Альтернативи - SULTS

Clover

Clover

clover.com

Наші POS-системи та обробка кредитних карток дозволяють приймати платежі та вести свій бізнес.

ERPLY

ERPLY

erply.com

Erply пропонує онлайн-системи програмного забезпечення для торгових точок і роздрібної торгівлі. Почніть забезпечувати кращий досвід клієнтів за допомогою хмарних POS-рішень Erply вже сьогодні!

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Програмне забезпечення для ремонтних майстерень, яке надає вам рахунки-фактури, оформлення квитків, POS, регулярні рахунки-фактури, виставлення рахунків і CRM для майстерень з ремонту комп’ютерів тощо.

OpenWrench

OpenWrench

useopenwrench.com

OpenWrench робить обслуговування об’єктів вашого бізнесу простішим і прозорішим, ніж будь-коли. Створюйте та відправляйте робочі замовлення, відстежуйте останній статус поточної роботи та затверджуйте рахунки-фактури для оплати — і все це, не відходячи від телефону. Зробіть фотографії проблеми або...

Epicor

Epicor

epicor.com

Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...

RepairDesk

RepairDesk

repairdesk.co

Універсальне програмне забезпечення для керування ремонтною майстернею Хмарне програмне забезпечення для ремонтної майстерні точки продажу №1 для керування та розвитку вашого ремонтного бізнесу

Inverge

Inverge

invergehq.com

Inverge — це наскрізне програмне забезпечення для керування роздрібною торгівлею, яке дозволяє брендам, роздрібним торговцям і дропшипперам керувати запасами, оптовими відносинами, продажами та виконанням за допомогою однієї потужної платформи. Розвиток потенціалу вашого бізнесу полягає в покращенні...

NCR Voyix

NCR Voyix

ncrvoyix.com

NCR Advanced Store включає в себе набір універсальних комерційних рішень, які можна налаштувати відповідно до потреб будь-якого роздрібного продавця та виходять далеко за межі точки продажу. Інтегруйте можливості керування пропозиціями та лояльністю, щоб винагороджувати своїх найкращих покупців і зм...

Retail Report

Retail Report

retailreport.com

Retail Report — це багатофункціональне програмне забезпечення для управління торговельними центрами та аналітики роздрібної торгівлі, яке революціонізує спосіб управління своїми активами. Наші інноваційні функції створені для вирішення унікальних завдань галузі роздрібної торгівлі, забезпечуючи приб...

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

Універсальна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу. HitPay допомагає більш ніж 15 000 компаній у Південно-Східній Азії та по всьому світу обробляти платежі ефективно та безпечно. Ми об’єднуємо онлайн-платежі, платежі в торгових точках і B2B в єдину інтегровану систему обробки платежів...

LOU

LOU

evosus.com

LOU — Powered by Evosus — це хмарне бізнес-програмне забезпечення для підприємств роздрібної торгівлі, польового обслуговування та управління складами/запасами. Це потужне комплексне бізнес-програмне забезпечення ERP допомагає компаніям економити час, позбавляючи їх паперу, електронних таблиць або к...

RetailOps

RetailOps

retailops.com

RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки моб...

Heartland

Heartland

heartland.us

IntechOpen є провідним світовим видавцем журналів і книг у сферах науки, технологій і медицини. Ми є кращим вибором понад 60 000 авторів у всьому світі.

Yungas

Yungas

yungas.com.br

Система керування та зв’язку для великих мереж, піонер і лідер у успіху клієнтів. Схвалено СМЗТО та Камінь!

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