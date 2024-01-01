Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Swipey | Розумні фінансові інструменти для сучасного малого та середнього бізнесу Swipey доповнює розрив між платіжними послугами, які надають традиційні фінансові установи, та функціями, які потрібні сучасному малому та середньому бізнесу. У Swipey ми практикуємо інший спосіб роботи – ми не задовольняємося поганими процесами чи результатом без доданої вартості. Ми виконуємо місію трансформації МСП у Південно-Східній Азії.

Вебсайт: swipey.co

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