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StreetArtNews, заснований у 2009 році Ромом Леві, є провідним виданням, присвяченим міському мистецтву, що забезпечує всебічне висвітлення вуличного мистецтва, графіті та пов’язаних культурних рухів. Як повний путівник у світ вуличного мистецтва, він містить новини, огляди виставок, інтерв’ю з художниками та глибокий аналіз. Редакційна команда на чолі з Леві як головним редактором створила платформу як надійне джерело як для ентузіастів мистецтва, так і для професіоналів.

Вебсайт: streetartnews.net

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