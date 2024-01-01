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Sully.ai — це універсальний медичний асистент зі штучним інтелектом, призначений для економії часу лікарів, допомагаючи їм виконувати трудомісткі завдання до, під час і після відвідування пацієнтів.

Вебсайт: sully.ai

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