Альтернативи - Superb AI
Appen
appen.com
Розблокуйте Generative AI за допомогою Appen. Наші провідні в галузі продукти, глибокий досвід і неперевершена глобальна команда фахівців з навчання штучному інтелекту забезпечують винятковий досвід клієнтів. Ми є вашим надійним партнером із обробки даних, який дозволяє найбільш інноваційним компан...
Scale AI
scale.com
Компанія Scale, якій довіряють компанії світового рівня, надає високоякісні навчальні дані для додатків ШІ, таких як безпілотні автомобілі, картографування, AR/VR, робототехніка тощо.
Surge AI
surgehq.ai
Навчіться ШІ багатству людської мови. Створюйте потужні набори даних NLP, використовуючи робочу силу та платформу глобального маркування даних Surge AI.
Labelbox
labelbox.com
Механізм даних для ШІ. Керування даними, маркування за допомогою штучного інтелекту, навчання моделей і діагностика, а також послуги маркування — все на одній платформі для надзвичайно швидкого створення кращих продуктів ШІ.
Supervisely
supervisely.com
Анотуйте зображення, відео, набори даних LiDAR і DICOM, співпрацюйте та навчайте нейронні мережі за допомогою екосистеми світового класу для ШІ
Kili Technology
kili-technology.com
Простий і швидкий інструмент анотацій для розширення проектів машинного навчання.
Humanloop
humanloop.com
Уніфікована платформа для NLP Анотація, навчання та моніторинг на одній уніфікованій платформі на основі активного навчання. Значно простіше, у 10 разів швидше.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai є провідною платформою Full Stack AI, LLM і комп’ютерного зору для моделювання неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих.
Sama AI
sama.com
Розкрийте потенціал вашої моделі за допомогою найкращої в галузі якості даних. Інтегрована платформа анотації даних на базі ML від Sama з валідацією за допомогою людини в циклі оптимізує розробку штучного інтелекту для швидшого досягнення точності та швидшого виходу на ринок.
V7
v7labs.com
Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у циклі.
SuperAnnotate
superannotate.com
Швидше створюйте, налаштовуйте, повторюйте та керуйте своїми моделями ШІ за допомогою найякісніших навчальних даних.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI — це постачальник послуг обробки даних, що спеціалізується на створенні та вдосконаленні великих мовних моделей. Нашими клієнтами часто є команда наукових співробітників технологічних компаній, які створюють і вдосконалюють власні моделі або моделі для своїх клієнтів. Вертикалі, в яких ми п...
Picterra
picterra.ch
Picterra — це корпоративна програмна платформа для навчання, розгортання та керування моделями машинного навчання, що забезпечують роботу геопросторових програм і бізнес-сервісів. Picterra дозволяє організаціям створювати масштабовані геопросторові продукти за допомогою геопросторової платформи MLOp...
Avala
avala.ai
Avala швидше надає точніше позначені дані штучного інтелекту з мінімальним часом налаштування та навчання. Комплексна відкрита платформа Avala обслуговує весь робочий процес AI Ops, поєднуючи контроль і керування наборами даних, досвід світового рівня для маркування даних і відгуків людей, а також н...
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Універсальний інструмент даних — це веб-/настільна програма для редагування та анотування зображень, тексту, аудіо, документів, а також для перегляду та редагування будь-яких даних, визначених у розширюваному стандарті .udt.json і .udt.csv. Співпрацюйте з іншими в режимі реального часу, легко навчай...
CVAT.ai
cvat.ai
Інструмент анотації комп’ютерного зору (CVAT), розроблений для використання професійними групами анотації даних для маркування даних для алгоритмів комп’ютерного зору.
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
John Snow Labs, компанія AI for Healthcare, надає найсучасніше програмне забезпечення, мовні моделі та дані, щоб допомогти організаціям охорони здоров’я та наук про життя швидше створювати, розгортати та керувати проектами AI, LLM і NLP.
Crowd AI
crowdai.com
CrowdAI виконує місію демократизації візуального штучного інтелекту та розблокування мільярдної вартості підприємства шляхом автоматизації ключових візуальних робочих процесів. Поєднуючи найкращі можливості людського та комп’ютерного зору, ми даємо можливість компаніям будь-якого розміру розкрити ці...
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — це веб-платформа, яку можна використовувати для маркування зображень і розробки додатків розпізнавання зображень на основі ШІ. Він має дві головні цілі: перша — зробити задачу анотації зображень максимально зручною та ефективною, навіть для великих проектів, де багато людей працюють ...
Prolific
prolific.com
Prolific допомагає спеціалізованим дослідницьким групам збирати дані найвищої якості, створені людьми, у великому масштабі, використовуючи нашу просту у використанні платформу для націлювання та керування учасниками з нашого різноманітного, перевіреного пулу учасників. Правда має значення: найкращі...
