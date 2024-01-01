Альтернативи - SubscriptionFlow

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Потужні програмні засоби для ведення бізнесу. Отримайте доступ до критично важливих для бізнесу програм, таких як створення форм, маркетинг електронною поштою, виставлення рахунків, автоматизація та багато іншого в одному пакеті.

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

Програмне забезпечення для виставлення рахунків за підписку, створене для компаній, що розвиваються. Керуйте життєвим циклом виставлення рахунків за підписку клієнта від кінця до кінця. Автоматизуйте регулярне виставлення рахунків, керуйте підписками, надсилайте професійні рахунки-фактури, що відпо...

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Business Cloud. Бухгалтерський облік, фінанси та нарахування заробітної плати. Малі підприємства. облік значок. Бухгалтерський облік. Рідна хмарна бухгалтерська програма для малого бізнесу.

Braintree

Braintree

braintreepayments.com

Охопіть більше покупців і збільште конверсію за допомогою рішення для онлайн-платежів, яке обробляє PayPal, Venmo, кредитні та дебетові картки, Apple Pay і Google Pay.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.

Chargebee

Chargebee

chargebee.com

Chargebee — це провідне програмне забезпечення для виставлення рахунків за передплату, яке забезпечує наскрізне регулярне виставлення рахунків, керування підпискою та автоматичне виставлення рахунків для понад 2000 компаній SaaS.

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Приймайте платежі онлайн, будь-коли та будь-де. 2Checkout.com — це служба обробки онлайн-платежів, яка допомагає приймати кредитні картки, PayPal і дебетові картки.

Authorize.net

Authorize.net

authorize.net

Authorize.net підтримує обробку платежів, допомагаючи малим підприємствам приймати платежі кредитними картками та електронними чеками онлайн, особисто, через мобільні пристрої тощо.

Adapty

Adapty

adapty.io

Універсальний сервіс для підписок у програмі. Розробляйте, оптимізуйте та розвивайте додатки за допомогою підтримки iOS, Android, React Native, Flutter, Unity та Web.

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Підвищте рентабельність інвестицій і трансформуйте свою організацію за допомогою першого й єдиного бажаного постачальника програмного забезпечення для бухгалтерського обліку та управління фінансами AICPA для компаній будь-якого розміру.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Увійдіть у свій обліковий запис PaySimple. Немає облікового запису? Зареєструйтеся, щоб почати приймати платежі онлайн, автоматизувати виставлення рахунків і рахунків-фактур і створити безпечну базу даних клієнтів.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.

ChartMogul

ChartMogul

chartmogul.com

Перша в світі платформа даних про підписку. Платформа даних підписки ChartMogul спрощує консолідацію та очищення ваших платіжних даних, а потім аналізує їх як професіонал за допомогою передової аналітики підписок.

Invoiced

Invoiced

invoiced.com

Отримуйте гроші швидше, витрачайте менше часу та забезпечте кращий досвід оплати. Автоматизуйте виставлення рахунків і збори за допомогою хмари Invoiced Accounts Receivable Cloud.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Зростання доходу та партнерська платформа PayKickstart — це найповніше рішення для перевірки, регулярного виставлення рахунків, управління афілійованими особами та утримання на ринку з глобальними можливостями. Це як розширення ваших відділів бухгалтерії, продуктів/розробників і маркетингу.

Younium

Younium

younium.com

Younium — це універсальна платформа для ведення бізнесу з масштабованою підпискою. Він включає керування підпискою, виставлення рахунків за підписку, платежі, фінанси та інформаційні панелі підписки для компаній B2B.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.

Paddle

Paddle

paddle.com

Допомога B2B і B2C SaaS збільшити глобальні конверсії, зменшити відтік, підтримувати відповідність вимогам і швидко розширюватися.

Recurly

Recurly

recurly.com

Recurly забезпечує керування рахунками за передплату корпоративного рівня для тисяч компаній у всьому світі.

RevenueCat

RevenueCat

revenuecat.com

Підписка через програму стала легкою. RevenueCat дозволяє легко впроваджувати підписки в додатках і керувати ними, аналізувати дані клієнтів і збільшувати постійний дохід на iOS, Android і в Інтернеті.

Regpack

Regpack

regpack.com

Реєструйтеся, стягуйте та керуйте клієнтурою. Regpack — це адаптаційне рішення, яке дозволяє організаціям реєструватися та стягувати плату за свої послуги онлайн.

Qonversion

Qonversion

qonversion.io

Платформа передплатних даних для компаній, які орієнтуються на мобільні пристрої. Інфраструктура міжплатформної підписки, тестування a/b, аналітика доходів, автоматизація залучення та інтеграція – все в одному місці для швидшого розвитку вашого додатка.

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