Strobe

Strobe

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Вебсайт: strobe.app

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Творчий маркетинг для компаній, що займаються програмним забезпеченням. Strobe поєднує власні API соціальних мереж із сучасними LLM, щоб ви могли швидко знаходити та оцінювати впливових осіб у своїй спільноті. Ми запускаємо з Instagram і незабаром розгортаємо інтеграцію з LinkedIn, YouTube та іншими платформами.

Вебсайт: strobe.app

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