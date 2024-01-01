Storytell.ai — це інструмент штучного інтелекту, який допомагає користувачам відокремлювати сигнал від шуму, дозволяючи користувачам ефективніше орієнтуватися в вмісті. Він досягає цього, пропонуючи інтерфейс на основі чату, який дозволяє користувачам узагальнювати будь-що в Інтернеті, що полегшує для них зосередження на тому, що має значення. Щоб розпочати роботу, користувачі можуть завантажувати різноманітні файли, включаючи PDF-файли, MP3-файли, BETA-версії, MP4-файли, відео YouTube, текст і веб-сторінки. Інструмент створено з любов’ю в Каліфорнії та пропонує ряд опцій навігації, таких як взаємодія в чаті, завантаження файлів і URL-адрес, а також розширення Chrome. Мета Storytell.ai — допомогти користувачам відновити свій час, дозволяючи їм фільтрувати непотрібну інформацію швидким і ефективним способом. Загалом Storytell.ai є корисним інструментом для тих, хто хоче швидко орієнтуватися в широкому діапазоні типів вмісту. ефективно. Він пропонує низку різних варіантів для завантаження та взаємодії з вмістом, що робить його гнучким інструментом для різних випадків використання. Однак ефективність інструменту у відокремленні сигналу від шуму зрештою залежить від його алгоритмів ШІ, і ця інформація не надається в доступному тексті. Тому ефективність інструменту в цьому відношенні ще належить побачити.

Вебсайт: storytell.ai

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