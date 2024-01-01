Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «StoryStream» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

StoryStream — це платформа візуальної комерції, яка спеціалізується на контенті, створеному користувачами, посиланням у біографії та покупці відео в реальному часі. StoryStream використовується брендами та роздрібними торговцями, щоб надати своїм клієнтам більш привабливі, автентичні та захоплюючі способи пошуку та купівлі продуктів, що робить покупки в Інтернеті більш людяними.

Вебсайт: storystream.ai

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