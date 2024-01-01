Supersparks — це інструмент без програмного коду, який дає змогу розміщувати створений користувачами вміст (UGC) на сайтах Webflow, як-от коментарі, огляди та публікації спільноти. За допомогою Supersparks розробники можуть налаштувати кожен елемент своїх розділів UGC у Webflow Designer. Більше ніяких вбудовуваних віджетів! Завдяки нашій інтеграції з Webflow Memberships і Memberstack дані з облікових записів користувачів, такі як ім’я та зображення профілю, можуть динамічно відображатися в коментарях, оглядах і публікаціях. Це означає, що ви матимете можливість створити власну спеціально розроблену спільноту на своєму сайті Webflow. Використовуючи нашу компонентну інсталяцію, налаштування нашої програми займає лише кілька хвилин. Почніть покращувати пошукову оптимізацію своїх сайтів і залучення аудиторії або створюйте раніше немислимі проекти спільноти, додавши кілька Superspark на свої сайти.

Вебсайт: supersparks.io

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