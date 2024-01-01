Supersparks

Supersparks

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: supersparks.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Supersparks» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Supersparks — це інструмент без програмного коду, який дає змогу розміщувати створений користувачами вміст (UGC) на сайтах Webflow, як-от коментарі, огляди та публікації спільноти. За допомогою Supersparks розробники можуть налаштувати кожен елемент своїх розділів UGC у Webflow Designer. Більше ніяких вбудовуваних віджетів! Завдяки нашій інтеграції з Webflow Memberships і Memberstack дані з облікових записів користувачів, такі як ім’я та зображення профілю, можуть динамічно відображатися в коментарях, оглядах і публікаціях. Це означає, що ви матимете можливість створити власну спеціально розроблену спільноту на своєму сайті Webflow. Використовуючи нашу компонентну інсталяцію, налаштування нашої програми займає лише кілька хвилин. Почніть покращувати пошукову оптимізацію своїх сайтів і залучення аудиторії або створюйте раніше немислимі проекти спільноти, додавши кілька Superspark на свої сайти.

Вебсайт: supersparks.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Supersparks». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Slater

Slater

slater.app

Kickflip

Kickflip

gokickflip.com

MeldAPI

MeldAPI

meldapi.io

Data Goat

Data Goat

datagoat.co

Pixlee TurnTo

Pixlee TurnTo

pixlee.com

Flowmonk

Flowmonk

flowmonk.com

MemberSpace

MemberSpace

memberspace.com

Astroic

Astroic

astroic.com

Foap.com

Foap.com

foap.com

Mamba

Mamba

mamba.ru

Miappi

Miappi

miappi.com

Semflow

Semflow

semflow.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності