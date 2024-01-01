Sully.ai

Sully.ai

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: sully.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sully.ai» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Sully.ai — це універсальний медичний асистент зі штучним інтелектом, призначений для економії часу лікарів, допомагаючи їм виконувати трудомісткі завдання до, під час і після відвідування пацієнтів.

Вебсайт: sully.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sully.ai». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Adam.ai

Adam.ai

adam.ai

Colibri.ai

Colibri.ai

colibri.ai

Demandforce

Demandforce

demandforce.com

Mangomint

Mangomint

mangomint.com

ScribeMD

ScribeMD

scribemd.ai

Medical Chat

Medical Chat

medical.chat-data.com

PatientPop

PatientPop

patientpop.com

Lindy

Lindy

lindy.ai

Suki AI

Suki AI

suki.ai

Lybrate

Lybrate

lybrate.com

Proximie

Proximie

proximie.com

Travefy

Travefy

travefy.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності