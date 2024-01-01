Альтернативи - Suptask
Trello
trello.com
Trello — це веб-програма для створення списків у стилі Канбан, яка є дочірньою компанією Atlassian. Створена компанією Fog Creek Software у 2011 році, у 2014 році її було виділено в окрему компанію, а потім продано Atlassian у січні 2017 року. Компанія розташована в Нью-Йорку, США.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Habitica
habitica.com
Habitica – це безкоштовна програма для звичок і продуктивності, яка сприймає ваше реальне життя як гру. Habitica може допомогти вам досягти ваших цілей, щоб стати здоровими та щасливими.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc. — це американська компанія, що займається обслуговуванням клієнтів, зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Він котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом ZEN і є складовою індексу Russell 2000. Zendesk, заснована в 2007 році в Копенгагені, Данія, має 2000 спів...
Zapier
zapier.com
Zapier — це глобальна дистанційна компанія, яка дозволяє кінцевим користувачам інтегрувати веб-програми, якими вони користуються. Незважаючи на те, що компанія Zapier розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, у ній працюють 250 співробітників, розташованих у Сполучених Штатах і в 23 інших країнах.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.
Intercom
intercom.com
Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — це інтелектуальний календарний помічник, який блокує гнучкий час у вашому календарі для всього, на чому ви хочете зосередитися.
Motion
usemotion.com
Рух — це інструмент для зосередженості та продуктивності, який використовують тисячі найефективніших керівників і професіоналів. Він захищає ваш час і концентрацію, щоб ви могли витрачати їх на найважливіше
Freshdesk
freshdesk.com
Онлайн-хмарне програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, яке надає підтримку служби підтримки з усіма інтелектуальними засобами автоматизації, щоб швидше виконувати завдання. Підпишіться на безкоштовну пробну версію вже сьогодні!
Zoho Desk
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Any.do
any.do
Приєднуйтесь до мільйонів людей, які щодня користуються Any.do, щоб бути організованими та робити більше.
Tidio
tidio.com
Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
JustCall
justcall.io
JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — це рішення для підтримки клієнтів із відкритим вихідним кодом, яке допомагає компаніям залучати своїх клієнтів на їхній веб-сайт, сторінку Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, електронну пошту тощо. Це альтернатива з відкритим кодом Intercom, Drift, Freshchat тощо. Підключіть свого клієнта к...
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage: програмне забезпечення професійної автоматизації обслуговування (PSA) для ведення вашого бізнесу MSP. Оптимізуйте свою діяльність за допомогою перевіреного рішення PSA.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — глобальна дистанційна компанія, яка надає програмне забезпечення служби підтримки та має штаб-квартиру в Бостоні, штат Массачусетс. Компанія надає платформу підтримки клієнтів на основі електронної пошти, інструмент бази знань і вбудований пошуковий/контактний віджет для спеціалістів із...
Gorgias
gorgias.com
Служба підтримки, розроблена для магазинів електронної комерції. Забезпечте багатоканальне обслуговування клієнтів з однієї програми. Підвищення продуктивності завдяки автоматичним відповідям на типові запити.
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
Mem
mem.ai
Найшвидший спосіб отримувати та з’єднувати інформацію.
Atera
atera.com
Програмне забезпечення Atera RMM (Remote Monitoring Management), призначене для людей. Це комплексне рішення RMM із PSA та віддаленим доступом. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні
LiveChat
livechat.com
LiveChat – онлайн-чат і програмне забезпечення служби підтримки для веб-сайтів. Використовуйте LiveChat для швидкого обслуговування клієнтів. Зареєструйтеся та спробуйте LiveChat безкоштовно протягом 14 днів!
Teamwork
teamwork.com
Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.
Front
front.com
Front — це платформа для спілкування з клієнтами, яка плавно об’єднує електронні листи, програми та команду в єдине подання. Припиніть бути зайнятим. Почніть впливати.
Zammad
zammad.com
Почніть за лічені хвилини, будьте переможцем протягом багатьох років Відкрийте для себе систему продажу квитків Zammad Це один із тих днів? Усюди листочки, а телефон не перестає дзвонити? Zammad — це програма служби підтримки майбутнього, яка допоможе знайти структуру в хаосі. Підключіть усі канал...
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise дає змогу постачальникам технологічних послуг швидше досягати своїх цілей за допомогою відзначеної нагородами технології MSP і програмного забезпечення для управління ІТ.
Crisp
crisp.chat
Відкрийте для себе нашу платформу обміну повідомленнями для стартапів і малого та середнього бізнесу. Єдина зупинка для продажів, маркетингу та підтримки в одному програмному забезпеченні: Crisp. 14 днів безкоштовної пробної версії. Кредитна картка не потрібна. Спробуємо зараз ! Ми надаємо базу знан...
Helpwise
helpwise.io
Helpwise — це проста у користуванні спільна папка «Вхідні» та програмне забезпечення для спільної електронної пошти для команд, щоб керувати обліковими записами командної електронної пошти, наприклад help@, sales@ тощо. Отримайте спільну папку «Вхідні» для своєї команди зараз!
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow дозволяє працівникам працювати так, як вони хочуть, а не так, як їм наказує програмне забезпечення. І клієнти можуть отримати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.