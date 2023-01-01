Альтернативи - SummarAIze

datacube AI

datacube.ai

datacube — це надійне, елегантне та гнучке програмне забезпечення для бізнес-аналітики та візуалізації даних KPI, створене за допомогою штучного інтелекту. Ми всі знаємо, що ви не можете ефективно керувати або РОЗВИШИТИ свій бізнес, не стежачи за своїми KPI. Але копатися у вашій CRM і переглядати ел...