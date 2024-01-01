SupplyPike

SupplyPike

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Вебсайт: supplypike.com

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SupplyPike — це платформа для керування відрахуваннями, яка дає змогу постачальникам легко виявляти та відшкодовувати відрахування від роздрібних продавців, одночасно запобігаючи втратам доходу в ланцюжку поставок. SupplyPike допомагає фінансам, ланцюгам постачання та клієнтським командам у 500 провідних роздрібних постачальників, включаючи Blackstone Products, Eagle Family Foods, E.T Browne, Hanes Brands, Louisville Ladder тощо.
Категорії:
Business
Роздрібне програмне забезпечення Intelligence

Вебсайт: supplypike.com

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