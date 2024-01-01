Swipey

Swipey

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Вебсайт: swipey.co

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Swipey | Розумні фінансові інструменти для сучасного малого та середнього бізнесу Swipey доповнює розрив між платіжними послугами, які надають традиційні фінансові установи, та функціями, які потрібні сучасному малому та середньому бізнесу. У Swipey ми практикуємо інший спосіб роботи – ми не задовольняємося поганими процесами чи результатом без доданої вартості. Ми виконуємо місію трансформації МСП у Південно-Східній Азії.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: swipey.co

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Альтернативи

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

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