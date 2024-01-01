Альтернативи - storywise
Questgen.ai
questgen.ai
Questgen — це генератор вікторин зі штучним інтелектом, який генерує різні види оцінювань, як-от запитання з кількома варіантами відповідей (MCQ), MCQ із кількома правильними відповідями, запитання «Правда/Неправда», запитання із заповненням пропусків, запитання вищого порядку, відповідність між нас...
Garson.io
garson.io
Garson.io — це перш за все конфіденційний помічник із написання на основі ШІ, розроблений спеціально для маркетологів. Це допомагає вдосконалювати навички письма, забезпечуючи безпеку конфіденційних даних. За допомогою Garson.io ви можете писати професійні електронні листи та дописи в блогах у 10 ра...
Ecomtent
ecomtent.ai
Ecomtent – це компанія, яка підтримується Techstars і дозволяє брендам створювати оптимізовані списки продуктів за допомогою Generative AI. Використовуючи інструмент самообслуговування Екомтент, клієнти можуть: * Створюйте красиві образи життєвого стилю продукту * Миттєво створюйте інфографіку із ...
VCAT.AI
vcat.ai
VCAT.AI — це автоматичний виробник маркетингового відео, рішення SaaS на основі штучного інтелекту. Створює маркетингові відео лише з URL-адресою продукту лише за 1 хв. Не лише десятки коротких маркетингових відео, але й зображення банерів будь-якого розміру одночасно. VCAT.AI запустив бета-версію ...
Arible AI
arible.co
Arible — це генератор аватарів зі штучним інтелектом, який створює ваші високоякісні фотографії та портрети, просто спілкуючись із ботом зі штучним інтелектом. Не потрібна камера, фотограф чи складне редагування! * Необмежена кількість портретів із високою роздільною здатністю на основі вашого обли...