Альтернативи - SundaySky
Issuu
issuu.com
Створюйте інтерактивні фліпбуки, публікації в соціальних мережах, GIF-файли тощо з PDF-файлів. Відкрийте для себе силу цифрових інструментів публікації та контент-маркетингу тут!
Showpad
showpad.com
Платформа підтримки продажів Showpad об’єднує провідне програмне забезпечення для навчання та інструктажу з інноваційними рішеннями для контенту, що сприяє збільшенню продажів.
involve.me
involve.me
Збільште залучення клієнтів. Через інтерактивні воронки. Конструктор вмісту без коду для тестів, опитувань, калькуляторів, форм і платіжних сторінок. Створюйте персоналізовану взаємодію на кожному кроці шляху клієнта.
FlippingBook
flippingbook.com
Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
Visually
visual.ly
Створюйте привабливу інфографіку, відео та електронні книги для своїх маркетингових кампаній. Ми робимо створення преміум-контенту швидким, простим і доступним.
Spott
spott.ai
Створіть інтерактивний вміст із зображеннями, каталогами, відео та рекламою Спробуйте безкоштовно Створіть інтерактивний вміст із зображеннями, каталогами, відео та рекламою Спробуйте безкоштовно Створіть інтерактивний вміст із зображеннями, каталогами, відео та рекламою Спробуйте безкоштовно Створі...
Storylane
storylane.io
Storylane допомагає компаніям створювати інтерактивні демонстрації продуктів і ділитися ними з потенційними клієнтами за 10 хвилин. Залучайте користувачів і збільшуйте кількість конверсій за допомогою інтерактивного демонстраційного програмного забезпечення StoryLane.
Contentstack
contentstack.com
Цифровий досвід, який ви хочете всюди Розмістіть свій бізнес у більшій кількості місць за допомогою єдиного повністю автоматизованого Composable DXP на базі безголової CMS №1
Foleon
foleon.com
На кого б ви не орієнтувалися, це вміст, який залучає вашу аудиторію, заповнює конвеєр і приносить результати. Тож зробіть свій досвід.
Joomag
joomag.com
Створюйте, публікуйте, розповсюджуйте, відстежуйте та монетизуйте свої цифрові журнали, каталоги, брошури, інформаційні бюлетені за допомогою універсальної цифрової платформи Joomag.
ClearSlide
clearslide.com
Ми прагнемо зробити кожну взаємодію з клієнтом успішною. Кожен електронний лист, кожна зустріч і кожна презентація мають бути чудовими. ClearSlide надає повну платформу для взаємодії з продажами, яка поєднує в собі керування контентом, інтегровані комунікації, аналітику залучення та керовані продажі...
OneMob
onemob.com
Представляємо OneMob — найкращу універсальну платформу для створення, обміну та відстеження чудових мікросайтів за лічені секунди! Незалежно від того, чи займаєтеся ви продажами, маркетингом, успіхом клієнтів чи творцем контенту, у OneMob є все, що вам потрібно, щоб розширити охоплення та привернути...
Consensus
goconsensus.com
Consensus — це інтелектуальна демонстраційна платформа автоматизації, яка використовується провідними світовими компаніями для масштабування попередніх продажів, розширення команд продажів і покращення досвіду покупки. Команди передпродажних і технічних відділів продажів автоматизують повторювані де...
Tourial
tourial.com
Дозвольте покупцям взаємодіяти з вашим продуктом прямо з вашого веб-сайту. Коли самообслуговування неможливе (або це дуже важко), інтерактивні демонстрації зроблять вас більш орієнтованими на продукт без величезного підйому.
The Juice
thejuicehq.com
Більше охоплення, менше роботи. Припиніть витрачати долари на застарілі платформи синдикації вмісту та тьмяні кампанії. Завдяки аудиторії зацікавлених професіоналів із продажу та маркетингу The Juice показує ваш вміст потрібним людям у потрібний час. Знайдіть охоплення та резонанс, розповсюджуючи с...
