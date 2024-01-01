Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Strobe» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Творчий маркетинг для компаній, що займаються програмним забезпеченням. Strobe поєднує власні API соціальних мереж із сучасними LLM, щоб ви могли швидко знаходити та оцінювати впливових осіб у своїй спільноті. Ми запускаємо з Instagram і незабаром розгортаємо інтеграцію з LinkedIn, YouTube та іншими платформами.

Вебсайт: strobe.app

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