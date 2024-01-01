SvelteLaunch

SvelteLaunch

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Вебсайт: sveltelaunch.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SvelteLaunch» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

SvelteLaunch — це шаблон Svelte 5, який миттєво починає створювати нові програми SaaS і AI. Ключові особливості: * База даних і автентифікація: плавно інтегрована з Supabase, SvelteLaunch забезпечує надійні рішення для баз даних і безпечну автентифікацію на стороні сервера. * Інтеграція платежів: спростіть обробку платежів за допомогою Stripe, забезпечуючи плавні та безпечні транзакції для ваших користувачів. * Транзакційні електронні листи: тримайте своїх користувачів в курсі за допомогою автоматизованих надійних сповіщень електронною поштою на основі технології Mailgun. * Багаторазові компоненти: заощаджуйте час і підтримуйте узгодженість за допомогою бібліотеки готових багаторазових компонентів, спеціально розроблених для Svelte 5. * Автоматичне оптимізація пошукових систем: легко оптимізуйте свою присутність в Інтернеті за допомогою вбудованих автоматизованих інструментів оптимізації пошукових систем, забезпечуючи видимість вашого проекту, на яку він заслуговує. * Готовність до штучного інтелекту: безпечний API із покриттям 1:1 для створення додатків штучного інтелекту за допомогою Open AI API. * Стиль: створюйте красиві веб-сайти за допомогою tailwind css і skeleton iu. SvelteLaunch — це не просто шаблон; це комплексний набір інструментів, розроблений, щоб допомогти вам швидко постачати високоякісні програми SaaS і AI. Завдяки довічній підтримці та доступу до спільноти Discord ви ніколи не будете самотні на своєму шляху розвитку. Попрощайтеся з налагодженням складної інфраструктури та зосередьтеся на тому, що справді має значення — створенні інноваційних рішень і чудових користувацьких можливостей. Приєднуйтесь до спільноти SvelteLaunch сьогодні та змініть спосіб створення бізнесу на основі SaaS.

Вебсайт: sveltelaunch.io

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