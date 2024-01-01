Альтернативи - Superblocks

Firebase

Firebase

firebase.google.com

Firebase — це платформа, розроблена Google для створення мобільних і веб-додатків. Спочатку це була незалежна компанія, заснована в 2011 році. У 2014 році Google придбала платформу, і тепер це їх флагманська пропозиція для розробки додатків.

Retool

Retool

retool.com

Retool — це швидкий спосіб створення внутрішніх інструментів. Перетягуйте наші будівельні блоки та підключайте їх до своїх баз даних і API, щоб миттєво створювати власні інструменти. Підключається до Postgres, REST API, GraphQL, Firebase, Google Sheets тощо. Створено розробниками, для розробників. Д...

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Для Творця в тобі. Будувати. Інтегрувати. Розширити. Майбутнє роботи — це цифрове, і підприємства будь-якого розміру повинні швидко трансформуватися. Zoho Creator — це платформа з низьким вмістом коду, яка дає вам можливість зробити перехід швидким, безпечним і плавним — незалежно від складності ва...

Supabase

Supabase

supabase.com

Альтернатива Firebase з відкритим кодом. Створіть бекенд менш ніж за 2 хвилини. Розпочніть свій проект із базою даних Postgres, автентифікацією, миттєвими API, підписками в реальному часі та сховищем.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr перетворює ваші дані Airtable на красивий і потужний веб-сайт, веб-додаток або клієнтський портал. Виберіть шаблон або почніть з нуля.

Draftbit

Draftbit

draftbit.com

Створюйте, налаштовуйте та запускайте мобільні додатки у своєму браузері. Вихідний код включено.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Візуальний конструктор для вашого стеку технологій. Створюйте приголомшливий візуальний вміст і сторінки, плавно інтегруючи без коду у свою кодову базу. Розблокуйте свої команди та відправляйтеся блискавично.

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

Розкрийте креативність ваших команд, щоб швидко покращити будь-який процес. Дізнайтеся, чому тисячі найкращих компаній світу довіряють Quickbase для об’єднання своїх даних, процесів і людей. Спробуйте безкоштовно!

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Люди, найближчі до проблеми, знають, як її найкраще вирішити. Тож ми надали бізнес-лідерам можливості за допомогою Kissflow – цифрової платформи робочого місця №1, якою користуються понад 10 000 клієнтів у 160 країнах. Зробіть свою цифрову трансформацію розумною та простою!

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

Найпотужніший розробник програм для iOS і Android Потужний і простий у використанні конструктор мобільних додатків BuildFire дає змогу створювати мобільні додатки для iOS і Android за частку часу та грошей. Простий та інтуїтивно зрозумілий конструктор додатків - кодування не потрібне Створюйте вл...

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster — це платформа без коду нового покоління для автоматизації бізнес-процесів і створення нативних додатків для Інтернету та мобільних пристроїв із генерацією коду.

AppsGeyser

AppsGeyser

appsgeyser.com

Створіть додаток і отримуйте до $1000 пасивного доходу на місяць. Абсолютно безкоштовно назавжди. Без щомісячних платежів, комісій або платних функцій. Навички кодування не потрібні.

Caspio

Caspio

caspio.com

Caspio є провідною у світі платформою з низьким кодом для створення онлайн-додатків баз даних без програмування.

Mendix

Mendix

mendix.com

Mendix — це найшвидша та найпростіша платформа з низьким кодом, яка використовується компаніями для масштабної розробки мобільних і веб-додатків. Відвідайте, щоб дізнатися більше та спробувати платформу безкоштовно!

Knack

Knack

knack.com

Knack є піонером у сфері No Code вже більше десяти років, маючи понад 5000 клієнтів від малого та середнього бізнесу до найбільших підприємств зі списку Fortune 500. Knack дає змогу повсякденним новаторам легко долати критичні бізнес-завдання. Використовуючи інтуїтивно зрозумілу безкодову платформу ...

OutSystems

OutSystems

outsystems.com

OutSystems створює високопродуктивні хмарні платформи розробки з низьким кодом для далекоглядних організацій у глобальному масштабі. Офіційно платформа номер один у світі для безкомпромісних програмних інновацій. Ходімо.

Mobile Roadie

Mobile Roadie

mobileroadie.com

Mobile Roadie — найпотужніший розробник мобільних додатків для iPhone, Android, iPad і мобільного Інтернету. Створюйте, розміщуйте та створюйте програми за лічені хвилини.

