Summarify — це інструмент на базі штучного інтелекту, який забезпечує комплексні можливості підсумовування. Це дозволяє користувачам створювати стислі підсумки з різних джерел, включаючи блоги, PDF-файли, текст, веб-сайти та відео YouTube. Інструмент спрямований на швидке перетворення тривалого вмісту на легкозасвоювані резюме. Користувачі можуть отримати доступ до Summarify, увійшовши за допомогою аватара. Безкоштовні користувачі мають обмеження та можуть створювати лише до 10 резюме. Інструмент пропонує миттєві та детальні підсумки з різними варіантами виведення, такими як піджин, маратхі, телугу, турецька, тамільська, китайська юе та в’єтнамська. Користувачі також можуть вибрати конкретні стилі написання, зокрема жодного, Naval Ravikant, Elon Musk, Balaji Srinivasan, Joe Rogan, Jordan Peterson тощо. Summarify підкреслює ефективність, дозволяючи користувачам вставляти текст або завантажувати PDF-файли для підсумовування. Він також пропонує можливість вводити веб-URL-адреси або URL-адреси блогів для створення підсумків. Крім того, користувачі можуть надавати URL-адреси відео чи аудіо на YouTube, щоб отримувати короткі підсумки. Веб-сайт містить посилання на умови використання інструменту та політику конфіденційності для забезпечення прозорості та відповідності. Summarify є продуктом 1811 Labs і представлений у простому та функціональному вигляді, без надмірних маркетингових висловлювань чи модних слів.

Вебсайт: summarify.me

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