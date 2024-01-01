SwapSurprise.ai — це інструмент, який використовує Cookiebot, щоб дозволити власникам веб-сайтів дотримуватися правил конфіденційності даних, зокрема щодо використання файлів cookie. Він надає комплексне рішення для керування згодою, яке дозволяє користувачам персоналізувати свої налаштування файлів cookie. Інструмент класифікує файли cookie на необхідні, параметри, статистичні та маркетингові файли та надає детальну інформацію про кожну категорію. Необхідні файли cookie необхідні для базової функціональності веб-сайту, тоді як файли пріоритету запам’ятовують налаштування користувача. Статистичні файли cookie використовуються для збору анонімних даних про взаємодію відвідувачів, допомагаючи власникам веб-сайтів зрозуміти поведінку користувачів. Маркетингові файли cookie відстежують відвідувачів на веб-сайтах, щоб відображати релевантну та привабливу рекламу. SwapSurprise.ai також інтегровано з Shopify, що забезпечує безпечні функції перевірки та оплати. Він містить різні файли cookie, пов’язані з безпечними транзакціями та збереженням облікових даних клієнтів. Крім того, інструмент пропонує міждоменне керування згодою, дозволяючи користувачам застосовувати свої параметри згоди до кількох доменів. Надана декларація файлів cookie та ідентифікатор згоди дозволяють користувачам легко відстежувати та керувати своєю згодою, забезпечуючи прозорість і контроль над своїми даними. SwapSurprise.ai допомагає власникам веб-сайтів виконувати вимоги законодавства, поважаючи конфіденційність і налаштування користувачів. Зверніть увагу, що конкретні деталі та цифри, згадані в оригінальному тексті, були опущені, щоб уникнути можливих неточностей.

Вебсайт: swapsurprise.ai

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