Альтернативи - StreamBIM
SketchUp
sketchup.com
SketchUp — це комп’ютерна програма для 3D-моделювання для широкого спектру програм малювання, таких як архітектура, дизайн інтер’єрів, ландшафтна архітектура, цивільне та машинобудування, дизайн фільмів та відеоігор. Він доступний як веб-додаток SketchUp Free, безкоштовна версія SketchUp Make і плат...
AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD. Де завгодно. Отримайте швидкий і будь-коли доступ до креслень САПР за допомогою веб-програми AutoCAD. AutoCAD — це комерційне програмне забезпечення для автоматизованого проектування та креслення. Розроблений і проданий компанією Autodesk, AutoCAD був вперше випущений у грудні 1982 року як...
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS пропонує повні програмні інструменти 3D, які дозволяють створювати, моделювати, публікувати дані та керувати ними. Продукти SOLIDWORKS прості в освоєнні та використанні, вони допомагають вам краще проектувати продукти.
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Cloud Services — це єдина програма, яка може зберігати ваші файли Vectorworks у вас під рукою за допомогою трьох способів доступу до файлів зі смартфона, планшета чи комп’ютера.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens використовує змішану реальність для координації проекту, забезпечуючи точне вирівнювання голографічних даних на робочому місці, дозволяючи працівникам переглядати свої моделі, накладені в контексті фізичного середовища.
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude — це веб-програмне забезпечення для 3D-моделювання (BIM) для архітекторів і дизайнерів. Дизайнери використовують Snaptrude, щоб швидше створювати кращі будівлі за допомогою даних і автоматизації. На відміну від інших інструментів дизайну, Snaptrude дозволяє багатокористувацькій співпраці, ...
TestFit
testfit.io
TestFit — це техніко-економічна платформа нерухомості, яка спрощує планування ділянки для розробників, архітекторів і підрядників, які хочуть максимізувати потенціал ділянки та швидше укладати потрібні угоди. TestFit виконує такі нудні завдання, як підрахунок паркувальних місць, ітерації проектів і ...
Imerso
imerso.com
Штучний інтелект Imerso аналізує якість будівництва та прогрес безпосередньо у відповідності з вашими планами будівництва, щоб ваші команди могли будувати швидше з меншим ризиком.
Hypar
hypar.io
Hypar — перша в світі хмарна платформа генеративного дизайну. Завдяки підтримці кожного етапу реалізації проекту Hypar надає світовий досвід будівництва, щоб будувати кращі будівлі та допомагати командам швидше приймати кращі рішення.
Fohlio
fohlio.com
Fohlio — це потужне, інтуїтивно зрозуміле та просте у використанні програмне забезпечення для специфікацій FF&E, керування даними та закупівель. Керуйте процесом складання бюджету, специфікацій, закупівель, запасів і даних про продукт від початку до кінця.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Нова галузева логістична платформа для будівельних майданчиків cmBuilder демократизує 4D-логістику будівельних майданчиків завдяки швидким і легким хмарним робочим процесам, потужним можливостям моделювання послідовності та неперевершеній співпраці в режимі реального часу.
Higharc
higharc.com
Higharc була заснована в 2018 році і базується в Даремі, Північна Кароліна. Higharc — це технологічна компанія житлового будівництва, яка зосереджена на перетворенні дизайну будинків, продажу та процесу будівництва. У компанії працює різноманітна команда експертів у Сполучених Штатах, Південній Амер...
Revizto
revizto.com
Revizto — це програмне забезпечення для відстеження проблем у режимі реального часу для архітектури, проектування та будівництва з акцентом на співпрацю та координацію проектів BIM. Revizto використовує інтелект BIM і робить його доступним і практичним для всієї команди проекту.
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR, частина The Wild, є провідним брендом для глибокого перегляду дизайну та співпраці у віртуальній реальності. Флагманський продукт IrisVR, Prospect, використовується командами BIM і VDC, проектними фірмами та інженерами, які координують 3D-моделі та впроваджують процеси проектування та будівн...