Style Arcade

Style Arcade

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Вебсайт: stylearcade.com

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Для брендів моди та одягу, які хочуть розвиватися швидше, Style Arcade — це аналітична платформа роздрібної торгівлі, яка перетворює мерчандайзинг на конкурентну перевагу.​Замість того, щоб покладатися на недоступні системи; ручні процеси; і ненадійні прогнози – Style Arcade розблоковує дані про товари та проактивно спрямовує роздрібних продавців, як реалізувати свій невикористаний потенціал прибутку.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для аналітики роздрібної торгівлі
Програмне забезпечення для планування роздрібного асортименту
Роздрібне програмне забезпечення Intelligence

Вебсайт: stylearcade.com

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