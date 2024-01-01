Альтернативи - SwaggerHub
Postman Web
postman.com
Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI — це центр API, який допомагає розробникам знаходити та підключатися безпосередньо до найпопулярніших у світі API, а також керувати власними API з одного централізованого місця.
Apigee
google.com
Створюйте, керуйте та захищайте API — для будь-якого сценарію використання, середовища чи масштабу. Нативне керування API Google Cloud для роботи з вашими API із покращеним масштабуванням, безпекою та автоматизацією. Створюйте API, щоб розблокувати та стандартизувати дані з будь-якої програми, систе...
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io — це платформа без коду, розроблена для того, щоб допомогти компаніям створювати додатки продуктивного рівня з генерацією коду: серверні, веб- та власні мобільні додатки. За допомогою AppMaster.io ви можете перерости від MVP до корпоративного рішення з мільйонами запитів на хвилину, маю...
Stoplight
stoplight.io
Нехай Stoplight стане вашою платформою для створення високоякісних API будь-якого масштабу з найкращим у своєму класі редагуванням, документуванням і керуванням із вбудованим мокінгом, лінінгом, посібниками зі стилю, бібліотеками компонентів тощо. Кодування API до їх розробки витрачає час і гроші та...
Mockaroo
mockaroo.com
Безкоштовний генератор тестових даних і інструмент імітації API – Mockaroo дозволяє створювати спеціальні набори даних CSV, JSON, SQL і Excel для тестування та демонстрації вашого програмного забезпечення.
ReadMe
readme.com
ReadMe перетворює статичну документацію API на інтерактивні центри розробників, які допомагають користувачам досягти успіху з вашими API. Допоможіть розробникам швидше здійснити перший дзвінок, швидко вирішувати неполадки та отримати статистику використання API, щоб зосередити свою команду на найефе...
Kernex
kernex.io
Kernex — це безголова хмарна платформа CMS. Це дозволяє вам заощадити час і гроші під час створення свого CMS API. Ми пропонуємо підтримку широкого діапазону типів полів, вбудоване сховище та CDN, автоматично створені визначення машинописів і багато іншого.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI — це один із небагатьох хмарних інструментів для створення REST API. Це дозволяє розробникам миттєво генерувати RESTful API з будь-якого джерела даних, усуваючи бекенд-розробку сучасних мобільних, веб-додатків і додатків IoT.
Tray.io
tray.io
Tray.io — це мультифункціональний iPaaS на основі штучного інтелекту, який пришвидшує час інтеграції від місяців до днів на одній платформі. Tray Universal Automation Cloud усуває потребу в розрізнених інструментах і технологіях для автоматизації складних внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів. Унів...
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic — це компанія з комерційного програмного забезпечення, яка надає інструменти Integration Platform as a Service (iPaaS) для підключення хмарних джерел даних, SaaS-додатків і локальних програмних програм для бізнесу. SnapLogic зі штаб-квартирою в Сан-Матео, штат Каліфорнія, була заснована в ...
Archbee
archbee.com
Archbee — це платформа документації для вашої команди та клієнтів. За допомогою Archbee ви можете допомогти своїм користувачам розпочати роботу з вашим продуктом, оскільки він дає вам змогу швидко створювати документацію продукту, посібники розробника та посилання на API в одному місці. Archbee — це...
Workato
workato.com
Workato є провідною платформою інтеграції та автоматизації. Визнаний лідер, Workato дозволяє як бізнес-командам, так і ІТ-командам інтегрувати свої програми та автоматизувати бізнес-процеси без шкоди для безпеки та управління. Це дозволяє компаніям керувати результатами ділових подій у реальному час...
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям продавати та підтримувати своїх клієнтів через WhatsApp та інші канали соціальних повідомлень. Основні функції: - Спільна папка "Вхідні" з двостороннім обміном повідомленнями - Чат-бот WhatsApp - Трансляції та масові повідом...
