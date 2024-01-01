StreamBIM

StreamBIM

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Вебсайт: streambim.com

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STREAMBIM BASIC ПІДВИЩИТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАШИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ, АЛЕ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ЩЕ БІЛЬШЕ ФУНКЦІЙ.
Категорії:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

Вебсайт: streambim.com

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Альтернативи

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SketchUp

sketchup.com

AutoCAD Web

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Vectorworks Cloud

Vectorworks Cloud

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SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

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Trimble Connect

connect.trimble.com

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