустрічі, щоб досягти цільових продажів, розвивати свій бізнес і будувати кращі ділові відносини
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia — це спільна платформа для картографування клієнтського досвіду, яка дозволяє створювати, експортувати та ділитися картами подорожей клієнтів, персонажами та картами впливу в Інтернеті. Набір інструментів простий для початківців, але потужний для професіоналів. Командам особливо сподобають...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — це інтелектуальна платформа для зустрічей з клієнтами, яка допомагає збільшити швидкість продажів і збільшити дохід. Спробуйте безкоштовно та дізнайтеся, чому провідні компанії використовують Demodesk для підвищення рівня своїх доходів.