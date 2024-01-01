Suptask

Suptask

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: suptask.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Suptask» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Командна система продажу квитків на ШІ наступного покоління, яка дає змогу спілкуватися в Slack. Допомога в пошуку правильних відповідей, покращення співпраці та швидше вирішення проблем. Усі ваші співробітники використовують Slack, навіщо змушувати їх керувати квитками в іншому місці? Завдяки власній системі продажу квитків Slack ви покращуєте співпрацю між командами та забезпечуєте ефективний процес продажу квитків. Завдяки новій унікальній моделі роботи з тикетами Suptask дає змогу залучати цілу команду до процесу виправлення тикетів. З рішенням для продажу квитків, яке працює безпосередньо у вашому робочому просторі Slack, де користувачі можуть увімкнути квитки у своїх бесідах, щоб запитувати, призначати, пріоритезувати, переглядати, шукати та відповідати на квитки, не залишаючи Slack. Ми створюємо швидший час вирішення запитів, наближаємо команди одна до одної та покращуємо рівень задоволеності клієнтів.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення служби підтримки

Вебсайт: suptask.com

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Альтернативи

Hubspot

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Zendesk

Zendesk

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Intercom

Intercom

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Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

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zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

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JustCall

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