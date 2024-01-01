Supsis

Supsis

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Вебсайт: supsis.com

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Supsis Live Support System — це комплексне програмне забезпечення, призначене для трансформації спілкування з клієнтами вашого бізнесу. Завдяки функції інтеграції різних каналів зв’язку ваші клієнти можуть взаємодіяти з вами за допомогою живої підтримки, чат-бота та інших інтеграцій. Ця універсальна платформа виділяється своєю здатністю автоматизувати ваші бізнес-процеси. Завдяки функціям чат-бота ви можете швидко відповідати на повторювані запитання, класифікувати запити та підвищувати рівень задоволеності клієнтів. Крім того, можливість надавати цілодобову підтримку та обслуговування в реальному часі забезпечує безперебійний досвід для відвідувачів. Supsis не тільки підвищує задоволеність клієнтів, але й сприяє успіху вашого бізнесу, дозволяючи вам ефективніше та швидше керувати бізнес-процесами.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для живого чату

Вебсайт: supsis.com

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Альтернативи

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

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