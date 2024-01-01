Командна система продажу квитків на ШІ наступного покоління, яка дає змогу спілкуватися в Slack. Допомога в пошуку правильних відповідей, покращення співпраці та швидше вирішення проблем. Усі ваші співробітники використовують Slack, навіщо змушувати їх керувати квитками в іншому місці? Завдяки власній системі продажу квитків Slack ви покращуєте співпрацю між командами та забезпечуєте ефективний процес продажу квитків. Завдяки новій унікальній моделі роботи з тикетами Suptask дає змогу залучати цілу команду до процесу виправлення тикетів. З рішенням для продажу квитків, яке працює безпосередньо у вашому робочому просторі Slack, де користувачі можуть увімкнути квитки у своїх бесідах, щоб запитувати, призначати, пріоритезувати, переглядати, шукати та відповідати на квитки, не залишаючи Slack. Ми створюємо швидший час вирішення запитів, наближаємо команди одна до одної та покращуємо рівень задоволеності клієнтів.

Вебсайт: suptask.com

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