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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SupplyPike» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

SupplyPike — це платформа для керування відрахуваннями, яка дає змогу постачальникам легко виявляти та відшкодовувати відрахування від роздрібних продавців, одночасно запобігаючи втратам доходу в ланцюжку поставок. SupplyPike допомагає фінансам, ланцюгам постачання та клієнтським командам у 500 провідних роздрібних постачальників, включаючи Blackstone Products, Eagle Family Foods, E.T Browne, Hanes Brands, Louisville Ladder тощо.

Вебсайт: supplypike.com

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