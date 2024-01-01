Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Swipe» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Створюйте рахунки-фактури, закупівлі та пропозиції менш ніж за 10 секунд. Діліться в WhatsApp за допомогою платіжних посилань і отримуйте гроші швидше! Swipe – це проста програма для виставлення рахунків і платежів для малого бізнесу в Індії. Ми полегшуємо місцевим компаніям виставлення рахунків своїм клієнтам через WhatsApp. За допомогою Swipe компанії можуть надсилати повідомлення WhatsApp із посиланням, яке дозволяє їхнім клієнтам миттєво платити за допомогою різноманітних методів оплати.

Вебсайт: getswipe.in

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