SWAPP — це інструмент на базі штучного інтелекту, який надає точні, детальні та ефективні будівельні документи та моделі BIM за лічені хвилини. Автоматизуючи найбільш виснажливі та трудомісткі завдання планування, ця технологія має на меті значно скоротити тривалість проекту та ручну роботу, що в кінцевому підсумку призводить до економії коштів до 75% і втричі швидше виконання проекту. Архітектори, які інтегрують технології SWAPP, можуть отримати вигоду від збільшення прибутковості фірми, зростання та технологічної майстерності, дозволяючи їм зосередитися на плануванні творчих проектів, а не на керуванні процесами виробництва детальних креслень. Крім того, SWAPP також пропонує плавні зміни, що дозволяє архітекторам легко та негайно вносити зміни на платформі, керованій ШІ. SWAPP може бути корисним для підприємств, пов’язаних з архітектурою, особливо для тих, хто спеціалізується на будівництві багатоквартирних будинків і навчальних закладів. Експерти галузі визнали SWAPP одним із найсміливіших інструментів штучного інтелекту для автоматизації детального проектування та створення креслень. Революційні функції інструменту, такі як впровадження передових методів BIM і автоматичне оновлення креслень і деталей у міру внесення змін, можуть сформувати майбутнє архітектури. SWAPP також заслужив репутацію надійного помічника, який виконує проекти вчасно.

Вебсайт: unrealme.io

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