Alegion
alegion.com
Alegion має найпотужнішу та гнучку платформу анотацій для навчання даних на ринку. Це прискорює розробку моделі для найскладніших і суб’єктивних випадків використання. Він використовує інтегроване машинне навчання та має унікальні можливості, такі як умовна логіка, ітераційні завдання, багатоетапніс...
M47.AI
m47.ai
Навчіть свої моделі машинного навчання за допомогою нашої інтелектуальної платформи маркування даних, яка надає інструменти текстових анотацій і доступ до нашої міжнародної робочої сили, щоб ви могли коментувати будь-якою мовою
SUPA
supa.so
Створюйте орієнтований на користувача штучний інтелект за допомогою людських знань, інтуїції та досвіду. Автоматизовані робочі процеси маркування даних, анотації за допомогою штучного інтелекту, інтегрована робоча сила в Південній Азії, маркування даних у масштабі.
iMerit
imerit.net
iMerit є провідною компанією, що займається розробкою рішень для обробки даних зі штучним інтелектом, що надає високоякісні дані для систем комп’ютерного зору, обробки природної мови та контент-сервісів, які забезпечують машинне навчання та програми штучного інтелекту для великих підприємств. iMeri...
TrainingData.io
trainingdata.io
Позначення зображень і відеонавчальних даних із моделюванням для радіології, патології та інших форм медичних даних, які використовуються для створення моделей машинного навчання. Інструмент №1, якому довіряють медичні компанії, дослідники та технічні спеціалісти.
Jaxon.ai
jaxon.ai
Практичне використання штучного інтелекту для вирішення проблем «реального світу» є важким, тому від експертів потрібно узгодити знання предметної області для розробки правильних комбінацій даних/моделей. Великі мовні моделі, як-от GPT-4, чудово підходять для завдань загального призначення, але не в...
super.AI
super.ai
Автоматизуйте наскрізні бізнес-процеси з гарантованими результатами за допомогою інтелектуальної обробки документів super.AI (IDP).
Segments.ai
segments.ai
Мультисенсорна платформа маркування для робототехніки та автономного водіння. Segments.ai — це швидка й точна платформа для маркування даних для анотації даних за допомогою кількох датчиків. Ви можете отримати мітки сегментації, векторні мітки тощо за допомогою інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів міто...
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI створює прості у використанні інструменти НЛП, які допомагають компаніям аналізувати та отримувати практичні висновки зі своїх неструктурованих даних.
LinkedAI
linkedai.co
Швидше створюйте кращі дані ШІ! LinkedAI — це комплексне рішення для керування вашими навчальними даними з інструментами швидкого маркування, персоналом, керуванням даними та функціями автоматизації. Модель штучного інтелекту настільки хороша, наскільки її навчальні дані. Ми надаємо наскрізне ріше...
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud — це безкоштовна навчальна платформа даних із сильною мультимодальною функцією та інструментами анотації на основі ШІ, яка підтримує: - Автоматичне анотування та відстеження об’єктів 3D-хмари точок (один кадр і серія кадрів), злиття 2D- і 3D-датчиків, зображень і відео (послідовні зоб...
Shaip
shaip.com
Shaip надає високоякісні дані різних типів (текст, аудіо, зображення та відео) компаніям, які прагнуть створювати неупереджені та високоякісні моделі AI/ML. Shaip ліцензує, збирає та коментує дані для випадків використання в галузі охорони здоров’я, розмовного штучного інтелекту, комп’ютерного зору...
Datature
datature.io
Datature спрощує те, як люди створюють можливості глибокого навчання. Використовуючи Nexus, нашу наскрізну платформу #nocode mlops, ми дозволяємо кожному створювати власні прориви ШІ.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — це лише навчальна платформа даних із Smart Feedback Loop. Наша технологія допомагає організаціям, які перш за все займаються штучним інтелектом і розробляють штучний інтелект комп’ютерного бачення, щоб автоматизувати свою систему обробки даних. Наша платформа saas вирішує завдання для на...
Encord
encord.com
Усі інструменти, необхідні для швидшого створення кращих моделей Encord — це провідна платформа даних для передових команд комп’ютерного зору: оптимізуйте робочі процеси маркування та RLHF, спостерігайте та оцінюйте моделі, а також керуйте даними та контролюйте їх, щоб швидше перейти до виробництва...
Dataloop
dataloop.ai
Нарешті рішення, створене для підприємства Завдяки повному довіднику бренду від Mark AI і можливостям налаштування штучного інтелекту ми пропонуємо рішення корпоративного рівня, яке дозволяє вам формувати ідентифікацію та обмін повідомленнями вашого штучного інтелекту відповідно до потреб вашого бі...
Swivl
swivl.com
Swivl Teams тепер називається Reflectivity. Інструмент, який соціалізує рефлексію, щоб допомогти всім вашим вчителям бути більш адаптованими.
Datasaur
datasaur.ai
Datasaur — це провідна платформа для маркування даних NLP, яка в 10 разів прискорює проект і покращує продуктивність моделі в 2 рази.