Unlayer

Unlayer

unlayer.com

Unlayer надає найпростіший спосіб створити красиві електронні листи та цільові сторінки з мінімальними зусиллями. Наші понад 80 000 користувачів у всьому світі, включно з Airship, Keap, Netflix і Fidelity, створюють адаптивні дизайни, яких не може вистачити їхній аудиторії. Unlayer пропонує 2 різні ...

Tadabase

Tadabase

tadabase.io

ПЛАТФОРМА БАЗИ ДАНИХ, ЯКА Створена для 99%, працює як 1%. Заощаджуйте тисячі доларів, годин і чашок кави за допомогою спеціальної бази даних без коду, яка допоможе вашому бізнесу масштабуватися без стресу.

DronaHQ

DronaHQ

dronahq.com

DronaHQ — це платформа розробки додатків із низьким кодом від Deltec InfoTech Pvt. Ltd., Мумбаї, Індія, яка допомагає створювати внутрішні інструменти, бізнес-програми. Платформа забезпечує багатофункціональний вихід (для мобільних пристроїв і Інтернету) із візуальними побудовниками, онлайновою базо...

Ionic

Ionic

ionic.io

Новий спосіб створення та доставки для мобільних пристроїв. Ionic змінює спосіб створення та надання мобільних додатків. Від нашого популярного мобільного SDK з відкритим вихідним кодом до провідних у галузі мобільних рішень CI/CD і мікроінтерфейсу, Ionic допоможе вам задовольнити попит на мобільні...

UI Bakery

UI Bakery

uibakery.io

Що таке UI Bakery і для чого його можна використовувати? UI Bakery — це інтуїтивно зрозумілий конструктор інтерфейсу користувача, який дозволяє створювати внутрішні інструменти та бізнес-програми. Він надає вам низку готових шаблонів, попередньо визначених віджетів та інших компонентів інтерфейсу ко...

Composable Prompts

Composable Prompts

composableprompts.com

Місія Composable Prompts — революціонізувати спосіб взаємодії додатків із вмістом. У той час як великі мовні моделі (LLM), такі як GPT, фундаментально змінили нашу взаємодію з текстовими даними, Composable Prompts вірить у необхідність зробити крок далі. Composable Prompts гарантує, що кожна компан...

Back4App

Back4App

back4app.com

Зберігайте та запитуйте реляційні дані в хмарі. Зробіть його доступним через GraphQL і REST за допомогою масштабованого бекенда з відкритим кодом.

Quixy

Quixy

quixy.com

Quixy — це хмарна платформа цифрової трансформації No Code для управління бізнес-процесами (BPM) і автоматизації робочих процесів. Quixy дає змогу бізнес-користувачам, які не мають навичок кодування, створювати необмежену кількість додатків корпоративного рівня, використовуючи простий дизайн перетяг...

Chatroll

Chatroll

chatroll.com

Chatwing пропонує рішення для вбудовування чату на веб-сайт, блог, програму, платформу та будь-яку веб-сторінку.

Progress

Progress

progress.com

Progress (Nasdaq: PRGS) надає програмне забезпечення, яке дозволяє організаціям розробляти та розгортати свої критично важливі програми та досвід, а також ефективно керувати своїми платформами даних, хмарою та ІТ-інфраструктурою. Як досвідчений, надійний постачальник, ми полегшуємо життя професіонал...

Bryj

Bryj

bryj.ai

Завдяки платформі SaaS на основі штучного інтелекту Bryj надає неймовірні наскрізні мобільні додатки швидше, за бюджет і з меншими технічним ресурсом. Платформа Bryj підтримує додатки з єдиним джерелом рішення, яке плавно з’єднує корпоративні системи, надає інтелектуальну аналітику та Al, підтримує ...

Workhall

Workhall

workhall.com

Workhall — це передова платформа підтримки бізнес-операцій (BOS), призначена для оптимізації та спрощення операцій вашої комерційної діяльності. Незалежно від того, чи займаєте ви посаду керівника, керуєте відділом, очолюєте команду чи вносите свій внесок індивідуально, Workhall надає вам інтуїтивно...

Betty Blocks

Betty Blocks

bettyblocks.com

Betty Blocks — це проста у використанні та потужна платформа розробки додатків без використання коду. Він використовується корпоративними організаціями для автоматизації важливих бізнес-процесів за допомогою чудових додатків, випущених із блискавичною швидкістю. Завдяки візуальному інтерфейсу з можл...

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