Narrator
narrator.ai
Платформа даних Екранного диктора дозволяє будь-кому отримувати відповіді за лічені хвилини, а не за тижні, завдяки клієнту 360, який містить усі взаємодії клієнтів із вашою компанією.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip — це платформа та програмне забезпечення для роботи з контентом, яке дає змогу маркетологам створювати цифровий досвід із вмістом на кожному етапі шляху покупця.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory усуває перешкоди на кожному етапі життєвого циклу клієнта, допомагаючи маркетологам покращити взаємодію з клієнтами та прискорити дохід.
FORTVISION
fortvision.com
Boost your sales, get more email subscribers and show your audience dynamic, personalized content with FORTVISION’s marketing automation and web personalization platform. FORTVISION is the smartest way to improve engagement and conversion rates in one place. Catch users' attention with personalized ...
Fabl
fabl.co
Acquired by Britelite Immersive in January 2021, Fabl was developed to increase audience engagement while decreasing production and management costs for brand publishers, Fabl’s comprehensive software platform enables marketers themselves to build, manage, deploy and analyze engagement and conversio...
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu is an Interactive Content Platform that empowers brands to create Interactive Experiences that engage, entertain, and educate their audiences – without writing a single line of code. Powered by a wide range of add-ons and components, the Dot.vu platform gives its users complete creative freed...
degpeg
degpeg.com
Degpeg is a Cloud-based Live Commerce platform, which adds and enhances online selling & marketing of any product /services through better customer experience by multi-streaming on both web & mobile, supporting 30+ social platforms at the same time. Products: Live communication Platform The live com...
Maglr
maglr.com
Maglr is the content creation platform that empowers companies to create visual and interactive content for sales & marketing communications. The platform allows marketers & designers to easily create online publications, presentations and microcontent without code. Join their mission by replacing s...
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth allows the modern enterprise to build beautiful, no-code websites for everything from digital sales proposals to recruitment postings. What problems do we help you solve? 1.) Speed to market - Create mobile-friendly sites quickly & easily with drag & drop functionality 2.) Cost / efficienc...
Brandlive
brandlive.com
Bring the magic of television to your webinars, events, and meetings with Brandlive, your platform for creating elevated video experiences. Whether it’s monthly webinars, product launches, investor meetings, or the biggest event of the year, we help companies take projects of any scale and complexit...
ScreenSpace
screenspace.io
In a world of distractions, oversaturated markets, & millennials… Marketing & sales teams rely on ScreenSpace to break through the noise → emotionally engage high-quality customers → and guide them on an irresistible journey to YES! Let’s be honest → Your customers are overwhelmed. Generic Videos • ...
Content Launch
contentlaunch.com
The Easiest Way to Plan & Order GREAT Content THE CONTENT MARKETING PLATFORM FOR AGENCIES & SMBs Content Launch is a content discovery and distribution platform that is simplified.
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital publishing software unites all five crucial points of effective digital publishing; CREATING, MANAGING, DISTRIBUTING, MONETISING and ANALYSING. Create interactive and engaging content without coding and distribute it across all platforms – tablets, mobile and desktop.
Smint.io
smint.io
Портал вашого бренду, медіа-центр, прес-портал, портал купівлі вмісту для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management та багато джерел. Підприємства процвітають, коли живе їх вміст. Активуйте свій контент зараз!
Live Center
livecenter.com
Live Center — це гнучке рішення для ведення блогів у прямому ефірі, яке дає змогу редакційним командам безперебійно та ефективно надавати оперативні новини. Користувачі мають повний контроль над дизайном свого блогу в прямому ефірі та можуть створювати власні візуальні елементи дописів і елементи, т...
Flowla
flowla.com
Flowla — це новий спосіб залучення ваших потенційних клієнтів за допомогою цифрових персоналізованих подорожей, де ваш вміст споживається весело та захоплююче, а розмови починаються природно... Незалежно від того, чи ви готові; - Продажі та закриття угод, - Успіх і залучення нових клієнтів, - Набір ...
SPCE
spce.com
SP_CE пропонує цифрові кімнати, куди можна безпечно запрошувати людей, ділитися вмістом і співпрацювати. І все це, отримуючи практичну інформацію про шлях ваших покупців. Наші клієнти зазвичай мають три спільні риси: 1. Тривалі цикли продажів. 2. Численні контакти для укладання угоди, багато зацікав...
Aligned
alignedup.com
Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned оптимізує всю вашу комунікацію з клієнтам...