Backendless
backendless.com
Backendless — це платформа для розробки візуальних додатків, яка пропонує повний набір інструментів з низьким кодом і без нього для розробників додатків і веб-розробників будь-якого рівня досвіду. Функції Backendless включають компонентний UI Builder, базу даних у реальному часі, пакет автентифікаці...
Xano
xano.com
Масштабований сервер без коду. Xano — це найшвидший спосіб створити масштабовану серверну частину для вашої програми за допомогою No-Code. Кожен обліковий запис Xano поставляється з масштабованим сервером, гнучкою базою даних і конструктором API без коду, який може трансформувати, фільтрувати та ін...
Hyphen API
hyphenapi.com
Колекція готових до використання API для розробників і компаній. Можна інтегрувати безпосередньо через простий виклик REST API.
elastic.io
elastic.io
Платформа інтеграції як послуги (iPaaS) на основі мікросервісів elastic.io дозволяє організаціям розширити можливості інтеграції в SaaS, локальних, IoT і мобільних системах. Завдяки elastic.io iPaaS і його підходу на основі API ІТ-відділи можуть сприяти цифровій трансформації у своїх компаніях, об’є...
People Data Labs
peopledatalabs.com
У People Data Labs ми створюємо найбільше та найточніше джерело правдивих даних про людей. Ми надаємо набір даних резюме, контактів, соціальної та демографічної інформації для понад 1,5 мільярда унікальних людей, які надаються вам у потрібному вам масштабі. Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний ...
ModelsLab
modelslab.com
Підготовка до того, щоб зробити ШІ доступнішим. Models Lab — це набір API, які спрощують для компаній створення візуального вмісту. Наші API прості у використанні та інтегруються з різними програмами, що дає змогу компаніям будь-якого розміру скористатися перевагами наших послуг.
Tinybird
tinybird.co
Tinybird — це платформа даних у реальному часі. У Tinybird ми дозволяємо розробникам і групам обробки даних використовувати потужність даних у реальному часі та швидко створювати канали даних і продукти обробки даних. За допомогою Tinybird ви можете завантажувати численні джерела даних у великому ма...
Checkly
checklyhq.com
Checkly дозволяє інженерам писати свої монітори E2E так само, як вони пишуть свій хмарний додаток у вигляді коду. Завдяки Checkly CLI розробники кодують, тестують і розгортають API і перевірки на основі Playwright зі свого сховища коду. Програмований робочий процес моніторингу як коду (MaC) Checkly ...
RSS API
rssapi.net
Легко аналізуйте RSS, ATOM і JSON-канали за допомогою REST API та отримуйте нові елементи через Webhooks!
Zuplo
zuplo.com
Zuplo допомагає вам постачати чудові API з першого дня. Стартапи та великі підприємства постачають автентифікацію API, обмеження швидкості та документацію для розробників із чудовим DX за допомогою нашого безсерверного шлюзу API, розгорнутого на межі. Ви можете почати безкоштовно на zuplo.com і наді...
Kong
konghq.com
Оскільки архітектура програмного забезпечення вашої організації розвивається, вам потрібен кращий метод посередництва в обміні інформацією між вашими службами. Розподілені системи та все більше впровадження мікросервісів створюють нові виклики для управління комунікаціями у вашій архітектурі. Kong A...
Blobr
blobr.io
Blobr — це портал для розробників, який перетворює більше та збільшує продажі. З Blobr: - розповсюджуйте API на ваших умовах, вирішуючи умови доступу та моделі монетизації; - забезпечте незабутні враження, надавши доступ до компактного інтерфейсу з документами, фрагментами коду тощо, - зрозумійте св...
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management...
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai оптимізує ваше автоматизоване тестування API за допомогою автоматизації на основі штучного інтелекту — без кодування та ручних зусиль. Qodex.ai забезпечує плавне створення, моніторинг і співпрацю для ваших наборів API, дозволяючи вам зосередитися на інноваціях, а не на інтеграції. За допомо...
Choreo
choreo.dev
Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своє...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з уст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими кліє...