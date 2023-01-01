Альтернативи - Superlegal
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper — це провідна платформа керування життєвим циклом постачальників і контрактів (VCLM) для компаній будь-якого розміру. Відновіть видимість, візьміть під контроль, забезпечте відповідність і керуйте ризиками третіх сторін в одному рішенні.
Linksquares
linksquares.com
Юридичні команди покладаються на LinkSquares, щоб легко складати, переглядати та виконувати угоди за допомогою програмного забезпечення для керування контрактами на основі штучного інтелекту.
Avvoka
avvoka.com
Avvoka — це інструмент для автоматизації документообігу, переговорів і аналітики, створений для того, щоб допомогти юридичним фірмам, командам внутрішніх юристів і компаніям (будь-якого розміру) складати документи, узгоджувати їх і використовувати дані цього процесу для розробки кращих документів і ...
Catylex
catylex.com
Catylex® — це революційне рішення для аналітики контрактів для будь-якого бізнесу, якому потрібно отримувати й оптимізувати дані контрактів. Наш найкращий у своєму класі контрактний штучний інтелект автоматично розпізнає тисячі юридичних і бізнес-концепцій із коробки, що дозволяє легко розпочати роб...
TermScout
termscout.com
Відкрийте для себе програмне забезпечення №1 у світі для перевірки контрактів зі штучним інтелектом і отримайте миттєве уявлення за допомогою аналізу контрактів на основі штучного інтелекту на основі ринкових даних. Укладайте угоди швидше за допомогою Certify. Довіряють провідні організації. Заванта...
Legaliser
legaliser.com
Legaliser руйнує сферу аналізу контрактів за допомогою передової технології на базі ШІ. Цей інструмент, призначений як для компаній, так і для окремих професіоналів, спрощує перевірку контрактів, пропонуючи глибоке розуміння сильних і слабких сторін із неперевершеною точністю. Legaliser гарантує, що...
LexCheck
lexcheck.com
LexCheck — це платформа для прискорення виконання контрактів і аналізу, яка переглядає контракти за лічені хвилини, допомагаючи швидше укладати угоди.
ContractHero
contracthero.com
ContractHero — це найпростіше та найінтуїтивніше хмарне програмне забезпечення для ефективного керування вашими контрактами. Наше захищене програмне забезпечення розміщене в ЄС на серверах, сертифікованих за стандартами ISO27001 та ISO9001, і користується довірою сотень клієнтів, пропонуючи автомати...
Kira Systems
kirasystems.com
Отримайте доступ до сховищ контрактів, прискоріть і підвищте точність перевірки контрактів, зменшіть ризик помилок, залучайте нових клієнтів і покращуйте цінність, яку ви надаєте своїм клієнтам.
Lexion
lexion.ai
Lexion — це надзвичайно проста платформа для керування контрактами, яка допомагає кожній команді швидше робити більше бізнесу, спрощуючи та централізуючи процес укладання контрактів у системі, яка працює так, як ви. Керуйте всіма наскрізними операціями з укладання угод з однієї централізованої інфор...
Evisort
evisort.com
Інтелектуальна платформа керування контрактами Evisort допомагає вам централізовано керувати контрактами, отримувати аналітику контрактів у режимі реального часу та автоматизувати життєвий цикл контрактів.