Youengage
youengage.me
Створюйте інтерактивні враження, які перетворюють. Без коду. Створюйте зручні для мобільних пристроїв тести, опитування, розумні форми, калькулятори, живі запитання та відповіді, інтерактивні віртуальні події та багато іншого. Поєднуйте синхронні та асинхронні методи збору відгуків і залучення корис...
Brojure
brojure.com
Створюйте цікавий контент, пропозиції, презентації тощо за допомогою Brojure, найбільш інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення для візуального оповідання. Дизайн шаблонів Brojures і простий інтерфейс дозволяють легко створювати, ділитися та відстежувати захоплюючі візуальні історії для вашог...
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog є лідером у галузі цифрового видавництва з 2008 року. Наша платформа дає змогу видавцям, розробникам контенту, фахівцям з маркетингу та електронної комерції легко створювати та публікувати цікаві цифрові матеріали. Завдяки нашій передовій технології перегортання HTML5 ваш вміст можна перегл...
OneIQ
oneiq.com
Оптимізуйте досвід роботи з додатками, витрати та ресурси, надаючи командам доступ до ефективних ідей, керованих штучним інтелектом, і спільного, корельованого контексту на всіх рівнях.
Shorthand
shorthand.com
Стенографія – це провідна платформа для створення захоплюючого цифрового вмісту для Інтернету. Простий редактор стенографії дозволяє будь-кому створювати, редагувати та публікувати приголомшливі читання за лічені хвилини — не потрібні навички кодування чи веб-дизайну. Тепер команди медіа, маркетингу...
Knotch
knotch.com
Платформа Content Intelligence від Knotch визначає, який вміст працює та чому, тож ви можете витрачати менше часу на здогади та більше на дії. Нам довіряють маркетингові групи, що керуються даними
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні ...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повні...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з ваш...
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, конструктор цільової сторінки та п...
Navattic
navattic.com
Navattic дає змогу командам, які займаються виходом на ринок, миттєво створювати інтерактивні демонстрації продуктів. Ми допомагаємо сотням відділів продажів і маркетингу здійснювати ініціативи щодо зростання на основі продукту по всій послідовності продажів і маркетингу: - Перетворюйте відвідувачів...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
Mediafly
mediafly.com
Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.
Foundry
foundryco.com
Перетворіть свої найпопулярніші облікові записи за допомогою оркестровки ABM від Foundry, що призведе до більшого та кращого конвеєра.
StoryScale
storyscale.com
Змініть спосіб демонстрації. Назавжди. На вашому сайті. У вашому стеку продажів. Зробіть демонстраційні ролики продуктів самообслуговуванням. Допоможіть потенційним клієнтам подолати «прірву розгляду». Наповніть свою систему можливостями, пов’язаними з продуктом.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює ваші PDF-файли, презентації, відео та інший вміст в інтерактивний веб-інтерфейс із миттєвим брендингом, аналітикою тощо
Vev
vev.design
Vev — це нове покоління веб-конструкторів, що дозволяє командам реалізовувати найцікавіші веб-концепції з повною творчою та технічною свободою.
EX.CO
ex.co
EX.CO — це провідна у світі платформа для відеотехнологій, яка дає змогу видавцям володіти власною відеостратегією для отримання максимального прибутку.
Paperflite
paperflite.com
Керуйте, організовуйте та розповсюджуйте свої маркетингові матеріали, відстежуйте їх ефективність і залучення в режимі реального часу за допомогою Paperflite.
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.
UpContent
upcontent.com
UpContent допомагає користувачам зміцнити довіру своєї аудиторії шляхом виявлення, співпраці та розповсюдження підібраного вмісту на різноманітних платформах.
Skyword360
skyword.com
Skyword дозволяє брендам легко розповідати справжні історії, які встановлюють довіру та будують тривалі відносини. Наше відзначене нагородами програмне забезпечення контент-маркетингу, глобальна мережа талантів і набір послуг сприяють зростанню бізнесу понад 300 найкращих світових брендів.
Proof Experiences
useproof.com
Доведено, що додавання Proof до вашої маркетингової воронки зміцнює довіру відвідувачів, викликає терміновість і збільшує кількість переходів на 10-15% на сторінку.